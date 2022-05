Impianto eolico off shore, Mazzotta: “No a mega impianto ad Otranto, sì a programmazione seria. Regione silente”

“Forza Italia è favorevole alle energie rinnovabili, ma ci vuole una programmazione seria, frutto di condivisione con territori, che sappia rispettare il paesaggio e l’economia: per questo, non possiamo che unirci alla comunità salentina che dice “no” all’impianto eolico off shore nel Canale.” Scrive in una nota Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia.

“Si tratta di una località a fortissima vocazione turistica e di straordinario valore naturalistico e paesaggistico: individuarla come sito del mega impianto è una decisione scellerata. La Regione Puglia non può continuare così: ci vuole una programmazione adeguata in grado di governare i processi e i siti idonei ad ospitare gli impianti. Continuare a navigare senza meta espone il territorio a deturpazioni inaccettabili e danni economici incalcolabili.

Per questo, condividiamo anche l’amarezza del collega de La Puglia domani per la sorte della mozione sul tema: il Consiglio regionale deve dare risposte e dimostrare il coraggio di assumere una posizione. Il silenzio non è né democratico né rispettoso dei pugliesi”.