Lecce Città Pubblica sulla spaccatura della maggioranza Salvemini: “Si è consumato uno strappo non indolore. Ripartire da qui con chiarezza e lealtà”

LECCE – Sul “pasticcio” del 3 maggio, in cui la maggioranza Salvemini è andata sotto in Consiglio sulla “delibera Rauccio” ognuno ha detto la sua: non poteva mancare l’intervento dei consiglieri più vicini al sindaco Carlo Salvemini, quelli di Lecce Città Pubblica, Gabriele Molendini, Natasha Mariano, Cosimo Murri Dello Diago.

“Ci siamo presi il giusto tempo per una riflessione, per una valutazione lucida e scevra dalle reazioni del momento – spiegano i consiglieri in un comunicato congiunto – Martedì in aula consiliare si è consumato un episodio che ha un significato profondo su cui riflettere. Più volte in precedenza c’erano state delle distonie tra la maggioranza ed il PD. Come pure con Progetto Città che tuttavia è un gruppo che raccoglie provenienze e biografie diverse. Non un partito organizzato o un movimento.

Link Sponsorizzato

Spesso segnali distonici erano giunti sull’operato della maggioranza a guida Carlo Salvemini. Spesso abbiamo assorbito puntualizzazioni, sortite polemiche, distinguo, sempre incentrati sul terreno degli assessorati espressi da LECCE CITTÀ PUBBLICA, Urbanistica e Welfare (ma anche del Sindaco/assessore a Bilancio e Partecipate).

Mai tuttavia finora si era arrivati al voto contrario in aula. Beninteso, le opinioni possono divergere su atti di minore importanza e non strategici per l’amministrazione, come nel caso dell’ultimo Consiglio Comunale. Possono divergere spiegando su cosa. Possono divergere magari non quando c’è il voto favorevole in Commissione di chi poi vota contro.

Nella politica però la forma è sostanza. Si può non partecipare al voto, ci si può astenere se non si vuole ‘condividere’ un provvedimento. Votare CONTRO la propria maggioranza e saldarsi nel voto alla destra ha un senso ben diverso. Un senso che non può sfuggire a chi di esperienza politica ne ha da vendere. Il Sindaco oggi rappresenta una maggioranza in cui le espressioni civiche coagulatesi intorno a Carlo Salvemini e Alessandro Delli Noci rappresentano 17 dei 21 scranni in Consiglio.

LCP ha avuto sostanzialmente gli stessi voti del PD, circa 5.500 a testa con una differenza di poco più di 150 voti (10,3 contro 10,6%). Non perché avere più voti dia maggior dignità politica ma perché spesso sentiamo recitare altro.

Tutti insieme con Carlo Salvemini e con Alessandro abbiamo saputo raccogliere le istanze di una città che ci ha affidato una maggioranza al primo turno.

Chi più da sinistra, come LECCE CITTÀ PUBBLICA e CIVICA, chi, con pari dignità, da aree meno caratterizzate politicamente e poi PD UDC E Popolari.

Tutti uniti comunque nel programma premiato dai cittadini per governare la città mettendo mano a bilanci dissestati, restituendo logiche di regolamentazione all’utilizzo dei beni comuni, avendo chiara una visione di dove portare la città nei prossimi anni. Con responsabilità e trasparenza.

Link Sponsorizzato

Ora si è consumato uno strappo.

Non indolore beninteso. Ma neppure irreparabile.

A condizione che si riparta da qui con una ritrovata lealtà e rispetto reciproco e la volontà consolidata di arrivare uniti ai prossimi importanti step rappresentato dal la ripubblicizzazione della SGM, dalla nuova politica della mobilità sostenibile, dal PUG e le scelte urbanistiche, dalle scelte sull’ambiente e gestione dei rifiuti, dalle grandi opere pubbliche che le opportunità del PNRR e del CIS finanzieranno. Ripartire da qui con chiarezza e lealtà.

La vicenda di Consiglio per quanto su un provvedimento minore non ne ha consegnato una giusta immagine all’esterno. Non si stava approvando una sorta di Punta Perotti a Rauccio, ma il restauro e risanamento conservativo di una masseria per farne affittacamere (6 camere max per legge) SENZA AMPLIAMENTO DI VOLUMETRIA. Con un progetto del tutto conforme al Piano di gestione del Parco. In deroga esclusivamente per il Piano adottato dalla città dove da fare un secondo passaggio per l’approvazione finale.

Altrimenti il provvedimento nemmeno sarebbe giusto in Consiglio. Un progetto in nulla derogatorio nella sostanza. In perfetta trasparenza. Come sempre”.