Nasce Assohotel di Confesercenti Lecce, eletto Presidente Giancarlo De Venuto

LECCE – Presso Confesercenti Lecce, l’Assemblea Elettiva composta dai responsabili di 30 strutture alberghiere tra le più prestigiose di Lecce e del Salento, ha dato vita ad Assohotel Confesercenti Lecce, eleggendo all’unanimità suo Presidente, Giancarlo De Venuto, Direttore di Hilton Garden Inn. Vice Presidente Pamela Pascuzzo, Hotel Leone di Messapia.

L’Assemblea ha nominato un direttivo di 7 componenti, che affiancherà il Presidente per il quadriennio 2022/2026, caratterizzato da una forte componente femminile ed un’ampia rappresentanza territoriale del Salento: Pamela Pascuzzo, Vice Presidente, Hotel Leone di Messapia, Cavallino Angelo Mongiò, Masseria Mongiò dell’Elefante, Otranto Vito Ria, Gruppo Fly Hotels, Gallipoli Maria Domenica De Donno, Palace & Palace Group, Gallipoli e Otranto Alessandro Stefanio, Tenuta Centoporte, Otranto Anna Maria Lefons, 8 Più Hotel, Lecce Maristella Chiriatti, Hotel Belvedere, Torre dell’Orso. Coordinatore di ASSOHOTEL Confesercenti Lecce è stato nominato Massimiliano Danese.

“Sono estremamente grato a tutti gli associati per avermi voluto eleggere alla guida di Assohotel Confesercenti Lecce – ha dichiarato il neo Presidente Giancarlo De Venuto – consapevole che da qui ai prossimi anni ci aspettano grosse sfide con l’obbiettivo di aumentare la competitività del nostro comparto e di dare un nuovo significato costruttivo allo stare insieme in termini di consolidamento della nostra rappresentanza. Formazione, innovazione tecnologica, sostenibilità, procurement, finanza agevolata, comunicazione digitale sono alcuni degli obiettivi sui quali l’associazione vuole lavorare nei prossimi anni con l’aiuto dei componenti del Direttivo, ai quali è stata assegnata una delega per competenza, oltre alla rappresentanza sindacale ed istituzionale nei confronti delle amministrazioni locali e delle politiche territoriali”.

Viva soddisfazione viene espressa infine dal Presidente di Confesercenti Lecce, Antonio Magurano e dal Presidente di Confesercenti Puglia, Beniamino Campobasso, per i quali la nascita di ASSOHOTEL sarà un’importante opportunità di promozione e di crescita per le aziende ricettive e per l’intero territorio salentino e della Puglia

