Novità del codice della strada, Polizia Locale a lezione a Nardò

NARDO’ (Lecce) – È in programma lunedì 16 maggio PolDay, una giornata di studio specialistica incentrata sulle novità e sul restyling del Codice della Strada alla luce del decreto Milleproroghe (legge n. 15/2022). L’evento di formazione è in programma presso Pianeta Cinema Multisala di strada provinciale 19 (via per Lecce) alle ore 9 ed è stato organizzato dalla Scuola di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia, dal Comando di Polizia Locale di Nardò e da As.com. Lecce (associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale salentina).

Il programma prevede alle ore 8 l’accreditamento dei partecipanti, alle 9 l’inizio dei lavori con i saluti di Donato Zacheo (comandante della Polizia Locale di Lecce, direttore della Scuola di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia e presidente dell’associazione dei comandanti e ufficiali delle Polizie Locali del Salento), del sindaco Pippi Mellone, dell’assessora alla Polizia Locale Sara D’Ostuni. A seguire la relazione di Fabio Dimita, funzionario direttivo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e docente della Scuola di Formazione per la Polizia Locale della Regione Puglia. Dopo la pausa delle 13, i lavori proseguiranno poi a partire dalle ore 15. Modererà il comandante della Polizia Locale di Nardò Tenente Colonnello Cosimo Tarantino. Sono stati invitati gli operatori di Polizia Locale di Puglia, Basilicata e Calabria. La partecipazione ai lavori è gratuita, agli iscritti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

“Un bravo operatore di Polizia Locale – dice l’assessora Sara D’Ostuni – è quello che si distingue per preparazione e competenza e per questo deve essere sempre molto aggiornato sulle novità normative. Soprattutto quando riguardano il Codice della Strada, un testo fondamentale nella quotidianità della Polizia Locale. L’ultimo decreto Milleproroghe, solo per fare un esempio, introduce nel Codice nuove disposizioni in relazione all’utilizzo dei monopattini su strada, un fenomeno in grandissima crescita anche nella nostra città”.

“Formazione è crescita e crescita vuol dire professionalità – aggiunge il comandante Tenente Colonnello Cosimo Tarantino – un concetto basilare su cui ruota As.Com. Lecce, un’associazione di Comandanti tesa a compattare a 360 gradi le Polizie Locali salentine. Le novità del Codice della Strada, asse operativo portante delle Polizie Locali, sono al centro di questo evento formativo. L’invito che rivolgo è sempre quello di partecipare numerosi a questi eventi, che sono occasioni di conoscenza e di crescita, ma anche di incontro e di confronto tra colleghi. Ringrazio il presidente Zacheo, tutti i colleghi dell’associazione e gli sponsor che sostengono l’evento. Ad maiora!”