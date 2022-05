L’assessore di Novoli Giovanni D’ambrosio nominato collaboratore della Provincia di Lecce in tema di Polizia Provinciale, trasporti e sicurezza stradale

NOVOLI (Lecce) – Il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, con decreto n. 20 del 2 maggio 2022, ha nominato l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Novoli, Giovanni D’ambrosio, quale collaboratore della Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dello statuto provinciale.

L’assessore D’ambrosio si occuperà di Polizia Provinciale, politica dei trasporti e sicurezza stradale.

“Essere nominato collaboratore della Provincia di Lecce – ha dichiarato l’assessore Giovanni D’ambrosio – è per me un grande onore. Ringrazio vivamente il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, per la fiducia che mi ha accordato, assegnandomi questo ruolo così importante. Svolgerò questo incarico con impegno e senso di responsabilità per il bene del nostro territorio e del nostro Salento”.

“Sono molto fiero – sottolinea il sindaco di Novoli, Marco De Luca – che un componente della giunta novolese sia stato nominato collaboratore della Provincia di Lecce e che andrà ad occuparsi di temi centrali quali la Polizia Provinciale, la politica dei trasporti e la sicurezza stradale. Ringrazio il Presidente della Provincia, Stefano Minerva, per la rinnovata attenzione nei nostri confronti, segnale di un rapporto di collaborazione tra il Comune di Novoli e l’ente provinciale, sempre produttivo ed efficiente”.