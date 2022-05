Puglia Popolare in quasi tutti i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti: il punto a Bari

BARI – Il Coordinamento Regionale di Puglia Popolare ha fatto il punto sulle prossime consultazioni amministrative del 12 giugno che vedrà presenti le liste di Puglia Popolare in 15 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ed in 45 Comuni sui 50 totali al voto in Puglia.

“Un risultato che evidenzia l’organizzazione territoriale del nostro Movimento Civico di chiara ispirazione Europeista basato sui principi Degasperiani e Morotei” – ha dichiarato il Coordinatore Regionale Massimo Cassano. “Un risultato raggiunto grazie ad un progetto chiaro che ha raccolto tanti amici moderati non più rappresentati dai canonici partiti privi di democrazia interna” – ha dichiarato il Coordinatore Provinciale di Lecce Luigi Mazzei.

Il dialogo con i partiti nazionali moderati e di comune ispirazione prosegue in modo serrato ed ai lavori del Coordinamento ha portato il saluto Titti Cinone Coordinatrice Regionale di Azione partito di Calenda.

