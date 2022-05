Trasporti, De Lorenzis: “Wi-FI inesistente su alcune tratte per il Sud. Servizi ferrovie al Sud non possono essere di serie B”

“Se vogliamo un trasporto ferroviario efficiente e all’altezza delle sfide europee che abbiamo davanti non possiamo pensare che ci siano viaggiatori di serie A e di serie B. Eppure, è quello che accade continuamente sui frecciargento e intercity di Trenitalia dove, per contratto siglato con Rfi, non esiste il servizio wi-fi nella tratta Genova-La Spezia, Caserta-Lecce e da Salerno a Reggio Calabria”. È quanto afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti, Diego De Lorenzis. “La risposta fornita in commissione dal Mims – aggiunge il deputato – nulla muove sulle possibili soluzioni. Quello che invece delinea senza tema di smentita è un’Italia a due velocità. I viaggiatori che, in particolare, utilizzano queste linee non possono svolgere alcuna attività lavorativa a meno che non abbiano un collegamento wi-fi personale. Una situazione intollerabile anche in considerazione del fatto che sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria si eseguiranno lavori per l’Alta Velocità secondo i progetti del Pnrr, visto il valore strategico dei corridoi commerciali e dell’intermodalità con porti e aeroporti. Non possiamo pensare che il Mezzogiorno sia sempre un passo indietro rispetto alle altre aree del Paese. Ci attiveremo nelle sedi opportune per avere risposte chiare e definitivamente risolutive di un problema reiteratamente segnalato, ma da sempre, con tutta evidenza, sottovalutato”, conclude De Lorenzis

Link Sponsorizzato