Verso Lecce – Pordenone, l’unico precedente finì a reti inviolate

Per la 38esima e ultima giornata del campionato il Lecce ospita, dopo venti mesi e per la seconda volta, il Pordenone. La squadra neroverde è per importanza la terza della regione Friuli-Venezia Giulia dopo l’Udinese e la Triestina. La squadra neroverde, pur essendo sorta più di cento anni fa, nel 1920, ha sempre militato nei campionati inferiori (molti comunque in serie C e D). Solo nel 1979 riuscì ad ottenere la promozione in C2 e soltanto al termine del campionato 2018\19, è arrivata la prima storica e tanto attesa promozione in serie B.

In questa stagione la squadra friulana, dopo tre campionati tra i cadetti, è aritmeticamente retrocessa in Serie C alla 35esima giornata (Pordenone – Benevento 1-4), nel giorno di “Pasquetta”, con tre giornate di anticipo. Ha quasi sempre occupato l’ultimo posto della classifica; al massimo è stato terzultimo.

Link Sponsorizzato

Il Pordenone è stata la squadra n. 210 che il Lecce ha affrontato in campionato (la n. 99 in Serie B).

Il Pordenone è la quarta squadra della Regione Friuli-Venezia Giulia che il Lecce, nella sua storia, ha affrontato in campionato dopo Monfalconese (solo in tre campionati in Serie B nei primi anni Trenta), Triestina (solo in B) e Udinese (in A e B)

Link Sponsorizzato

Per il Lecce sarà la partita n. 3.060 della sua storia in campionato. In Serie B sarà la n. 1.094.

Oggi dovrebbe arrivare la decima promozione in Serie A. Delle altre nove (cinque ottenute in casa e quattro fuori) solo una arrivò alla penultima giornata (nel 1987\88 con il presidente Francesco Iurlano e mister Carlo Mazzone); le altre otto tutte all’ultima giornata. Delle nove promozioni solo due sono arrivate nel mese di maggio (giorni: 11 l’ultima e 30 la penultima) e le precedenti sette tutte a giugno. Il Lecce è una delle 65 squadre che hanno giocato in Serie A.

Nell’ultima giornata di campionato il Lecce, nei suoi 88 campionati, finora, interamente disputati (chiaramente non si tiene conto di quello della stagione 1937\38, in Serie C, quando la squadra fu costretta al ritiro dopo la quarta giornata), ha ottenuto 36 vittorie, 15 pareggi e 37 sconfitte.

Nei precedenti 28 campionati in Serie B, invece, sempre all’ultima giornata, i giallorossi hanno vinto 13 volte, pareggiato 6 e perso 9.

Oggi il Lecce, nei suoi 29 campionati in Serie B, giocherà nel giorno di venerdì, in casa, la sua 13esima partita. Nelle 12 gare finora disputate i giallorossi, in questo giorno, hanno ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato nel giorno 6 maggio, in casa, comprese tutte le competizioni, solo le seguenti 3 partite: nel 1973, in Serie C, contro il Siracusa vittoria per 2-1, nel 1979, in B, con la Sampdoria ko per 1-2 e nel 1989, in A, ancora con la Sampdoria vittoria per 1-0.

L’unico precedente, quindi, come già ricordato, risale a venti mesi fa. Il 26 settembre 2020, alla prima giornata in Serie B, il Lecce di mister Eugenio Corini contro il Pordenone di mister Attilio Tesser non riuscì ad andare oltre il pareggio; la gara finì 0-0. I giallorossi giocarono con questa formazione: Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer, Petriccione; Listkowski, Coda (72’ E. Dubickas), Mancosu (85’ Adjapong). I neroverdi risposero con: Bindi; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Rossetti; Mallamo (76’ Gavazzi); Diaw (71’ Butic), Ciurria. L’arbitro fu il signor Antonio Giua della sezione di Olbia (Sassari). Partita a ”porte chiuse” a causa della pandemia Covid-19. Esordio nel Lecce di mister Corini e dei giocatori Claud Adjapong, Massimo Coda, Liam Henderson, Marcin Listkowski e Leonard Zuta. Su tutti campi di Serie A e B è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce barbaramente ucciso insieme alla sua compagna Eleonora Manta il lunedì precedente.

Vittorio Renna