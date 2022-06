Anche Lecce celebra il 76° anniversario della Repubblica Italiana

LECCE – Una data storica per il nostro Paese, quella del 2 giugno 1946: 76 anni fa, infatti, non solo nasceva la Repubblica Italiana grazie ad un referendum istituzionale, ma, in quell’occasione, inoltre, le donne poterono recarsi alle urne per la prima volta. Anche la città di Lecce, questa mattina, ha voluto celebrare l’importante anniversario con una solenne cerimonia organizzata dalla Prefettura di Lecce, il Comune, la Provincia e la Scuola di Cavalleria d’intesa con il Comitato Provinciale per la valorizzazione della Cultura della Repubblica.

Le celebrazioni hanno avuto inizio con la cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Italia, proprio dove si trova il Monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ai quali sono stati resi gli Onori ed è stata dedicata una corona d’alloro deposta dalle forze dell’ordine. Presenti, oltre alle autorità provinciali come il sindaco Carlo Salvemini, il presidente della Provincia Stefano Minerva e il prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, anche la Vice Ministra Teresa Bellanova e la Presidente del Consiglio della Regione Puglia Loredana Capone.

Le celebrazioni sono poi proseguite al Teatro Apollo dove Maria Rosa Trio ha annunciato, con profonda commozione, che questa sarà l’ultima festa della Repubblica alla quale prenderà parte in qualità di prefetto. “Credo che il significato più profondo di questa giornata sia questo – ha dichiarato – ricordare alla cittadinanza i valori ispiratori del nostro vivere civile, tenendo ben presente l’attualità del messaggio storico del 2 giugno 1946: la Repubblica, infatti, appartiene a tutti, per cui è necessario averne cura, adoperandosi per l’interesse generale e per il bene comune”. In merito alla Carta Costituzionale ha poi citato il grande Piero Calamandrei: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.

A seguire, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la cerimonia, inoltre, sono state conferite le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana – OMRI, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a 59 cittadini salentini che, con il loro operato, hanno dato lustro al Paese. Si tratta di riconoscimenti che attestano i meriti acquisiti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte in contesti sociali, filantropici ed umanitari nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Tra le personalità insignite anche numerosi medici e dirigenti sanitari. “Lo considero un riconoscimento dovuto a quante e quanti, in sanità come in altri segmenti altrettanto vitali per il Paese, si sono spesi senza sosta nel corso dell’emergenza Covid – ha dichiarato a tal proposito la Vice ministra Teresa Bellanova – ma anche un monito sull’obbligo di rispondere alle enormi difficoltà prodotte dalla pandemia e adesso dalla guerra, che dobbiamo saper affrontare”.

Un altro importante momento è stata la consegna delle Medaglie d’Onore conferite a 29 cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, che sono state ritirate dai loro familiari.

Coinvolti nella cerimonia anche gli studenti: l’orchestra di fiati del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce, diretta dal maestro Francesco Muolo, ha, infatti, allietato le celebrazioni eseguendo prima l’Inno di Mameli e poi “La vita è bella” di Nicola Piovani. Sul palco, inoltre, sono saliti tre alunni del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”: Chiara Santovito, Luca Giuffrida e Carlo Attanasio, che hanno letto la poesia di Anna Sarfatti sulla Costituzione e recitato il brano “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori.

