Atletica Luigi Montefusco Lecce sul tetto di Puglia ai CDS

PUGLIA – Atletica Montefusco sul tetto della puglia, il 4 e 5 giugno 2022 si sono svolti a Bari i campionati regionali di società giovanili cadetti/e (2007-2008) ragazzi/ragazze (2009/2010). l’ atletica montefusco lecce dopo le fasi provinciali è stata l’unica società a qualificarsi tra le prime 12 società pugliesi per le finali regionali con le quattro categorie giovanili portando a gareggiare sulla pista di atletica del bellavista di bari ben 28 atleti. Dopo aver ipotecato il titolo provinciale nei Cadetti e Ragazzi, l’Atletica Montefusco Lecce si è confermato su scala regionale nella categoria Cadetti vincendo la finale regionale con 9537 punti. L’associazione salentina ha preceduto in ordine l’Elite Giovani Atleti Bari e l’Atletica Amatori Cisternino, che hanno totalizzato rispettivamente 8917 e 8469 punti. Un successo che si ripete dopo cinque anni che certifica il grande lavoro di tutto lo staff tecnico e di un vivaio di giovani atleti con grandi qualità tecniche e fisiche. “Siamo riusciti a creare in questo periodo un gruppo coeso e determinato di atleti, dirigenti e tecnci che ci ha permesso di essere protagonisti in questa stagione – spiega il presidente Felice – e di raggiungere agevolmente gli obiettivi prefissati”.

Si sono evidenziati i risultati ottimi di Federico Paladini negli 80 metri con il tempo di 9″53 e nel salto in lungo con la misura di 6.06 metri. Si annovera anche il quinto posto di Samuele Mazzotta negli 80 metri col tempo di 9″89 e il sesto piazzamento ottenuto nei 300 metri. Salvatore Fiocco invece ha registrato due personali nei 1000 metri (2’59″30) e nei 2000 metri (6’33″96). Altrettanto significativa su è dimostrata la performance di Gabriele Lorenzo nei 1200 siepi (3’36″20) a pochi secondi dal minimo per i campionati italiani di categoria e che conquista un magnifico secondo posto. Lorenzo però ha anche conquistato un ottimo secondo posto nel giavellotto scagliando l’attrezzo da 600 grammi oltre i 38 metri. Per la Montefusco si sono

distinti anche Samuele Mazzeo nell’alto valicando l’asticella a 1.53 metri e nel lungo con la misura 5.23 metri. Angelo Massetti invece ha conquistato il terzo posto nel salto triplo balzando oltre il suo primato personale con la misura di 10.74 metri. A pochi centimetri dalla vittoria anche il lanciatore Marco Zurlo che ha conquistato un ottimo secondo posto nel getto del peso scagliando l’attrezzo da 4 kg ad 11.44 metri. Ed ancora Maddalena Gabriel: quarto posto sia nei 100 ostacoli con il tempo di 15″04 che nei 300 ostacoli con il tempo di 46″30. Da menzionare anche Andrea Solina con il suo nuovo personale nei 1200 siepi (4’27″18). Per la Montefusco si è ben distinto anche Cristian De Maggio al primo anno di categoria, che ha contribuito alla vittoria correndo i 1000 metri in 3’12” e i 2000 metri in 7’22”. Si è rivelato ben amalgamato il quartetto (Mazzeo, Maddalena, Mazzotta, Paladini) che ha vinto la staffetta 4×100 con il tempo di 47″57. Nella staffetta 4×100 Ragazze hanno ottenuto il terzo posto Marcella De Tomasi, Elena Fazzi, Caterina Cancelliere e Giulia Godi che hanno stabilito stabilito con il tempo di 47″30 il nuovo primato provinciale di categoria (prec. 47″4). Tra le migliori prestazioni nelle categorie Ragazzi/e Caterina Cancelliere ha conseguito il secondo posto nei 300 piani con il tempo di 45″96 che significa nuovo primato personale. Terzi posti per Gaia Calogiuri nel peso con 8,21 metri ed Elena Fazzi nel salto in alto con la misura di 1.31 metri. Nella categoria Ragazzi ha brillato Matteo Spedicato che ha ottenuto la medaglia d’argento nei 60 ostacoli con il tempo di 10″70 e nei 200 ostacoli al netto di un ottimo 29″67. Terzi posti nel salto in lungo per Paladini e Godi. Una vittoria di squadra che vale doppio perché è stata costruita quotidianamente mediante il duro lavoro sulla pista di atletica intitolata a Pino Felice. “Lo staff dirigenziale e tecnico e tutti gli atleti dedicano questa vittoria al prof. Pino Felice, quale fondatore di questa società e della sua scuola di atletica leggera, ricordandolo con grande affetto e gratitudine”.