Calimera. Versi e immagini, di interesse storico, di una terra grika

CALIMERA – Da sempre amante della sua terra natia, della sua gente e della lingua grika, Antonio Tommasi impressiona nei suoi preziosi scatti in analogico e versi, tracce indelebili al tempo.

Fotografo per passione prima ancora che per professione, Antonio nasce in un bellissima cittadina del Salento: Calimera.

Link Sponsorizzato

Le sue opere fotografiche e letterarie divengono testimonianza autentica di un periodo storico in evoluzione e dei suoi cambiamenti epocali, a livello sociale, lavorativo e culturale. Allo stesso tempo ritraggono le radici profonde della terra e le sue centenarie tradizioni.

Attraverso i suoi occhi e la sua voce, l’autore impressiona la residenza dell’Odin Teatret a Carpignano Salentino, l’incontro con Pier Paolo Pasolini nel 1975, i primi scioperi dei lavoratori, le feste e le credenze popolari, antichi mestieri, ormai persi. Tra i suoi soggetti Liliana Cosi, Errico Intra, Franco Cerri, Severino Gazzelloni, Rina e Daniele Durante. Dalle sue immagini emergono, con forza dirompente, i passaggi epocali dal mondo contadino a quello industriale, le tradizioni vive della sua gente, gli ulivi secolari di un paesaggio locale che va scomparendo sotto il profilo territoriale e culturale.

Link Sponsorizzato

Le sue opere divengono testimonianza autentica di un periodo storico e dei suoi cambiamenti epocali, a livello sociale, lavorativo e culturale. Le immagini e i componimenti poetici immortalano la sua amata terra, quella grika e le sue centenarie antiche tradizioni.

Nel 2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e Basilicata riconosce i lavori fotografici e letterari di Antonio come opere di interesse storico, un “Bene di Stato” e li pone sotto la sua tutela.

E’ per celebrare questo riconoscimento che il 20 giugno 2022 alle ore 20:00, in concomitanza con la festa dei lampioni, presso il Palazzo Municipale del Comune di Calimera saranno presentati i suoi lavori fotografici e letterari. La serata sarà impreziosita dall’illustre presenza del Direttore dell’Archivio di Stato di Lecce, Dr. Donato Pasculli che, per primo, con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, ha riconosciuto le opere dell’autore come un bene nazionale da tutelare.

Nella serata saranno coinvolte le principali figure intellettuali rappresentative dei Centri di Studi e Ricerca che hanno contribuito alla pubblicazione nazionale e internazionale dei volumi poetici di Antonio e presentato il nuovo testo“Choma ce tsichì -Terra e anima” Ed. Apodiafazzi, vincitore del Premio Letterario Internazionale Rohlfs -Mosino -Karanastasis.

Le opere fotografiche saranno esposte anche nell’intera giornata del 21 giugno.

Antonio Tommasi scompare prematuramente ma le sue opere fotografiche e letterarie restano tracce indelebili di un’epoca e una terra straordinaria, quella salentina, con delle sue più profonde, inestimabili radici.