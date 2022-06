Covid, si discute sul mantenimento della mascherina a lavoro. A settembre quarta dose dai 60 anni in su. 1.573 nuovi positivi in Puglia, 401 nel leccese

PUGLIA – Non è ancora chiaro se prevarrà nel governo l’idea di imporre le mascherine nel luoghi di lavoro anche dopo il 30 giugno, ma si discute ancora e non c’è unanimità. Intanto, già in questi mesi, le autorità sanitarie stanno organizzando la campagna vaccinale per la quarta dose da somministrare non solo ai fragili, ma dai sessant’anni in su a tutta la popolazione italiana. In Puglia, con 8.702 (ieri 12.494) test eseguiti e 1.573 (ieri 3.022) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 18,08% rispetto al 24,19% di ieri.

Su 1.573 positivi (ieri 3.022), 401 (ieri 655) si registrano in provincia di Lecce (al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 278 a 279 (+1), mentre gli attualmente positivi salgono da 34.640 a 35.725 (+1.085).

Dei 279 ricoverati, 269 (ieri 269, +0) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 9, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA Provincia di Bari: 444 Provincia di Bat: 181 Provincia di Brindisi: 135 Provincia di Foggia: 199 Provincia di Lecce: 401 Provincia di Taranto: 180 Residenti fuori regione: 24 Provincia in definizione: 9