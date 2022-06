Due terzi delle offerte di lavoro sono nel turismo e ristorazione. Anche segmento luxury cerca personale

SALENTO – Appartengono al settore turismo e ristorazione i due terzi dei lavoratori ricercati in questa settimana in provincia di Lecce tramite i Centri per l’Impiego. A stagione ormai avviata, negli organici delle aziende di questo comparto mancano all’appello ancora 597 collaboratori, nonostante le assunzioni che si continuano a fare (la scorsa settimana erano 618): in particolare, si offrono contratti – sia a tempo determinato che indeterminato – a 173 lavoratori lungo la fascia ionica da Porto Cesareo fino a Torre Suda (-14,8% in sette giorni); 69 nel Capo di Leuca, concentrati soprattutto nelle marine di Ugento; 10 nell’entroterra; 17 lungo la costa idruntina; 328 a Lecce e nel nord Salento, dove le offerte crescono e riguardano anche il segmento del turismo di lusso.

A questi numeri si aggiungono quelli dell’indotto: si cercano 66 addetti nel settore delle pulizie da svolgersi nelle strutture ricettive.

È il quadro delineato dal nuovo report settimanale delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal Puglia: sono 870 in totale le posizioni aperte (-17,7 per cento nell’arco di due settimane) e 149 gli annunci riportati nel report, che sintetizza e promuove le vacancy che quotidianamente vengono pubblicate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Per candidarsi, basta cliccare sui codici offerta contenuti nel report per collegarsi direttamente ai relativi annunci presenti sul sito. Da lì, poi, si può presentare direttamente la propria candidatura tramite Spid oppure scaricare il modulo da compilare e inviare via mail ai Centri per l’Impiego. Ci si può, in alternativa, recare direttamente nei dieci Centri per l’Impiego, dove gli operatori Arpal supporteranno l’utenza nella compilazione dei moduli ed eventualmente potranno orientarla anche su altre possibilità: gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Questa settimana, un’offerta per un contratto a tempo indeterminato per un ingegnere elettronico analogico o digitale è riservata esclusivamente a persone con disabilità. Invece, per gli appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99 ( non disabili) i posti vacanti salgono a 7. Tra gli altri, si segnala la procedura di selezione tramite avviamento numerico per l’assunzione di un operaio specializzato potatore presso la “Lupiae Servizi”, partecipata del Comune di Lecce: si offre un contratto di 36 ore settimanali per 12 mesi e le domande di partecipazione possono essere inoltrate all’Ufficio collocamento mirato dal 27 giugno al 15 luglio 2022 (l’avviso e la domanda di candidatura sono scaricabili a questo link).

La situazione negli altri settori: sono disponibili 55 posti nel commercio; 47 nel settore costruzioni e impianti; 18 in ambito sanitario e di servizi alla persona, a cui si sommano 3 posti nel settore chimico e farmaceutico e 2 in quello dedicato alla bellezza e benessere; 16 nei trasporti e riparazione veicoli; 15 nel metalmeccanico e altrettanti nell’industria del legno; 8 nel settore ambiente e territorio; 6 nel tessile-abbigliamento; 4 in agricoltura e agroalimentare così come nell’artigianato e nel settore amministrativo; 2 gli addetti da assumere in ambito informatico e uno nell’editoria.

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce

20-27 GIUGNO 2022

Offerte riservate a persone con disabilità (ex art.1 L.68/99)

INGEGNERE ELETTRONICO ANALOGICO O DIGITALE: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Azienda che si occupa di fabbricazione di componenti elettronici (circuiti integrati analogici e digitali), con tecnologie di micro e nanotecnologia, ricerca un ingegnere elettronico analogico o digitale appartenente alla categoria disabili di cui all’art.1 co.1 della legge 68/99. Luogo di lavoro: Monteroni di Lecce (Le). Tipologia contrattuale prevista: tempo indeterminato, con orario di lavoro full time dalle 9 alle 18. Si valuta anche la possibilità di svolgere un tirocinio per 12 mesi (in tali casi non si terrà conto di eventuale richiesta di esperienza pregressa). Titolo di studio richiesto: Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica o, in alternativa, diploma di perito elettronico. Competenze lnformatiche necessarie: Internet, posta elettronica, programmi Cadence. Competenze linguistiche richieste: italiano (C2) ed inglese (B2).

Entro il 5 luglio 2022, bisogna candidarsi tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviare via mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3778/2022. Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte riservate solo da iscritti a categorie protette (ex art.18 L.68/99)

Si specifica che nell’art.18 L 68/99 NON rientrano le persone con disabilità e/o invalide iscritte negli appositi elenchi provinciali in base all’art.8 L. 68/99. Rientrano, invece, i seguenti soggetti:

orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto;

profughi italiani rimpatriati;

vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;

familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto;

testimoni di giustizia;

orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018);

“care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. Categoria introdotta dall’art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020).

LECCE, “LUPIAE SERVIZI” CERCA OPERAIO POTATORE: AL VIA LA PROCEDURA DI AVVIAMENTO

La “Lupiae Servizi”, partecipata del Comune di Lecce, assume un “operaio specializzato potatore” con contratto di 36 ore settimanali per 12 mesi. La procedura di selezione tramite avviamento numerico ed è riservata a chi, alla data di presentazione della candidatura, risulti iscritto alle categorie protette ex art. 18 ( non ai disabili ex art.1) e risulti in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’Avviso: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; diploma di istruzione secondaria di primo grado, già scuola media inferiore; requisiti generali per l’accesso al lavoro nell’ambito delle società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016.

La partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente mediante trasmissione telematica tramite PEC della domanda di partecipazione, unitamente alla relativa documentazione, al seguente indirizzo: collocamentomirato.lecce@pec.rupar.puglia.it , a partire dalle ore 8.30 del giorno 27 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 15 luglio 2022. L’avviso e la domanda di candidatura sono scaricabili a questo link. Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

LECCE, 5 ADDETTI AL CALL CENTER

A Lecce, azienda di customer care ricerca cinque addetti call center appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99. Dovranno occuparsi di attività di front end (acquisizione dei dati di ingresso e della loro elaborazione) e back office. Si specifica che il lavoro prevede i seguenti compiti: informazione su prodotti e servizi alla clientela; supporto commerciale; attività di back-office atte al completamento del ciclo amministrativo, formazione, aggiornamenti. Inquadramento: tempo determinato. Orario di lavoro: part-time su turni dalle 07.00 alle 24.00.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4080/2022 – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo mail idodisabili.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

COLLEPASSO, ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AZIENDA CALZATURIERA

Azienda calzaturiera di Collepasso ricerca un addetto alle pulizie appartenente alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99. Si offre contratto a tempo determinato.

Per candidarsi, entro il 27 giugno 2022 si può procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure si può inviare via mail a idodisabili.lecce@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4089/2022. Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte di lavoro all’estero tramite la rete Eures

GERMANIA, EDUCATORI/EDUCATRICI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA CATTOLICHE A FRANCOFORTE

Tramite la rete Eures, si ricercano educatori/educatrici per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche a Francoforte, in Germania. Si richiedono laurea breve in scienze dell‘educazione e della formazione (L19) e conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca preferibilmente a livello B1. È accettato un livello più basso a fronte di una forte motivazione e voglia di impegnarsi a studiare la lingua. Sono requisiti fondamentali l’identificazione con i valori e gli obiettivi della Chiesa Cattolica e la voglia di lavorare in un contesto interculturale. Si offrono uno stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2.682€ lordi mensili per un tempo pieno; dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno stipendio di circa 2.942€ lordi mensili per un tempo pieno; tredicesima e altri benefit; supporto nel far riconoscere il titolo di studio e la qualifica professionale; corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte); sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo; supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.); sostegno nell’inserimento lavorativo e nella costruzione della rete sociale (contatti con la comunità italiana, proposte per il tempo libero); supporto nella ricerca di un’occupazione per il/la partner. Ci si può candidare inviando il proprio CV, una lettera motivazionale, l’eventuale certificazione linguistica e copia del diploma di laurea in pdf all’indirizzo personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

IL 7 LUGLIO, LA FIERA EUROPEA DEL LAVORO ONLINE (EOJD) PER I SETTORI ICT E TECHNOLOGY

Sono aperte le registrazioni, per candidati ed aziende, all’evento di reclutamento della rete EURES “Ict & Technology – Austria is calling together with Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia” che si svolgerà il prossimo 7 luglio in modalità digitale sulla piattaforma delle giornate europee del lavoro. Focus dell’iniziativa, co-organizzata da Italia, Austria, Croazia, Slovenia e Slovacchia, è il recruiting di professionisti operanti nell’ambito del settore ICT e Tecnology, attività che sta divenendo sempre più strategica per tutte le aziende, di piccole, medie e grandi dimensioni. Possono partecipare all’evento le aziende dei cinque Paesi co-organizzatori operanti nel settore ICT e Technology oppure aziende di altro tipo purché alla ricerca di profili relativi ai settori indicati; possono prendere parte all’evento candidati con profilo nei settori indicati o interessati a seguire i webinar della giornata. La pagina dell’evento è raggiungibile cliccando qui.

Settore turismo e ristorazione

Lecce e nord Salento

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, “PALAZZO BN”ASSUME 6 CUOCHI, CHEF E COMMIS DI SALA

“PALAZZO BN”, struttura ricettiva di alto livello collocata nella ex sede storica del Banco di Napoli, nel cuore di Lecce, intende assumere 2 cuochi capo partita, 2 chef de rang e 2 commis di sala. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Per i cuochi, si richiedono formazione nella ristorazione e reparto cucina e un’esperienza lavorativa nel settore di almeno due anni. Sarà requisito preferenziale il possesso del diploma di scuola superiore.

Gli chef de rang, che si dedicheranno alla ricezione della clientela e assicureranno livelli qualitativi di accoglienza e servizio in sala con elevate tecniche di servizio, dovranno aver maturato una formazione nella ristorazione e reparto cucina, un’esperienza lavorativa nel settore superiore a due anni e dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese.

I commis di sala svolgeranno mansioni di supporto allo chef de rang, preparazione e sistemazione dei tavoli, servizio delle pietanze ai tavoli. La figura ricercata deve aver maturato una formazione nella ristorazione e reparto cucina con competenze tecniche di base del servizio, un’esperienza lavorativa nel settore superiore a due anni, una buona conoscenza della lingua inglese. Sarà requisito preferenziale il possesso del diploma di scuola superiore.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può candidare direttamente dal sito lavoroperte.regione.puglia.it tramite procedura Spid oppure inviando a ido.lecce@regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4061/2022 (cuochi) o 4053/2022 (chef de rang) o 4061/2022 (commis). Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

HOTEL ALOISI CERCA AIUTO PASTICCIERE, ADDETTO ALLE COLAZIONI E RECEPTIONIST

Hotel Aloisi, a Lecce, ricerca un aiuto pasticciere, un addetto alle colazioni e un receptionist. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi. Per tutte e tre le figure sono richiesti, preferibilmente, un’esperienza di almeno un anno nel settore alberghiero e ristorazione e il possesso del diploma alberghiero. Per l’addetto alle colazioni e il receptionist, saranno requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese e il possesso della patente di guida. L’addetto/a alla reception, che si occuperà di accoglienza, informazioni, check in e out, dovrà, inoltre, conoscere elementi base di informatica.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può proporre candidandosi direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio. Va riportato obbligatoriamente il codice offerta 4015/2022 (aiuto pasticciere) o 4008/2022 (addetto alle colazioni) o 4014/2022(receptionist). Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.



LECCE, “VICO DEI BOLOGNESI” CERCA 2 CAMERIERI AI TAVOLI

A Lecce, il “Vico dei Bolognesi” cerca due camerieri ai tavoli. Si richiede esperienza lavorativa e specifica formazione nelle mansioni. Titoli preferenziali: diploma di istituto alberghiero e conoscenza della lingua inglese. Inquadramento: contratto a tempo determinato full-time di 4 mesi (giugno-settembre 2022).

Entro il 5 luglio 2022, ci si può candidare direttamente dal sito lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3831/2022. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

LECCE, PIZZA&COCKTAIL BAR “UEMÉ” CAMERIERE DA SALA

“Uemé”, pizza&cocktail bar con sede a Lecce, ricerca un cameriere da sala per acquisizione delle comande e servizio ai tavoli. La figura ricercata deve aver maturato un’esperienza minima nel settore. Saranno requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese, il possesso del diploma di alberghiero e della patente di guida.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3999/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

LECCE, BAR CERCA 4 BARISTI E CAMERIERI

A Lecce, un bar è alla ricerca di 4 baristi e camerieri. Si richiedono preferibilmente la conoscenza della lingua inglese o francese ed esperienza nel ruolo. Inquadramento: full time a 36 ore per 6 giorni lavorativi, contratto a tempo determinato. Retribuzione: Ccnl di riferimento turismo/Pubblici esercizi .

Entro il 27 giugno 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3773/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

CAVALLINO, “KICK OFF” RICERCA CAMERIERE, BARMAN/BARLADY

A Cavallino, Kick Off, operante nel settore dell’impiantistica sportiva, cerca tre figure per il proprio organico: un cameriere per ordinazioni ai tavoli, servizio e gestione cassa; un barman/barlady/addetto alla caffetteria per turni serali/notturni. Per tutti i profili sono richieste licenza media, patente di guida e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Inquadramento a tempo determinato con part time di 24/30 ore settimanali articolate su turni di 5/6 giorni, inclusi i festivi. Retribuzione Ccnl di riferimento.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3425/2022 (cameriere ai tavoli), 3422/2022(barman/barlady/addetto alla caffetteria), all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

LECCE, “RICHMOND” ASSUME 2 CAMERIERI A TEMPO INDETERMINATO

A Lecce, “Richmond Restaurant & Cocktail Bar” cerca 2 camerieri comandisti ai tavoli. Si richiedono diploma, preferibilmente la conoscenza della lingua inglese e un’età non superiore ai 50 anni. Inquadramento: full time 38 ore per 6 giorni lavorativi a tempo indeterminato. Retribuzione Ccnl di riferimento turismo Anpit (stipendio di circa 1.200- 1.400 euro al mese).

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3396/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

CARMIANO, SI CERCANO AIUTO PIZZAIOLO O FORNAIO E 2 CAMERIERI

Attività ristorativa di Carmiano cerca una figura che sia in grado di aiutare il pizzaiolo e che abbia minima esperienza nella mansione, eventualmente anche in quella di fornaio. Inoltre, è alla ricerca di due camerieri/e di sala, a cui si chiede buona capacità di ascolto del cliente e attitudini alla mansione da svolgere. Si propone contratto a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 6 luglio 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3634/2022 (aiuto pizzaiolo o fornaio) oppure 3635/2022 (cameriere di sala) – all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it . Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

PIZZERIA-RISTORANTE DI VEGLIE CERCA 4 COLLABORATORI

Pizzeria-ristorante a Veglie ricerca quattro figure professionali, disponibili a lavorare eventualmente su turni. Si ricercano un pizzaiolo o aiuto pizzaiolo, due camerieri di sala ed un cuoco, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato part time, full time o misto – CCNL Commercio e ristorazione.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 30 giugno 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4011/2022 (pizzaiolo o aiuto pizzaiolo), 4002/2022 (cameriere di sala) oppure 3997/2022 / – all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it . Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

VERNOLE, LEUCA, CAROVIGNO, MONOPOLI: 300 ANIMATORI TURISTICI CERCASI

Una società cooperativa, operante a Lecce nel campo della fornitura di servizi di animazione per aziende del settore, ricerca 300 animatori turistici per le strutture di Vernole, Leuca, Carovigno, Monopoli e in Sicilia. Si prevedono assunzioni stagionali, con contratti part time di 24 ore (per 6 giorni settimanali). Requisiti richiesti: aver frequentato la scuola dell’obbligo, età compresa tra i 18 ed i 35 anni, solo per i responsabili è necessaria esperienza.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3815/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

Capo di Leuca

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

“AGRITURISMO SERINE” CERCA UN CAMERIERE DA LUGLIO

“AGRITURISMO SERINE” ricerca un cameriere da inserire presso la propria struttura con sede a Castrignano del Capo (LE). Richiesta la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. Orari di lavoro: indicativamente dalle 18 alle 24.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può candidare direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it (procedura tramite Spid) oppure si può inviare via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3537/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

SAN GREGORIO, 4 CAMERIERI E 1 AIUTO CUOCO PER IL “BAR DEL MORO”

Il “BAR DEL MORO”, a San Gregorio, marina di Patù, è alla ricerca di 4 camerieri e un aiuto cuoco. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time misto.

Per candidarsi bisogna inviare via email all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it, entro il 28 giugno 2022, il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3793/2022. In alternativa ci si può candidare direttamente tramite il portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

TRICASE, “4FRIENDS” ASSUME PIZZAIOLO FULL TIME

“4FRIENDS”, attività di ristorazione con sede a Tricase (Le), ricerca un pizzaiolo. Richiesta la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato full time con inquadramento di 4° livello.

Per candidarsi, bisogna inviare via email, entro il 27 giugno 2022, il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4028/2022 – all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it. In alternativa ci si può candidare direttamente tramite il portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

A TRICASE, “ZO.VA.” CERCA 2 CAMERIERI E 1 CUOCO

“ZO.VA. srl”, attività di ristorazione con sede a Tricase, ricerca due camerieri ed un cuoco. Richiesto un forte spirito di squadra, voglia di imparare (se alla prima esperienza), essere concentrato e attento sul lavoro, educato e gentile. Per la figura di cuoco è richiesto un minimo di esperienza lavorativa nel settore oltre ad una spiccata capacità di gestione della cucina.

Entro il 5 luglio 2022, si acquisiscono le candidature direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it (procedura tramite Spid) oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3543/2022 – all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

UGENTO, SI CERCA PIZZAIOLO

Pizzeria ad Ugento ricerca un pizzaiolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, entro il 5 luglio 2022 bisogna inviare all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3595/2022. Oppure, utilizzare la procedura Spid direttamente sul portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490 .

UGENTO, MASSERIA EXPERIENCE ASSUME 17 CAMERIERI, MAÎTRE, CUOCHI E PIZZAIOLO

Masseria Experience, nelle campagne tra Ugento e Torre San Giovanni, per il suo ristorante seleziona 10 camerieri/e di sala; 3 maîtres/direttori e direttrici di sala; 3 cuochi/e per la preparazione di antipasti, primi e secondi; un pizzaiolo. A tutti si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3563/2022 (camerieri di sala), 3560/2022(maîtres), 3553/2022(cuochi), 3548/2022 (pizzaiolo). Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, PRESTIGIOSO VILLAGGIO VACANZE CERCA RECEPTIONIST NOTTURNO E DUE CAMERIERI

Prestigioso villaggio vacanze nella marina di Ugento seleziona due camerieri/e ai piani per il fine settimana. È, inoltre, in corso la selezione per un/una receptionist con conoscenza della lingua tedesca.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3729/2022 (per camerieri ai piani) e 3727/2022 (per receptionist). Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

20 CAMERIERI/E AI PIANI IN HOTEL A CASARANO, UGENTO E LIDO MARINI

Società cooperativa operante nel settore delle pulizie seleziona 20 cameriere/i ai piani che si occuperanno delle pulizie e del decoro delle camere. Si richiede esperienza di almeno un anno nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3542/2022 . Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TORRE SAN GIOVANNI, TRATTORIA-PIZZERIA CERCA 3 DIPENDENTI

Trattoria-pizzeria a Torre San Giovanni, marina di Ugento, cerca un cameriere/a, un pizzaiolo, un aiuto cuoco, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time e part-time.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3358/2022 (cameriere/a), 3356/2022 (pizzaiolo), 3363/2022 (aiuto cuoco) – entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TORRE SAN GIOVANNI, 3 CAMERIERI E UN AIUTO CUOCO PER AMPLIAMENTO ORGANICO

Ristorante-pizzeria in località Torre San Giovanni, a Ugento, cerca un aiuto cuoco/a per la preparazione di secondi piatti e 3 camerieri per il servizio in sala. Si richiede un minimo di esperienza per la figura da inserire in cucina. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time (aiuto cuoco) e part-time (camerieri).

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente i codici offerta 3913 /2022 (aiuto cuoco/a) e 3917/2022 (camerieri) – entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

PICCOLO RISTORANTE A TORRE SAN GIOVANNI ASSUME 2 CAMERIERI

Piccolo ristorante in località Torre S. Giovanni, a Ugento, ricerca due unità per la mansione di cameriera/e, da assumere full time a tempo determinato.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3353/2022 entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

9 LAVORATORI STAGIONALI IN ALBERGO A LIDO MARINI

A Lido Marini, sulla costa tra Ugento e Salve, una struttura alberghiera ricerca diversi profili per la stagione estiva. In particolare, si cercano quattro camerieri, un barista, due addetti all’accoglienza e due bagnini.

Per candidarsi, entro 28 giugno 2022, gli interessati potranno inviare la propria candidatura, attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3414/22 (per i camerieri), 3416/22 (barista), 3419/22 (addetti all’accoglienza), 3421/22 (bagnini)-all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Entroterra

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

GALATINA, AGRITURISMO ASSUME UN CUOCO A TEMPO INDETERMINATO

Azienda agrituristica con sede a Galatina ricerca un cuoco con almeno 3 anni di esperienza. Si offre contratto a tempo indeterminato full time.

Entro il 27 giugno 2022, ci si può candidare direttamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo ido.galatina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3838 /2022 . In alternativa, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal portale. Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

COPERTINO, HAMBURGERIA ASSUME 2 ADDETTI PREPARAZIONE DI STREET FOOD

Hamburgeria di Copertino cerca un addetto/a al banco, che provveda a servire alimenti e bevande alla clientela, e un addetto/a alla friggitrice. Requisiti indispensabili: disponibilità a lavorare in team e buona capacità di ascolto. Si offre contratto a tempo determinato part-time su turni serali.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 2 luglio 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3487/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal portale. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

POGGIARDO, CAFFÈ DEL POPOLO ASSUME UN BANCONISTA

“Caffè del popolo” con sede a Poggiardo assume un banconista di bar. Il candidato ideale vanta esperienza pregressa nel settore e deve poter raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi full time con turnazione, con possibile futuro inserimento a tempo indeterminato.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3650/2022 – entro il 3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

PIZZERIA DI POGGIARDO ASSUME AIUTO CUOCO E CAMERIERE

Pizzeria con sede a Poggiardo cerca un aiuto cuoco/a e un cameriere di sala, entrambi con esperienza minima, per assunzione a tempo determinato della durata di 6 mesi. È richiesta una disponibilità full time per 5 giorni lavorativi nel turno serale (18:00 – 24:00).

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3169/2022 (aiuto cuoco/a) o 3190/2022 (cameriere) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

POGGIARDO, “PORTICI DOC” CERCA PASTICCIERE

L’azienda “Portici Doc” con sede a Poggiardo cerca un pasticciere con esperienza minima per assunzione a tempo determinato con durata di 4 mesi. È richiesta una disponibilità full time per 6 giorni lavorativi nel turno diurno.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3195/2022 – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

PIZZERIA A CERFIGNANO ASSUME 3 LAVORATORI

Pizzeria con sede a Cerfignano (frazione di Santa Cesarea Terme) cerca un aiuto cuoco/a, un aiuto pizzaiolo e un cameriere, anche senza esperienza, per assunzione a tempo determinato e possibile futuro inserimento a tempo indeterminato. È richiesta una disponibilità part-time per 6 giorni lavorativi.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3216/2022 (aiuto cuoco/a), 3217/2022 (aiuto pizzaiolo), 3218/2022 (cameriere/a) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

Costa adriatica e idruntina

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

“VOI HOTELS ALIMINI” CERCA 8 LAVORATORI: CUOCO, COMMIS, CAMERIERI E BARISTA

Voi Hotels cerca per il villaggio di Otranto (Alimini) varie figure da inserire subito fino al 30 settembre con contratto a tempo determinato e retribuzione come da CCNL Turismo ed orario di lavoro di 6,40 ore per 6 giorni lavorativi. Si cercano candidati con minimo due stagioni di esperienza, nello specifico: 1 cuoco/a capopartita con turno mattina/pomeriggio, 1 commis di cucina con turno mattina/pomeriggio, 2 camerieri/e di sala con turno mattina/pomeriggio e conoscenza dell’inglese come requisito preferenziale, un barista per caffetteria con turno mattina/pomeriggio/notte (fino alle 24.00) e conoscenza della lingua inglese come requisito preferenziale, 3 camerieri/e ai piani con turno mattina.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3914/2022 (Cuoco Capopartita), 3918/2022 (Commis di Cucina), 3920/2022 (Camerieri di Sala): 3921/2022 (Barista), 3923/2022 (Camerieri ai piani) – entro il 11 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

BARMAN PER IL “RESORT I BASILIANI” DI OTRANTO

Il “Resort i Basiliani” di Otranto ricerca 1 addetto al banco bar per la stagione estiva con orario full time con turni (8-16 16-24). Il candidato ideale vanta un’esperienza minima di 2 stagioni e la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3779/2022 –entro il 11 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

AIUTO CUOCO E CAMERIERI DI SALA PER RISTORANTE AD OTRANTO

Noto ristorante di Otranto cerca per la stagione estiva 2 aiuto cuoco e 3 camerieri di sala con esperienza anche minima da adibire al turno serale per 6 giorni lavorativi. Sarà valutato positivamente il possesso di una qualifica alberghiera.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3246/2022 (Aiuto Cuoco), 3249/2022 (Camerieri) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

BAGNINO E BANCONISTA DI BAR PER IL RISTORANTE “IL CONTADINO” DI OTRANTO

Il ristorante “Il Contadino” di Otranto cerca 1 Bagnino e 1 Banconista di Bar per la stagione estiva. Il bagnino deve possedere un brevetto per Bagnino di Piscina, l’esperienza costituisce titolo preferenziale. L’orario di lavoro sarà 8-12 e 14,30-18 con la possibilità di usufruire del ristorante della struttura per il pranzo.

Il banconista deve avere già maturato almeno un anno di esperienza, la conoscenza base della lingua inglese costituisce titolo di preferenza. Sarà adibito al turno serale (17,30-24,00) per 6 giorni lavorativi.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3308/2022 (Bagnino), 3309/2022 (Banconista) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

OTRANTO, “VITTORIA RESORT” CERCA LAVAPIATTI

Vittoria Resort di Otranto cerca da subito un lavapiatti anche senza esperienza, ma automunito, per il turno serale. Si offre un contratto fino al 31/10/2022, con possibilità di eventuale inserimento stabile in organico.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3417/2022 –entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

Costa ionica

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

RELAIS A LEVERANO CERCA CAMERIERE E BARISTA

La struttura ricettiva “Relais Masseria Antonio Augusto”, con sede lungo la provinciale Leverano-Porto Cesareo, ricerca un cameriere di sala con esperienza di almeno 5 anni nella mansione. La risorsa dovrà essere in grado di accogliere il cliente, servire ai tavoli e prendere le ordinazioni. Si cerca, inoltre, un barista con una minima esperienza di 3 anni per preparare e servire bevande e snack ai clienti. Entrambe le figure dovranno essere automunite, conoscere la lingua inglese fluentemente e avere un’età non superiore a 40 anni. Si offre contratto a tempo determinato full time.

Entro il 2 luglio 2022, la candidatura può essere inviata direttamente tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure via mail a ido.nardo@regione.puglia.it allegando il modulo scaricabile dall’annuncio. Bisogna indicando obbligatoriamente il codice offerta 4094/2022 e specificarela mansione per la quale si intende candidarsi. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

PORTO CESAREO, 37 OPERATORI DELLA RISTORAZIONE IN RESORT ESCLUSIVO

Famoso ed esclusivo resort di Porto Cesareo cerca 4 commis di cucina, 5 lavapiatti, 3 baristi, 3 barmen/barladies, 3 capopartita antipasti, 3 capopartita secondi piatti, 2 capopartita primi piatti, 3 camerieri di sala, un magazziniere e 10 figure tra cuochi, capopartita, aiuto cuochi. A tutti si offre contratto a tempo determinato per tutta la stagione estiva.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 28 giugno 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3291/2022 e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

2 BARMAN/BARLADY DA ASSUMERE A GALLIPOLI

Bar di Gallipoli cerca 2 barman/barlady-banconisti/e per rapporto di lavoro part time o full time a tempo determinato.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può candidare direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4050/2022 . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

3 BANCONISTI BAR FULL TIME A GALLIPOLI

Bar di Gallipoli cerca 3 banconisti/e per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Entro il 27 giugno 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3835/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

3 CAMERIERI PER LOUNGE BAR SULLO IONIO

Nota attività di lounge bar di Gallipoli cerca 3 camerieri/e di sala con minima esperienza per rapporto di lavoro full-time, con turnazioni, a tempo determinato ed eventuale possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede, preferibilmente, conoscenza parlata della lingua inglese.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3622/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

4 AIUTO-BANCONISTI A BAIA VERDE

Attività con sede operativa a Baia Verde (Gallipoli) cerca 4 aiuto-banconista o addetti alla vendita per rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turnazioni.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3380/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, le candidature si acquisiscono direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

2 BANCONISTI BAR PER LIDO A PADULA BIANCA

A Gallipoli si cercano due banconisti/e per il bar di un lido a Padula Bianca. Richiesta conoscenza delle lingue inglese e francese. Si propone contratto di lavoro part time articolato per turni.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3220/2022. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RIVABELLA, STABILIMENTO BALNEARE CERCA BAGNINO E AIUTO BARISTA

Stabilimento balneare di Rivabella (Gallipoli) cerca un bagnino/a di salvataggio e un aiuto barista (per chiosco in spiaggia). Si propone contratto di lavoro a tempo determinato full time.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3167/2022 (bagnino/a) e 3178/2022 (aiuto barista), all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BARMAN, CAMERIERI E AIUTO CUOCO: ATTIVITÀ RICERCA 6 DIPENDENTI

A Gallipoli, un’attività ristorativa cerca barman/barlady con esperienza, oltre che 2 aiuto-cuoco/a e 2 camerieri/e per rapporto di lavoro full time a tempo determinato.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando la candidatura direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio, su cui va indicato obbligatoriamente il codice offerta 3617/2022 (aiuto-cuoco/a), 3618/2022 (cameriere/a) o 3619/2022 (barman/barlady). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

PREPARAZIONE PANINI E SFILATINI, SI CERCANO 3 ADDETTI UNDER25

Bar di Gallipoli cerca 3 addetti/e alla preparazione e farcitura di panini e sfilatini da inserire nel proprio organico con rapporto di lavoro a tempo determinato part-time. È richiesta un’età compresa tra i 18 e 25 anni. È gradita la conoscenza della lingua parlata inglese.

Entro il 27 giugno 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3897/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal sito tramite Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RISTORANTE CERCA 6 DIPENDENTI DA ASSUMERE A GALLIPOLI

Ristorante di Gallipoli cerca tre camerieri/e, un aiuto-pizzaiolo, un aiuto-cuoco e un lavapiatti. Si richiede età minima 18/35 anni e preferibilmente la conoscenza delle lingue inglese e francese. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3376/2022 (cameriere/a), 3377/2022 (aiuto-pizzaiolo), 3378/2022 (aiuto-cuoco) e 3379/2022 (lavapiatti) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal sito tramite Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BARISTA FULL TIME DA ASSUMERE A GALLIPOLI

Bar con sede a Gallipoli cerca un barista per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it tramite Spid oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3290/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI DA ASSUMERE A GALLIPOLI

Ristorante di Gallipoli cerca un lavapiatti per rapporto di lavoro a tempo determinato, full-time su turni.

Entro il 28 giugno 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3276/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

PIZZERIA DI GALLIPOLI CERCA CAMERIERE E PIZZAIOLO

Pizzeria con sede operativa a Gallipoli cerca un cameriere/a e un/a pizzaiolo/a (con esperienza anche minima nelle mansioni) da assumere a tempo determinato part time.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3192/2022 (cameriere/a) e 3193/2022 (pizzaiolo/a) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal sito. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RISTORANTE DEL CENTRO STORICO DI GALLIPOLI CERCA 13 DIPENDENTI

Ristorante sito nel centro storico di Gallipoli cerca sei cameriere/a, tre cuochi/e, quattro aiuto cuoco da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full-time e part-time. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4120/2022 (cameriere/a), 4119/2022 (cuochi/e), 4118/2022 (aiuto cuoco) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UN BAGNINO PER STABILIMENTO BALNEARE A BAIA VERDE

Stabilimento balneare di Baia Verde, a Gallipoli, ricerca un bagnino con brevetto da assumere a tempo determinato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3365/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

SANNICOLA, RISTORANTE ASSUME 7 COLLABORATORI FULL TIME

A Sannicola, un ristorante è alla ricerca di 3 camerieri e aiuto camerieri/e, 2 aiuto-cuoco/a e 2 lavapiatti da assumere con contratto di lavoro full time a tempo determinato, con eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3614/2022 (cameriere/a), 3615/2022 (aiuto-cuoco/a) e 3616/2022 (lavapiatti) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

SANNICOLA, “TENUTA NEGROAMARO” ASSUME 2 ADDETTI SALA/BAR

A Sannicola, “Tenuta Negroamaro” è alla ricerca di due addetti al servizio in sala, al bar situato nei pressi della piscina e ai minibar presenti nelle camere. Le figure ricercate hanno conoscenza della lingua inglese, preferibilmente devono possedere il diploma di alberghiero ed esperienza acquisita nel settore. Inquadramento: contratto stagionale in regime full e part time .

Candidature entro il 5 luglio 2022, inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3152/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

RISTORANTE DI ALEZIO CERCA 2 AIUTO-CUOCHI

Attività ristorativa di Alezio cerca 2 aiuto-cuochi/e. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato full-time.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3200/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BANCONISTA PER BAR A MATINO

Bar con sede a Matino ricerca un banconista per la preparazione di colazioni e somministrazione di caffetteria e bevande.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3741/2022 – entro l’ 20 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

MATINO, B&B-TRATTORIA CERCA AIUTO CUOCA

B&b – Trattoria con sede a Matino seleziona un aiuto cuoco/a, anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio staff. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4117/2022 (aiuto cuoco/a) entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

2 CUOCHI PER ALBERGO AD ALLISTE

Struttura alberghiera di Alliste seleziona 2 cuochi, anche senza esperienza. Contratto di lavoro: tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3355/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

MARINA DI ALLISTE, SI CERCA ADDETTO/A ALLA RECEPTION

Struttura alberghiera, con sede a Marina di Alliste, seleziona un addetto/a alla reception, anche senza esperienza, per accoglienza ospiti. Contratto proposto: tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario: full time, con turni.

Entro il 28 giugno 2022 si può inviare la propria candidatura, attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3443/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

HOTEL A MARINA DI ALLISTE CERCA PASTICCIERE

Mini-catena di “Boutique Hotels e Resorts”, con sede a Marina di Alliste, un pasticciere per la preparazione di colazioni e dolci per la cena. Requisiti richiesti: patente di guida categoria B e un anno di esperienza. Si propone contratto di apprendistato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando il codice offerta 3411/2022 (pasticciere) – a ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

TRATTORIA-PIZZERIA AD ALLISTE CERCA 7 DIPENDENTI DA ASSUMERE

Trattoria-pizzeria, sita in Alliste cerca tre cameriere/a, un pizzaiolo, un aiuto pizzaiolo, un aiuto cuoco, un lavapiatti e aiuto nella preparazione dei piatti, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Si potrà proporre la candidatura entro il 29 giugno 2022 (per pizzaiolo e aiuto pizzaiolo) ed entro il 27 giugno 2022 (per cameriere/a, aiuto cuoco/a e lavapiatti), inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4121/2022 (cameriere/a), 3931 /2022 (pizzaiolo), 4122/2022 (aiuto cuoco), 3930 /2022 (aiuto pizzaiolo), 4123/2022 (lavapiatti) – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TRATTORIA-PIZZERIA A TAVIANO CERCA 4 DIPENDENTI DA ASSUMERE

Trattoria-pizzeria di Taviano cerca due camerieri/e, un aiuto pizzaiolo e un lavapiatti e aiuto nella preparazione dei piatti, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3932/2022 (camerieri/e), 3934/2022 (aiuto pizzaiolo), 3933/2022 (lavapiatti) – entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

SI ASSUME RECEPTIONIST A MANCAVERSA

Struttura ricettiva a Marina di Mancaversa, Taviano, ricerca un/una receptionist. Requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto office e/o gestionale alberghiero, minima conoscenza della lingua inglese, essere in possesso di un diploma di maturità, preferibilmente di Istituto alberghiero.

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3430/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

PASTICCIERE FULL TIME A MELISSANO

Pasticceria con sede a Melissano ricerca un pasticciere/a per la preparazione di torte, pasticcini, cornetti e rosticceria. È preferibile la conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo determinato full time.

Entro il 28 giugno 2022, gli interessati potranno inviare la propria candidatura, attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3408/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

COLAZIONI E COCKTAIL, A MELISSANO SI CERCA UN ADDETTO AL BANCO

Bar-pasticceria di Melissano è alla ricerca di un addetto al banco per la preparazione di colazioni e cocktail, da assumere a tempo determinato full time.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3427/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

TORRE SUDA, ASSUNZIONE FULL TIME PER 6 DIPENDENTI IN RISTORANTE-PIZZERIA

Ristorante di Torre Suda (frazione di Racale) cerca due camerieri di sala, un pizzaiolo, un aiuto pizzaiolo, un aiuto-cuoca e un banconista per la stagione estiva 2022 con assunzione immediata, fino a settembre 2022. Si richiede un minimo di esperienza nel settore, qualora non ci fosse, si potrebbe valutare la formazione in sede. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3906/2022 (2 camerieri/e), 3907/2022 (pizzaiolo), 3909/2022 (aiuto-pizzaiolo), 3908 /2022 (aiuto-cuoca) e 3911/2022 (banconista)- entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

4 CUOCHI E AIUTO CUOCHI PER SUPERMERCATO A RACALE

Supermercato con sede a Racale seleziona due cuochi/e e due aiuto cuochi/e per la preparazione di piatti d’asporto. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4124/2022 (cuochi/e) e 4125/2022 (aiuto cuochi/e). Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

44 ANIMATORI, BAGNINI E ADDETTI A RISTORAZIONE PER PARCO ACQUATICO “SPLASH”

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alle attrazioni; 4 cuochi e/o aiuto cuochi con pregressa esperienza; 5 barman con esperienza e attestato HACCP; 10 camerieri di sala; 20 assistenti bagnanti con possesso brevetto. A tutti si offre un contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, tramite Spid direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3224/2022 (addetti alle attrazioni), 3228/2022 (cuoco e aiuto-cuoco), 3229/2022 (barman), 3230/2022 (camerieri/e), 3231/2022 (assistenti bagnanti). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Settore Amministrativo

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, SOCIETÀ DI CONSULENZA CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

A Lecce, società che si occupa di gestione di pratiche amministrative e di consulenza ricerca un impiegato amministrativo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà sbrigare le pratiche, svolgere attività di archiviazione, data entry e back office e di segreteria. Il candidato deve essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado (diploma), deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni, una documentata esperienza, anche minima, nel settore amministrativo, e conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica. Sarà requisito preferenziale la conoscenza anche della lingua francese.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3900/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal sito tramite Spid. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

NARDÒ, IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA

Azienda operante nel settore commercio con sede a Nardò ricerca un impiegato contabile con almeno 2 anni di esperienza. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o laurea in materie economiche; buona conoscenza degli applicativi informatici di base, in particolare di Excel. Si propone contratto a tempo determinato full time. Retribuzione annua lorda: €20.000/25.000.

Entro il 29 giugno 2022, ci si può candidare direttamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it (procedura con Spid) o inviando all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio pubblicato sullo stesso portale, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4012/2022 . Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

UN RAGIONIERE CONTABILE A GALLIPOLI

Nota attività commerciale di Gallipoli cerca un ragioniere/a-contabile con esperienza per rapporto di lavoro a tempo determinato part-time.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando la candidatura tramite Spid direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inoltrando all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3700/2022. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

UN RAGIONIERE PER AZIENDA EDILE A TAURISANO

Società operante nel settore edilizio seleziona un ragioniere/a aziendale da inserire nell’area amministrativa per lo svolgimento delle seguenti attività: contabilità dei movimenti aziendali, fatturazione, elaborazione buste paga, rapporti con banche e fornitori. Richiesta la conoscenza degli applicativi di base e il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Si propone contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi, entro il 5 luglio 2022 bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3671/2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore Informatico

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

PARCO ACQUATICO “SPLASH” CERCA 2 WEB MASTER

Oltre alle figure ricercate nel settore del turismo e ristorazione, per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano anche 2 webmaster/grafici con certificazione informatica, da assumere a tempo determinato full time applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3233/2022 . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Settore editoria e grafica

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

GALATINA, SI RICERCA OPERATORE MACCHINE DA STAMPA

Azienda operante nel settore dell’editoria ricerca un operatore macchine da stampa. Si propone tirocinio formativo con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Entro il 30 giugno 2022, si acquisiscono le candidature tramite il portale lavoroperte.regione.puglia.it (procedura con Spid) oppure inviando a ido.galatina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio pubblicato sullo stesso sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4022/2022 . Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

Sanità e servizi alla persona

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

2 FISIOTERAPISTI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE A MIGGIANO

“CENTRO DI RIABILITAZIONE VALENTE”, cerca due fisioterapisti da inserire presso la propria struttura con sede a Miggiano (LE). Richiesto il possesso del titolo di studio e l’iscrizione al relativo albo. Si richiede, altresì una conoscenza informatica di base. Si propone contratto di lavoro Full Time. Prevista una retribuzione annua lorda di 19.345 Euro. Per candidarsi bisogna inviare via email, entro il 5 luglio 2022, il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3544/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it . In alternativa ci si può candidare direttamente tramite il portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

2 INFERMIERI/E PER RSA A BOTRUGNO

La Fondazione Guarini di Botrugno cerca 2 infermieri/e laureati in scienze infermieristiche, anche senza esperienza, da assumere a tempo indeterminato. È richiesta una disponibilità full time su turni alternati mattina, pomeriggio e notte e una conoscenza base di informatica. La richiesta ha carattere di urgenza. Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4007/2022 – entro il 10 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373370.

3 LAUREATI IN MEDICINA PER GUARDIA MEDICA IN STRUTTURA PRIVATA

Struttura socio sanitaria privata con sede a Casarano seleziona, per ampliamento organico, tre laureati in Medicina per il servizio di continuità assistenziale. È previsto affiancamento iniziale con il personale già presente. Contratto di lavoro proposto: tempo determinato, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full-time, organizzato su turni.

Gli interessati potranno candidarsi entro il 5 luglio 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3742/22 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

10 INFERMIERI PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO A CASARANO

A Casarano, complesso poliriabilitativo e socio sanitario privato seleziona, per ampliamento organico, 10 infermieri/e professionali da assumere a tempo indeterminato full time. È previsto affiancamento iniziale con il personale già presente.

Per candidarsi, entro il 28 giugno 2022 bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3287/2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

UNA BADANTE PER DONNA INVALIDA A PRESICCE-ACQUARICA

A Presicce-Acquarica, una famiglia ricerca una badante per servizio di assistenza a persona invalida presso la propria abitazione. Contratto di lavoro proposto: tempo determinato, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: part-time (24 ore su 6 giorni – dalle 15.30 alle 19.30). Gli interessati potranno candidarsi entro il 29 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3935/22 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore chimico farmaceutico

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ DI DISPOSITIVI MEDICI A MAGLIE

Azienda produttrice di dispositivi medici ricerca per ampliamento organico un addetto/a al controllo qualità. Il candidato ideale, automunito e laureato in Biologia o con qualifica triennale come Tecnico di Laboratorio, vanta una formazione attinente e non necessariamente esperienza nella mansione, ha un’ottima padronanza della lingua inglese (almeno livello B1) e conosce il pacchetto Office. L’azienda si riserva di valutare successivamente se proporre un part o un full time, a seconda della competenza posseduta dal candidato/a, fermo restando un’articolazione di orario su 5 giorni lavorativi senza turni. Inizialmente verrà proposto un contratto di apprendistato o un contratto a tempo determinato, in base alle specifiche caratteristiche e competenze possedute.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3736/2022 – entro il 11 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

MAGLIE, “TARANTINO CONCIMI” CERCA 2 PERITI PER TIROCINIO

“Tarantino Concimi” di Maglie cerca un perito elettronico e un perito meccanico neodiplomati per l’avvio di un tirocinio di inserimento lavorativo di 6 mesi finalizzato all’eventuale assunzione nell’organico aziendale. Sono previste 30 ore settimanali di presenza (8.00-14.00 per 5 giorni) e un’indennità mensile, come previsto dalla Legge Regionale 23/2013.

I candidati, senza esperienza, automuniti e in possesso di una conoscenza di base sugli applicativi informatici più diffusi, possono candidarsi entro l’11 luglio 2022 direttamente tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando via mail a ido.maglie@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio. Va indicato obbligatoriamente il codice offerta 4020/2022 (Perito Elettronico) o 4021/2022 (Perito Meccanico). Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

Bellezza e benessere

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

A MARTANO SI CERCA APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A PER SIGNORA

A Martano, un salone di parrucchiera cerca un apprendista parrucchiera da avviare ad apprendistato per la durata di 6 mesi full-time presso la propria struttura. Requisiti richiesti: scuola di parrucchiera, patente di guida cat. B, conoscenza del pacchetto Office.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.martano@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3833/2022. In alternativa, le candidature si acquisiscono direttamente anche dal portale tramite procedura Spid. Per info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

CASTRO MARINA, SI CERCA ESTETISTA PER LUGLIO E AGOSTO

“ESTETISTA ANNA MARIA”, con sede a Castro Marina, cerca un’ estetista professionale con almeno 2 anni di esperienza, da inserire con contratto di lavoro part-time a tempo determinato per i mesi di luglio e agosto.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3672/2022 – entro il 3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . In alternativa, le candidature si acquisiscono direttamente anche dal portale tramite procedura Spid. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

Agricoltura, agroalimentare, manutenzione del verde

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

“SPLASH” DI GALLIPOLI ASSUME 3 GIARDINIERI

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 3 giardinieri con esperienza e patente B da assumere a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3232/2022. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BISCOTTIFICIO ASSUME APPRENDISTA PASTICCIERE

Biscottificio di Casarano ricerca un’unità da inserire nel laboratorio di produzione e confezionamento biscotti. È preferibile aver conseguito il titolo di studio di Istituto professionale alberghiero. Si propone il contratto di apprendistato, riservato, com’è noto, a giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3433/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Ambiente e territorio

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

4 OPERATORI ECOLOGICI A CASARANO

Società operante nel settore dell’igiene urbana seleziona quattro operatori per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Al momento dell’eventuale assunzione saranno richiesti dalla società i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. Si propone il contratto a tempo determinato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 24 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3724/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

INDAGINI GEOFISICHE E AMBIENTALI, SI CERCANO 4 COLLABORATORI

Azienda di Ruffano, specializzata in sondaggi geotecnici e ambientali, analisi di laboratorio su terre e rocce e indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar, ricerca diversi profili da inserire nel proprio organico. In particolare, un assistente di cantiere, un trivellatore, un geometra e un perito industriale.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3426/2022 (per assistente di cantiere); 3442/2022 (per trivellatore); 3441/2022 (per geometra); 3439/2022 (per perito industriale). Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Artigianato

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

VERNOLE, SI CERCANO MARMISTA E APPRENDISTA

Azienda con sede di lavoro a Strudà, frazione di Vernole, cerca un operaio marmista e un apprendista. Al primo si offre contratto a tempo indeterminato, full-time e sono richiesti un anno di esperienza nel settore e patente di guida cat. B. Al secondo, si propone apprendistato per la durata di sei mesi full-time: il candidato apprendista ideale è un giovane volenteroso, dinamico, con ottima attitudine ad apprendere, con patente di guida Cat. B, conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese livello A1.

Per candidarsi, bisogna inviare entro 20 giugno 2022, all’indirizzo ido.martano@regione.puglia.it , il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3652/2022 (per operaio) o 3655/2022 (per apprendista). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GIOVANE APPRENDISTA STAMPATORE A RUFFANO

Azienda del settore chimico, con sede a Ruffano, seleziona un collaboratore da assumere come stampatore di manufatti in vetroresina con contratto di apprendistato, destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3428/2022– all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490

Tessile-abbigliamento-calzaturiero

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

BORGAGNE, AZIENDA SETTORE MODA MARE ASSUME 2 DIPENDENTI

A Borgagne, frazione di Melendugno, azienda che opera nel settore confezioni beachweare (costumi, vestiti e accessori per il mare) intende assumere due dipendenti. È alla ricerca, in particolare, di un macchinista che utilizzi la macchina lineare e tagliacuci per le confezioni e di un tagliatore tessile specializzato che dovrà utilizzare la taglierina a nastro e il prossimo taglio automatico. È richiesta, preferibilmente, esperienza nel settore beachweare. Si valuta inquadramento sia a tempo determinato che indeterminato e sia part-time che full-time.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3394/2022 – all’indirizzo: ido.martano@regione.puglia.it . Per info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

2 SARTE/ADDETTE A MACCHINA TAGLIACUCI A CASTRIGNANO DEI GRECI

Azienda di fabbricazione di articoli per maglieria ricerca, per ampliamento organico, 2 sarte con esperienza da adibire alla macchina tagliacuci. Viene offerto un contratto a tempo determinato per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. È richiesta una disponibilità full time su 5 giorni lavorativi con orario dalle 8 alle 16.30 con mezz’ora di pausa.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3692/2022 – entro il 4 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

GALATINA, AZIENDA RICERCA 2 OPERAI TESSILI

Azienda operante nel settore tessile ricerca due operai/e, preferibilmente con esperienza, per applicazione strass su tessuto. Si propone contratto a tempo determinato per i candidati con esperienza; tirocinio o apprendistato per i candidati senza esperienza. Si valuta la possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3926/2022 – all’indirizzo ido.galatina@regione.puglia.it . In alternativa, la candidatura si può acquisire direttamente sul portale con Spid. Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

Commercio

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, NEGOZIO DI ELETTRONICA CERCA APPRENDISTA COMMESSO

A Lecce, azienda che si occupa di distribuzione commerciale di elettronica ed elettrodomestici ricerca un commesso da formare con contratto di apprendistato. La figura ricercata deve possedere conoscenze informatiche e patente di guida. Inquadramento: contratto a tempo determinato di 6 mesi part time (30 ore settimanali) su turni, inclusi i festivi. Retribuzione come da contratto collettivo nazionale di riferimento per apprendistato.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4015/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal portale. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

SUPERMERCATO DI GALATINA RICERCA 2 ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA E PESCHERIA

A Galatina, un supermercato è alla ricerca di un addetto al reparto macelleria e un addetto al reparto pescheria, da impiegare full time con contratto a tempo determinato eventualmente trasformabile a tempo indeterminato. Inquadramento: 4° livello CCNL Commercio.

Entro il 29 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3959/2022 (addetti reparto macelleria), 3970/2022 (addetti reparto pescheria) – all’indirizzo mail ido.galatina @regione.puglia.it . In alternativa, la candidatura si può acquisire direttamente sul portale con Spid. Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

NARDÒ, AIUTO MACELLAIO UNDER35

Azienda alimentare di Nardò cerca un aiuto macellaio/a. Il candidato o la candidata dovrà coadiuvare il macellaio nella lavorazione e preparazione di varie tipologie di tagli di carne e fornire assistenza alla clientela e alla vendita diretta. La risorsa dovrà essere in possesso di buone doti relazionali e comunicative, oltre ad avere ottima conoscenza delle norme igieniche e sanitarie necessarie. Requisiti: età massima 35 anni e minima esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal mercoledì al sabato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 1 luglio 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4067/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. In alternativa, la candidatura può essere inoltrata tramite Spid dal portale. Info, Cpi Nardò: tel. 0832/373394.

SURBO, CINEMA MULTISALA CERCA 2 ADDETTI MULTIPLEX

Per il cinema multisala di Surbo si cercano due addetti multiplex da assumere a tempo determinato. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 ed i 30 anni, essere in possesso di diploma e di patente di categoria B, avere esperienza nella grande distribuzione organizzata.

Entro il 27 giugno 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3768/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

SANNICOLA, AZIENDA RECUPERO OLI ESAUSTI CERCA ADDETTO COMMERCIALE

Azienda con sede a Sannicola e operante nel settore del recupero e trattamento oli esausti ricerca un addetto/a commerciale. La risorsa si occuperà di sviluppare e incrementare la base clienti, identificare attivamente i loro bisogni, intercettare e costruire nuove opportunità di vendita per il mercato di riferimento. Sede di lavoro: Lecce e provincia. È indispensabile il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 8 luglio 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3695/2022 – all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura con Spid). Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

POGGIARDO, SI CERCANO 10 AGENTI DI COMMERCIO

“TSD Service SRLS” con sede a Poggiardo ricerca 10 agenti di commercio per acquisizione nuova clientela per contratti di luce, gas e telefonia. Requisiti richiesti: ottime conoscenze informatiche ed essere automuniti; è gradita esperienza pregressa nel settore. La tipologia contrattuale prevista è il lavoro autonomo.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3646/2022 – entro il 3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

TRICASE, SI CERCA AGENTE PUBBLICITARIO PER SOCIETÀ DI EDITORIA

“RECLAME SRL”, azienda operante nell’ambito dell’editoria-pubblicità con sede a Tricase, ricerca agenti-responsabili-rappresentanti di zona. Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di un diploma, una buona conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza lavorativa nel settore di riferimento. Necessari il possesso di ottime conoscenze informatiche e la patente di guida. Si offre contratto di lavoro full-time di collaborazione o autonomo. Retribuzione: fisso più provvigione.

Entro il 5 luglio 2022, si acquisiscono le candidature direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it (per chi ha lo Spid) oppure attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito e inviato – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3558/2022 – all’indirizzo email ido.tricase@regione.puglia.it . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, EUROBET CERCA 2 ADDETTI PER AGENZIA SCOMMESSE/MULTISERVIZI

“EUROBET SRLS”, agenzia di scommesse/multiservizi di nuova apertura, con sede a Tricase, ricerca due addetti/e all’espletamento delle attività dell’agenzia. Contratto di lavoro indeterminato part-time, strutturato su 6 giorni lavorativi (4 ore mattina o pomeriggio). Data prevista di inizio attività: 01 settembre 2022.

Per candidarsi, bisogna inviare, entro il 28 giugno 2022, via email all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3792/2022 , oppure ci si può candidare direttamente tramite portale (con Spid). Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

SALVE, SUPERMERCATO SISA ASSUME 6 DIPENDENTI

Supermercato SISA, con sede a Salve, è alla ricerca di nuovi dipendenti da assumere a tempo determinato part time con possibilità di proseguimento del rapporto. In particolare, si cercano 2 cassieri, per cui è richiesto un titolo di diploma superiore e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese; un addetto vendita e controllo merci per il reparto ortofrutta; un repartista addetto al controllo scadenze e rifornimento scaffali; un addetto al banco macelleria e un addetto al banco salumeria. A tutti si applicherà il contratto nazionale commercio ANPIT CISAL con retribuzione annua lorda 16.120 euro.

Per candidarsi, bisogna inviare, entro il 28 giugno 2022, via email il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3479/2022 (cassieri), 3484/2022 (addetto ortofrutta), 3486/2022 (repartista), 3489/2022 (banco macelleria), 3490/2022 (banco salumeria) – all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it . In alternativa ci si può candidare direttamente tramite il portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

A GALLIPOLI, NEGOZIO CERCA 3 COMMESSI

Nota attività di Gallipoli cerca 3 addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro full time a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. E’ richiesta una conoscenza base degli applicativi informatici e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Età media 20/35 anni.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3699/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

MINIMARKET DI RIVABELLA ASSUME UN SALUMIERE

A Rivabella (Gallipoli) un minimarket cerca un salumiere/a per banco e gastronomia d’asporto. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato full time.

Entro il 28 giugno 2022 ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3172/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

2 ADDETTI ALLE VENDITE PER NEGOZIO DI OGGETTISTICA A GALLIPOLI

Nota attività di oggettistica di Gallipoli cerca 2 addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time, con turnazioni.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3418/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

COMMERCIO ALL’INGROSSO, UN MAGAZZINIERE A PARABITA

Azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di cereali e farine, paste alimentari e mangimi con sede a Parabita ricerca un operaio generico per la stagione estiva, si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4126/2022 – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

SUPERMERCATO DI RACALE CERCA 21 DIPENDENTI DA ASSUMERE

Supermercato con sede a Racale seleziona 6 salumieri, 2 aiuto cuochi, 2 cuochi, 6 cassieri e 5 macellai da inserire nel proprio organico. Sono richiesti il possesso della patente di guida categoria B e disponibilità a spostarsi in provincia. Si propone contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 29 giugno 2022 (per salumieri e cassieri) ed entro il 27 giugno 2022 (per macellai, aiuto cuochi e cuochi), inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente i codici offerte 3919 /2022 (salumieri), 3922/2022 (cassieri), 4127/2022 (macellai), 4124/2022 (cuochi), 4125/2022 (aiuto cuochi) – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

A TAURISANO, CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER SALUMIERE

A Taurisano, un supermercato seleziona un salumiere da assumere full time con contratto di apprendistato che, si rammenta, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante ed è destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).

Si potrà proporre la candidatura entro il 28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3436/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Costruzioni e installazione impianti

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI MONUMENTALI, A CASARANO SI CERCA MANOVALE EDILE

Impresa edile di Casarano specializzata in costruzioni, ristrutturazioni e restauri monumentali ricerca un manovale da inserire nel suo staff.

Entro il 27 giugno 2022, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 3949/2022. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

ALESSANO, “COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI” RICERCA 6 OPERAI E RESTAURATORI

“COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SRLS”, azienda edile con sede ad Alessano, ricerca due operai edili generici (anche alla prima esperienza), due restauratori e due assistenti al restauro. Si offre contratto a tempo indeterminato Full-Time. Orario di lavoro flessibile. Per candidarsi, bisogna inviare, entro il 28 giugno 2022, il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3788/2022 (operai edili generici) o 3791/2022 (restauratori, assistenti al restauro) – via email all’indirizzo: ido.tricase@regione.puglia.it. In alternativa ci si può candidare direttamente tramite il portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

“LONGOCAVA SRL” CERCA 3 TIROCINANTI A SANTA CESAREA TERME

L’azienda “Longocava s.r.l.”, operante nel settore lapidei e con sede a Santa Cesarea Terme, ricerca 2 operai generici ed un operaio conduttore di impianti con il possesso delle patenti B e C. Si offre tirocinio formativo finalizzato all’assunzione stabile nell’organico aziendale. Non è richiesta esperienza specifica.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3253/2022 (operaio generico), 3256/2022 (operaio conduttore di impianti) – entro il 27 giugno 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

COPERTINO, AZIENDA “TORNESE ANTONIO” CERCA APPRENDISTA TERMOIDRAULICO

A Copertino, l’azienda “Tornese Antonio”, operante nel settore termoidraulico e specializzata nell’installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, è alla ricerca di un operaio da assumere come apprendista. Potrebbe anche aver avuto esperienza nel settore edile. Si offre contratto di apprendistato full time.

Entro il 29 giugno 2022, si può inviare la candidatura tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure via mail all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it allegando il modello scaricabile dall’annuncio e indicando obbligatoriamente il codice offerta 4004/2022. Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

A GALATINA SI RICERCANO OPERAI EDILI, ELETTRICISTI E TERMOIDRAULICI

Azienda operante nel settore edile ricerca due operai edili con almeno 3 anni di esperienza, un elettricista e un termoidraulico con almeno 5 anni di esperienza. Si propone contratto a tempo determinato full time.

Entro il 29 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta, 3958/2022 (operaio edile), 3968/2022 (elettricista), 3972/2022 (termoidraulico) – all’indirizzo mail galatina @regione.puglia.it . In alternativa, la candidatura si può acquisire direttamente sul portale con Spid. Per info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, 3 ELETTRICISTI A TEMPO INDETERMINATO IN TUTTA LA PROVINCIA

Per azienda operante nel settore dell’energia, servizi e impianti fotovoltaici si ricercano 3 elettricisti. Le risorse si occuperanno dell’installazione, manutenzione e riparazione secondo norma degli impianti fotovoltaici o provvederanno all’adattamento di impianti già esistenti. Si offre contratto indeterminato full time. Luogo di lavoro: cantieri in provincia di Lecce.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3457/2022, entro il 2 luglio 2022 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

MINERVINO DI LECCE, “CORVINO IMPIANTI” RICERCA 2 OPERAI PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI

L’azienda “Corvino Impianti”, operante nel settore idrico/elettrico e con sede a Minervino di Lecce, ricerca due operai per l’installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrice e idrici.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4151 /2022 – entro il 17 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373370.

– indicando obbligatoriamente il codice offerta – entro il 17 luglio 2022 all’indirizzo Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373370.

GALLIPOLI, 2 INSTALLATORI E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI

Azienda con sede di lavoro a Gallipoli cerca due installatori e manutentori termoidraulici da assumere a tempo determinato. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore e patente di guida cat. B.

Entro il 28 giugno 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3219/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

– indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “SPLASH” CERCA 5 ADDETTI A MANUTENZIONE

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alla manutenzione (carpentieri, saldatori, pittori, falegnami, muratori) con esperienza quinquennale, da assumere a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3225/2022. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

ALLARMI ANTI-INTRUSIONE, A PARABITA AZIENDA ASSUME MANOVALI E MURATORE

Azienda di Parabita, specializzata nella fornitura e installazione di allarmi anti-intrusione e telecamere presso privati e aziende, ricerca due manovali generici e un muratore con esperienza. Requisiti richiesti: minima esperienza ed essere automuniti. Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time o full-time.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il modello scaricabile dal dal sito lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3440/2022 (manovali) e 3438/2022 (muratore) – entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

APPRENDISTA TERMOIDRAULICO AD UGENTO

Ditta individuale di installazione e manutenzione di impianti idrotermici ed elettrici seleziona una risorsa da assumere come apprendista, automunito. È previsto inserimento con contratto di apprendistato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3653/2022 – entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

OPERATORE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO A MELISSANO

Azienda operante nel settore della produzione e della distribuzione di sistemi solari termici ricerca un operaio da inserire nel proprio organico. E’ previsto inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3524/2022 – entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

3 ELETTRICISTI PER CANTIERI NAVALI A GENOVA E MARGHERA

Società operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici nei cantieri navali seleziona 3 risorse da inserire nel cantiere di Genova e Marghera.Si propone contratto a tempo determinato full-time.

Si potrà proporre la candidatura entro il 27 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4129/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

2 TERMOIDRAULICI ANCHE SENZA ESPERIENZA A MATINO

Azienda di installazione e manutenzione impianti ricerca due figure per l’ampliamento dell’organico. Si ricerca una risorsa da formare ed una con esperienza decennale nel settore. E’ previsto inserimento con contratto a tempo determinato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3940 /2022 – entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

GEOMETRA UNDER 30 A CASARANO

A Casarano, azienda operante nel settore edile/serramenti e strutture metalliche ricerca un geometra, preferibilmente con età compresa tra 20 e 30 anni

Entro il 28 giugno 2022 si potrà proporre la candidatura inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3429/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

IDRAULICO A RUFFANO (ANCHE SENZA ESPERIENZA)

Azienda con sede a Ruffano, operante nel settore dell’impiantistica termoidraulica, seleziona un installatore idraulico, anche senza esperienza pregressa.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il modello scaricabile dal sito lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3437/2022 – entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

SAN CESARIO, 10 OPERAI EDILI CON MINIMA ESPERIENZA Azienda edile con sede a San Cesario cerca 10 operai tra muratori, carpentieri, ponteggiatori, pittori cartongessisti, intonacatori, idraulici, elettricisti, escavatori, autogruisti, da assumere a tempo determinato/indeterminato full time. È richiesta minima esperienza nel settore. Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3170/2022 – all’indirizzo mail lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.



Industria del legno

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

MOBILI D’EPOCA, SI CERCA FALEGNAME A RACALE

A Racale, società in nome collettivo di costruzione e restauro di mobili d’epoca seleziona un falegname con contratto di lavoro a tempo determinato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 5 luglio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3654/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

10 FALEGNAMI PER ALLESTIMENTI INTERNI IN CANTIERI NAVALI E CIVILI

Azienda di Galatina, operante nel settore legno/industria, ricerca 10 falegnami per lavori di allestimento interno in cantieri navali e civili. Il luogo di lavoro sarà all’interno di vari cantieri. È richiesta, infatti, la disponibilità alla mobilità nell’ambito dell’UE. Altri requisiti: almeno un anno di esperienza, conoscenza informatica pacchetto Office e conoscenza di base della lingua inglese. Si propone collaborazione a progetto.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3403/22 – al seguente indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

AZIENDA ARTIGIANA CERCA 2 ADDETTI ASSEMBLAGGIO MOBILI

Azienda artigiana di Presicce-Acquarica ricerca 2 operai addetti all’assemblaggio, montaggio e smontaggio mobili. Sono richieste la conoscenza di base degli strumenti per la lavorazione del legno e disponibilità a trasferte sull’intero territorio nazionale. Contratto proposto: tempo indeterminato.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3407/22 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore metalmeccanico

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

2 TORNITORI CNC CON 5 ANNI DI ESPERIENZA

Azienda con sede di lavoro a Torre Santa Susanna cerca due tornitori CNC (Controllo Numerico Computerizzato) da assumere a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza di 5 anni su TORNI CNC.

Ci si può proporre entro il 5 luglio 2022, inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3346/2022 (tornitori) – all’indirizzo mail lecce@regione.puglia.it . Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

PRODUZIONE ACCESSORI METALLICI, 10 OPERAI GENERICI A RUFFANO

Società operante nel settore della fabbricazione di accessori metallici seleziona 10 risorse da assumere per la produzione di accessori metallici. Si propone contratto a tempo indeterminato.

Si potrà proporre la candidatura entro il 5 luglio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 3651/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

PRODUZIONE INFISSI METALLICI, SI CERCA APPRENDISTA A CASARANO

Ditta individuale di posa in opera di infissi metallici seleziona un/una addetto/a alla lavorazione ed al montaggio di infissi in ferro ed alluminio. E’ previsto inserimento con contratto di apprendistato. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3666/2022 – entro il 5 luglio 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

A CASARANO SI CERCANO 2 FABBRI SERRAMENTISTI CON ESPERIENZA

Azienda metalmeccanica di Casarano ricerca due unità per la mansione di fabbro/serramentista per lavori di taglio, saldatura e realizzazione di serramenti in acciaio zincato. È richiesta esperienza nella mansione.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il modello scaricabile dal sito lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3434/2022 – entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore pulizie e multiservizi

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

A VEGLIE SI RICERCA ADDETTA ALLE PULIZIE IN AZIENDA ALIMENTARE

Azienda operante nel settore alimentare ricerca per la propria sede di Veglie un addetto/a alla pulizie da assumere come operaio livello IV con contratto a tempo determinato CCNL Alimentari Artigianato. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni ed una età compresa tra i 18 ed i 25 anni. Per candidarsi, bisogna inviare entro il 1 luglio 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4063/2022 all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal portale. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

VEGLIE, SI CERCANO 8 ADDETTI ALLE PULIZIE

Azienda di Veglie cerca 8 operai/e per effettuare la pulizia di case vacanze e B&B. La figura ricercata è automunita e ha maturato esperienza. Inquadramento: tempo determinato di 4 mesi, part time (30 ore circa) per 6 giorni a settimana.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3175/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, ci può candidare direttamente tramite Spid dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

10 LAVORATORI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE AD UGENTO

Lavanderia industriale di Ugento seleziona 10 risorse da inserire in organico per le attività di stiro e/o lavaggio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3588/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490 .

TAURISANO, AZIENDA DI SANIFICAZIONE CERCA 10 ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Azienda specializzata nel trattamento delle acque e nella sanificazione dell’aria con sede a Taurisano ricerca 10 addetti/e alle pulizie di appartamenti e camere. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3674/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

10 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STRUTTURE RICETTIVE E RESIDENZIALI

Società operante del settore “pulizie e servizi” cerca 10 addetti/e alle attività di pulizie ordinarie e straordinarie presso strutture ricettive e residenziali. Si richiede esperienza nelle mansioni di almeno un anno e disponibilità mezzo proprio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato con turni.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3424/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

B&B DI GALLIPOLI ASSUME UN ADDETTO ALLE PULIZIE PART TIME

B&B con sede a Gallipoli cerca un addetto/a alle pulizie per interni con minima esperienza per rapporto di lavoro part time a tempo determinato.

Entro il 27 giugno 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3832/2022 – all’indirizzo mail: ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

– indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail: . In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

NOTO B&B DI GALLIPOLI ASSUME UN ADDETTO ALLE PULIZIE

Noto B&B con sede a Gallipoli cerca un addetto/a alle pulizie per interni con esperienza per rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato.

Entro il 5 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3621/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

10 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA E NON SOLO A GALLIPOLI

Società operante nel settore dei servizi di pulizie ricerca 10 addetti/e ai servizi di pulizia di appartamenti e camere per rapporto di lavoro full-time a tempo determinato per la stagione estiva con possibilità di proroga.

Entro il 28 giugno 2022 ci si può candidare direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3423/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

6 ADDETTI ALLE PULIZIE PER PARCO ACQUATICO “SPLASH”

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 6 addetti alle pulizie da assumere con un contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3227/2022. In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

5 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA A GALLIPOLI

Nel territorio di Gallipoli, si cercano 5 addetti/e ai servizi di pulizia da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva.

Entro il 28 giugno 2022, ci si può candidare direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3221/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

4 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE A GALLIPOLI

Attività di Gallipoli operante nel settore “Pulizie e servizi” cerca 4 addetti/e da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turni.

Entro il 28 giugno 2022 ci si può candidare direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it tramite Spid oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3234/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Settore riparazione veicoli e trasporti

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

CASTROMEDIANO, “OFFICINA PRONTERA” CERCA TECNICO PER REVISIONE E COLLAUDI

“Officina Prontera”, con sede a Castromediano di Lecce, operante nel settore metalmeccanico, ricerca un tecnico di officina abilitato alla revisione e collaudi veicoli. Requisiti: essere abilitati al sistema operativo del Centro Revisione Collaudi, aver maturato una minima esperienza nel settore ed essere in possesso del diploma di scuola superiore e della patente di guida.

Entro il 4 luglio 2022, ci si può candidare direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4069/2022. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

PARCO ACQUATICO “SPLASH” CERCA 2 CARROZZIERI

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 2 carrozzieri, per cui è richiesta esperienza quinquennale. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 3226/2022 . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale con procedura Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

CASARANO, ELETTRAUTO PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO MERCI

Società specializzata nel trasporto di merci su strada, con sede a Casarano (Le), ricerca un elettrauto da inserire nel proprio organico. È previsto inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3938/2022 – entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

GALATONE, AZIENDA DI FERTILIZZANTI CERCA AUTISTA CON PATENTE C

Azienda di Galatone, affermata nel commercio all’ingrosso di fertilizzanti e concimi, ricerca un autista per trasporto, carico e scarico merci su brevi tratte locali. Requisiti: possesso di patente C. Si offre contratto full time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Entro il 29 giugno 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure via mail all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it, inviando il modello scaricabile dall’annuncio con indicazione obbligatoria del codice offerta 3895/2022. Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

SANNICOLA, OPERAIO AUTISTA IN AZIENDA RACCOLTA OLI ESAUSTI

Azienda con sede a Sannicola e operante nel settore del recupero e trattamento oli esausti ricerca un operaio autista per operazioni di carico e scarico e raccolta di oli vegetali esausti dalle varie attività ristorative della provincia con automezzo aziendale autorizzato. Sede di lavoro: Lecce e provincia. È indispensabile il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time.

Bisogna inviare entro il 23 giugno 2022 la candidatura tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure via mail all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it allegando il modello scaricabile dall’annuncio. Va indicato obbligatoriamente il codice offerta 3695/2022. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

3 AUTISTI DI MEZZI PESANTI PER TRASFERTA A FAENZA

Società edile specializzata nel settore metalmeccanico e con sede legale a Nardò cerca 3 autisti di mezzi pesanti. Sede di lavoro: Faenza (RA). Requisiti: possesso di patente C e/o CE; disponibilità alla trasferta. Si offre contratto a tempo determinato full-time.

Entro il 2 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3473/2022 – all’indirizzo mail ido.nardo@regione.puglia.it . Oppure, ci si può candidare direttamente tramite Spid dal portale. Info, CPI Nardò: tel.0832/373394.

2 AUTISTI PER COMPATTATORI/SCARRABILI A CASARANO

Società operante nel settore dell’igiene urbana seleziona due autisti per la guida di compattatori/scarrabili. E’ richiesto il possesso delle patenti C-D-E-CQC e Carta tachigrafica. Al momento dell’eventuale assunzione saranno richiesti dalla società i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti.

Si potrà proporre la candidatura entro il 24 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3725/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

MAGAZZINIERE AUTISTA A CASARANO

Società operante nel settore dei servizi di trasporto e logistica ricerca, per l’ampliamento dell’organico, un magazziniere autista. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3936/2022 – entro il 29 giugno2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

3 AUTISTI DI MEZZI PESANTI PER AZIENDA EDILE A CASARANO

Società operante nel settore edilizia e costruzioni con sede a Casarano ricerca 3 autisti di mezzi pesanti. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza richiesta di un anno.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3373/2022 – entro il 28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, AUTISTA PER TRASPORTO PASSEGGERI DA E PER STAZIONE/AEROPORTO

Azienda per i servizi turistici, con sede a Ugento, ricerca un autista con patente di guida B/KB per trasporto passeggeri da e per stazione e aeroporto o comunque tratte brevi.

Per candidarsi, entro il 5 luglio 2022, bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3743/2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it . Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.