È Claudio Anglano il nuovo Presidente del Lions Club “Salento Zero Barriere”

Si è tenuta Venerdi 24 giugno 2022, presso “Tenuta Caradonna”, la celebrazione della 2^ Charter Night, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108AB PUGLIA, Flavia Pankiewicz, della GLT-Distrettuale, Maria Rosaria Manieri, del Cerimoniere Distrettuale e Lions Guida, Giovanni Sebastio e della Presidente di Zona, Loredana Marulli.

Nell’occasione, è stato effettuato il “Passaggio della Campana” dal Presidente dell’anno sociale 2021/2022 Tonino Musca, al Presidente eletto per l’anno sociale 2022/2023 Claudio Anglano.

Tantissimi i graditi ospiti di Club. Tra questi: ll Presidente del Consiglio Comunale della Città di Nardò, dr. Antonio Tondo e consorte, il Comandante della Polizia Locale di Nardò, dr. Cosimo Tarantino e consorte, la Coordinatrice Distrettuale del Service Campi e Scambi Giovanili, Gabriella Marrella, i Presidenti dei Club di Casarano Massimo Ciliberti, di Copertino Salento “Pino Cordella” Giuseppe Pede, di Lecce “Tito Schipa” Luisa Frassanito e Lecce “Codacci Pisanelli” Anna Colaci, del Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini Sarah Siciliano

Erano altresì presenti: Il Past Presidente del L.C. Casarano, Luigi Calzolaro,il Presidente incoming Giancarlo Quaranta per il L.C. Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini insieme al Past Presidente Aldo Siciliano.

Nel suo coinvolgente discorso di fine anno il Presidente uscente Tonino Musca ha ricordato in maniera puntuale tutti i numerosi Service e tutte le attività effettuate dal Club durante l’anno sociale, mettendo in grande evidenza, con gratitudine, il contributo dato da ogni socio nella realizzazione dei Service a favore della Comunità, rendendo così abilmente ognuno protagonista degli ottimi risultati conseguiti dal Club.

In conclusione del suo apprezzato discorso, Il Presidente uscente Tonino Musca ha posto l’accento sulla soddisfazione morale di aver sempre operato, durante il suo anno sociale, nel massimo rispetto di tutti, tessendo e consolidando, nell’interesse del Club, positive relazioni con le Istituzioni Cittadine, con i Dirigenti Scolastici e con tutte le Associazioni della Zona, esprimendo sempre le migliori energie per un efficace Servizio Lions alla Comunità.

Infine, dopo aver consegnato delle targhe di apprezzamento ad alcuni Soci, ha formulato affettuosi auguri di “buon vento” al Presidente eletto Claudio Anglano ed a tutti i Componenti il nuovo Consiglio Direttivo del Club.

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti per conto della Sede Centrale Americana del LCI, in favore dei soci Franco Guerrazzi e Cosimo Rizzo per i 40 anni di servizio lionistico, a Maria Rosaria Manieri per i 25 anni e a Nino Fedele per i 10 anni. A quest’ultimo, da parte del Governatore del Distretto, è stato consegnato il Premio Excellence per i risultati raggiunti dal Club durante il suo anno sociale 2020/2021.

Ha fatto seguito il consueto scambio delle “spillette” Lions tra i due Presidenti e l’esordio di Claudio Anglano, nuovo Presidente eletto per l’anno sociale 2022/2023, che con un discorso emozionante ha messo a nudo il suo animo, spiegando la sua scelta di diventare Lions, e la voglia di unire nel Club le energie di tutti i soci, spronando gli stessi a collaborare tutti insieme per raggiungere i grandi risultati prefissi.

Nel suo intervento ha dichiarato: “La nostra forza è il NOI, espresso dal motto LCI: WE SERVE! Non è l’azione del singolo, per quanto meritevole, che fa la differenza, ma l’unione di persone che nel Club uniscono le loro forze per rispondere ai bisogni umanitari e comunitari.”

Giovanni Sebastio, nel suo breve indirizzo di saluto, al termine del suo mandato biennale come Lions Guida, ha lodato tutto il Club per aver svolto tante proficue attività.

Infine, il Governatore del Distretto, Flavia Pankiewicz, nel suo intervento a chiusura della bellissima cerimonia, ha espresso motivi di sincero e grande apprezzamento al Presidente Uscente Tonino Musca ed a tutto il Club Salento Zero Barriere, che si è distinto tra i novantadue Club dell’intero Distretto per aver saputo costruire “ponti” di proficue relazioni istituzionali ed associative, per le tante ed interessanti attività e Service effettuati durante l’anno sociale e per aver aderito con ottimi risultati alla Campagna Distrettuale e Multidistrettuale di raccolta fondi per l’emergenza umanitaria in Afghanistan ed in Ucraina.

Infine, ha terminato il suo caloroso discorso con l’augurio affettuoso di buon lavoro al Presidente eletto Claudio Anglano e a tutti i soci del Club Salento Zero Barriere.