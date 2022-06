Flora e vegetazione del Salento: Il Corbezzolo

Tra le specie caratteristiche della lecceta costiera, e che ritroviamo anche in altre tipologie vegetazionali del Salento, in questo periodo colora di giallo-rosso, con i suoi frutti, e di verde intenso le nostre foreste, il corbezzolo.

Il suo nome scientifico è Arbutus unedo, dal latino arbor (albero) di cui si consigliava l’uso moderato dei frutti: “unum edo”, vale a dire: “ne mangio uno solo”. Il suo frutto, infatti, contiene un alcaloide che può creare fastidi a persone particolarmente sensibili, anche se non gravi.

Altri studi riportano che invece il suo nome derivi dal fatto che Plinio il Vecchio dicesse “unum tantum edo”, perché trovava i suoi frutti aspri.

Appartenente alla famiglia delle Ericacee, può avere sia portamento cespuglioso che dimensioni di piccolo albero (Fanerofite cespugliose e arboree), “mediterraneo” in senso stretto, presenta areale limitato alle coste mediterranee nell’intera area dell’olivo.

E’ una specie fortemente termofila e tendenzialmente eliofila.

Nel Salento oltre ad essere una specie caratteristica delle leccete, si può trovare in cenosi (associazione) con altri elementi termofili come mirto e lentisco nella macchia termofila, o nelle particolarissime boscaglie di quercia spinosa dove si presenta codominante assieme alla quercia spinosa (Otranto, Laghi Alimini, Presicce e Minervino di Lecce).

È una pirofita cioè una pianta che riesce a resistere al passaggio del fuoco e ad avvantaggiarsene, formando, ad esempio popolamenti puri nelle aree colpite da incendi, grazie alla sua elevata capacità pollonifera.

Il corbezzolo presenta fusto ramificato, con tronco eretto e più o meno sinuoso con chioma tondeggiante e addensata.

I giovani rami si caratterizzano per la colorazione rossastra, mentre i rami adulti presentano corteccia sottile bruno-rossastra, che si sfalda in strisce a maturità.

La sua altezza varia da 1 ad 8 metri, essendo sia una fanerofita cespugliosa che arborea.

Nella singolare boscaglia degli Alimini, il corbezzolo è presente nella macchia a quercia spinosa (Chamaeropo-Quercetum cocciferae) assieme ad una forma probabilmente ibrida con il Corbezzolo di Grecia (Arbutus andrachne), quale Arbuto x andrachnoides e alle specie dello strato arboreo quercia spinosa, ilatro comune, erica arborea, oleastro ed alaterno.

Le foglie sono alterne, addensate all’apice dei rami, dotate di corto picciolo e con lamina coriacea (2-3×10-12 cm). La lamina è oblanceolata con apice acuto e margine dentellato, chiare nella pagina inferiore, verde scuro e lucide nella pagina superiore. I fiori sono ermafroditi, riuniti in corimbi penduli di 15-30 elementi, con corolla urceolata di colore bianco-crema sfumata di rosa. Il calice è ridotto a 5 brevi lacinie verdi con margine biancastro.

Il famoso frutto è una bacca sferica, dotata di lungo picciolo, con superficie granulosa. Assume colorazione rosso-purpurea a maturità e contiene dai 10 ai 50 semi ellittici. La fioritura si ha da novembre a marzo, mentre la fruttificazione da aprile a ottobre-novembre: nel periodo autunnale si ha infatti la presenza contemporanea di fiori e frutti.

Per questo motivo, la contemporanea presenza di foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi, il Corbezzolo nel Risorgimento viene arruolato come simbolo del tricolore e dell’unità nazionale ed inserito tra le “specie patriottiche” assumendo il nome di “Albero d’Italia”. Oggi viene utilizzato per commemorare i caduti di guerra, così come raccontava Virgilio, nell’Eneide, dove ricorda l’usanza di appoggiare i rami di corbezzolo sulle tombe dei defunti, quale simbolo di immortalità.

Da sempre il corbezzolo è stato utilizzato per le sue proprietà curative, dovute all’elevata concentrazione di tannino ed altri principi presenti nelle foglie e nei frutti; le foglie giovani contengono un glucoside “l’arbutina”, disinfettante delle vie urinarie.

Con le giovani foglie si fanno degli ottimi decotti, le cui proprietà sono antireumatiche, astringenti e antisettiche, anche utilizzati per il trattamento della couperose e per la cura dei capillari dilatati.

I frutti sono eduli molto utilizzati per la preparazione di marmellate, liquori, acquavite e aceto.

Con le bacche macerate fino alla fermentazione si ottiene il “vino di Corbezzolo”, leggermente frizzante.

È un’importante pianta mellifera, molto ricercata dalle api per il suo nettare di ottima qualità, il miele che se ne ricava, abbastanza amaro, è considerato un prodotto di pregio esclusivo, soprattutto in Sardegna, Toscana, Corsica, e sul Monte Conero. Ottimo come rimedio per le affezioni ai bronchi.

Il legno, compatto e omogeneo, è lavorato al tornio e intarsiato, mentre la corteccia ricca di tannino, veniva utilizzata per la concia delle pelli.

Una particolarità del corbezzolo è quella di ospitare la larva della farfalla chiamata appunto Ninfa del corbezzolo (Charaxes jasus L.).

