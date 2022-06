Il Circolo Tennis Maglie pareggia con il TC Pharaon Reggio Calabria e accede ai playoff

La squadra di B1 del CT Maglie conquista i playoff dopo il pareggio in casa per 3 a 3 contro il TC Pharaon di Reggio Calabria e raggiunto il terzo posto in classifica nell’ultima giornata della fase a gironi del campionato.

Al risultato ha contribuito la contemporanea sconfitta del CT Pontedera, diretta concorrente per i playoff, ora a pari punti nella classifica finale, con la differenza incontri vinti nettamente a favore della squadra magliese. Il TC Pharaon era già matematicamente ai playoff anche se con questo pareggio ha perso il primato in classifica a favore del CT Ragusa.

Per il CT Maglie sono scesi in campo il bulgaro Alexander Donski (2.2 e 525 ATP), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7), Gianluca Romano (3.4), Marco Cezza (3.5) e Marco Baglivo (4.1). Un doppio esordio nella squadra magliese per Alexander Donski e Gianluca Romano del vivaio.

Il TC Pharaon ha schierato l’argentino Bruno Caula (2.3), Andrea Smerzi (2.6), Francesco Faraone (2.7), Giuseppe Faraone (3.1), Antonino Faraone (3.2), Giovanni Faraone (3.5).

Nei singolari: Smerzi supera Mencaglia 6-1 7-6, Faraone F. supera Leo 4-6 6-3 6-4, Donski si impone su Caula 6-3 6-2, e Marco Baglivo si impone nell’ultimo singolare su Giuseppe Faraone 6-2 0-6 6-4.

Nei doppi una vittoria per parte con la coppia Alexander Donski e Silvio Mencaglia che ha superato Giuseppe Faraone e Antonino Faraone 6-0 6-0 e la coppia Bruno Caula e Andrea Smerzi che ha superato Gianluca Romano e Marco Cezza 6-2 6-1.

Soddisfazione nel circolo magliese per il brillante risultato raggiunto ben oltre l’obiettivo del raggiungimento della salvezza.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Anche quest’anno la nostra seconda squadra ha disputato un ottimo campionato centrando addirittura la qualificazione ai playoff per la promozione in A2, peraltro già presenti con la nostra prima squadra. Un grazie a tutti i nostri ragazzi e contento sopratutto per l’esordio di Gianluca Romano, prodotto del nostro settore giovanile. Bravo Alexander Donski che al suo esordio casalingo ha fatto vedere una qualità di gioco di ottimo livello e sicuramente sarà tenuto in grande considerazione per l’impiego nella squadra di A2 che sarà protagonista nel prossimo autunno”.

Il 26 giugno la squadra di B1 maschile sarà impegnata nel primo turno dei playoff per la promozione in A2 contro una compagine che uscirà dai sorteggi che saranno effettuati in settimana. Sempre nella stessa domenica saranno impegnate in casa le ragazze della serie C femminile sarà impegnata nell’andata dei playoff per la promozione in B2 contro il TC Sale di Alessandria.