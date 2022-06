“Lecce Futura!”, ecco gli incentivi e le competenze per lo sviluppo di Lecce

LECCE – Alle Officine Cantelmo tutte le opportunità per lo sviluppo del territorio, in un evento organizzato da Programma Sviluppo e AsiLecce. La domanda di occuoazione, competitività e innovazione per le aziende del territorio può finalmente trovare risposte concrete, grazie alle politiche attive per il lavoro, alla formazione gratuita per le imprese e a all’ampia offerta di misure agevolative messe in campo da Invitalia.

Giovedì 16 giugno, a partire dalle ore 10, presso le Officine Cantelmo, domanda e opportunità di sviluppo si incontreranno per l’evento “Lecce futura. Competenze, incentivi e innovazione per il Salento del futuro” organizzato da Programma Sviluppo e ASI Lecce. Da una parte “Lecce laboratorio d’impresa”, quindi spazio all’analisi dei fabbisogni del territorio, nel primo talk dell’evento in cui interverranno rappresentanti pubblici e privati del territorio provenienti dal mondo dell’economia, dell’impresa e della finanza. Dall’altra, “Lecce Intraprende”, con Invitalia e Programma Sviluppo impegnate a illustrare al territorio le opportunità di finanziamento alla nuova impresa collegate a Cultura Crea e a On, Resto al Sud, Smart&Start Italia di Invitalia.

L’iniziativa prevede quindi due momenti distinti, nel primoaspirazioni e fabbisogni territoriali saranno discussi da Fulvio Iurlaro (direttore Formazione aziendale Programma Sviluppo), Giuseppe Maria Taurino (direttore ASI Lecce) e Francesco Baldassarre (dottore commercialista, esperto di finanza agevolata nel settore agricolo).

A seguire, le opportunità di sviluppo e di sostegno all’imprenditoria locale attraverso Invitalia saranno discusse daVittorio Fresa (responsabile Cultura Crea 2.0 – Invitalia), Silvio Busico (direttore Generale Programma Sviluppo), Beatrice Lozzi (Resto al Sud – Invitalia), Susanna Zuccarini (Promozione e Networking – Invitalia) e Paolo Gagliardi (Management Board Programma Sviluppo).

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Sebastiano Leo (Assessore Formazione e Lavoro, Regione Puglia), Alessandro Delli Noci (Assessore Sviluppo economico, Regione Puglia) e Massimo Albanese (Presidente ASI Lecce), mentre a termini dei lavori – moderati da Marco Sebastio (Responsabile comunicazione Programma Sviluppo), sarà possibile incontrareone-to-one gli esperti di Invitalia per sottoporre alla loro attenzione idee di business da candidare agli incentivi.