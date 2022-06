Per il Circolo Tennis Maglie a Venezia un pareggio utile per evitare i playout. Ottime le prestazioni di Bagnolini e Mencaglia

Nella sesta giornata del campionato di serie B1 maschile, penultima della fase a gironi, il CT Maglie ha pareggiato contro il TC Cà del Moro Venezia per 3 a 3 sui difficili campi indoor in erba sintetica.

Il CT Maglie ha schierato a Venezia Tim Handel (2.2 e 548 ATP), Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3), Silvio Mencaglia (2.4) con al seguito i tecnici Mattia Leo, Michele Pasca e Marco Cezza.

Il TC Cà del Moro ha schierato in campo Giovanni Oradini (2.1 e 487 ATP), l’ucraino Oleksandr Ovcharenko (2.3 e 567 ATP), Lorenzo Del Col (3.1) e Riccardo Marchesan (3.2).

Nei singolari: Mencaglia – Marchesan 6-2 6-1, Bagnolini – Del Col 6-3 7-6, Ovcharenko – Ornago 6-4 7-6 6-0, Oradini – Handel 6-3 6-3.

Nei doppi: Oradini Orso – Ornago Handel 6-3 6-3, Bagnolini Mencaglia – Del Col Marchesan 6-2 6-1

Da sottolineare la bella prestazione di Bagnolini e Mencaglia che hanno contribuito al positivo risultato della squadra, e anche la prestazione di Ornago, nonostante la sconfitta, che ha avuto ben quattro match point per chiudere l’incontro in due set, contro il quotato Oleksandr Ovcharenko, per poi crollare nel terzo set.

Nonostante la quarta posizione in classifica, i risultati degli altri incontri non garantiscono ancora la matematica salvezza da conquistare domenica prossima contro i calabresi del TC Pharaon di Reggio Calabria, capolista del girone. Il pareggio dei concorrenti diretti del Pavia a Ragusa pone i lombardi immediatamente alle spalle dei magliesi, distanziati di soli 3 punti, e non permetterà distrazioni nell’ultima e più complicata partita in casa contro la capolista TC Pharaon. Occorrerà quantomeno pareggiare per evitare la palude dei playout.

Intanto le ragazze della serie C femminile del CT Maglie si stanno godendo una pausa di meritato riposo in attesa di conoscere, dopo l’esito del sorteggio, quale squadra dovranno affrontare nei playoff per la promozione in serie B2.

In settimana Giorgia Pinto ha partecipato al torneo ITF da 15mila dollari “Banja Luka Ladies Open” in Bosnia arrivando in finale nel tabellone di doppio assieme la tedesca Laura Boehner.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Per la serie B1 maschile pensavamo di poter raggiungere la matematica salvezza con una giornata d’anticipo rispetto al fine della fase a gironi. Purtroppo l’inaspettato pareggio del Pavia a Ragusa, ci obbliga a ottenere almeno un pareggio contro i calabresi del Pharaon costringendoci ad una ulteriore impegnativa partita. Da rimarcare il bel risultato della nostra tesserata Giorgia Pinto finalista nel torneo “Banja Luka Ladies Open” nel tabellone di doppio”.

Nel prossimo appuntamento per la B1 domenica 19 giugno, per l’ultimo incontro della fase a gironi, il CT Maglie ospiterà i forti calabresi del TC Pharaon.