Riunione dei circoli Pd. La paura delle “migrazioni cumulative” di Stefano. Problema incursioni civiche di Emiliano, Boccia: “Si risolve tutto con politica e regole”

BARI – È tutto pronto per il rilancio del PD, secondo il deputato Francesco Boccia, che rassicura tutti quelli che hanno paura del civismo finto, cioè quella maschera che consente di inquinare il partito con personaggi che lo conquistano da destra. Il professore, il 18 marzo 2021, è stato nominato dal Segretario PD, Enrico Letta, Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali della Segreteria nazionale del Partito democratico: obiettivo contenere gli attriti con le civiche di Emiliano e rimettere ordine nella coalizione pugliese dando centralità al Pd. “Le paure si superano con la buona politica e le regole condivise – spiega l’ex ministro Boccia al telefono – Abbiamo ascoltato tutti e stiamo continuando a farlo. A giugno voteremo le regole che impediranno anche di imbarcare personaggi del centrodestra che si travestono con un finto civismo. Per il resto dobbiamo continuare ad allargare la coalizione ai pentastellati, ai civici e a tutti quelli che condividono i nostri valori in vista delle prossime politiche. Dopo aver varato le regole a giugno procederemo con il congresso tra settembre e ottobre. Quando si saldano le anime della coalizione come a Taranto, si vince. Quando ci sono divisioni, come a Palermo e l’Aquila, vince la destra”.

Questa mattina, c’erano anche gli avversari dell’area Emiliano a Bari, all’Assemblea dei Circoli del Partito Democratico della Regione Puglia. “È stata un’occasione ben partecipata, dove sono emersi più elementi che credo vadano tenuti come riferimento nel percorso da scrivere – commenta il senatore Dario Stefano – Penso, soprattutto, a quando è stato chiesto di difendere il lavoro dei circoli dalle continue incursioni sui singoli territori comunali guidate, spesso, da “autorevoli” esponenti del Governo regionale espressione dell’ormai noto civismo. Se non saremo in grado di risolvere questo tema sarà sempre più difficile immaginare di trasformare i buoni risultati delle amministrative in altrettanto valore elettorale in sede di elezioni politiche, come purtroppo è sempre accaduto sin qui. Sono stato sollecitato più volte ad intervenire, ma ho preferito lasciare spazio ai Segretari di circolo perché oggi era il loro giorno ed era giusto dare loro massimo spazio e diritto di parola nel rappresentare i desiderata del “Partito che Vogliamo”.

Link Sponsorizzato

Ho ascoltato le buone intenzioni del collega Boccia, come pure ho ascoltato l’intervento del Presidente Emiliano, che ha concluso con una domanda un po’ provocatoria: ‘Siete contenti se facciamo iscrivere tutti i civici al PD?’ A questa domanda non mi sottraggo e rispondo con il mio punto di vista.

Se i civici ai quali si chiede di fare la tessera del PD sono gli stessi ‘autorevoli’ esponenti del centro-destra che hanno messo la maglietta di nostri alleati solo per raggiungere postazioni di Governo, allora io rispondo ‘No, grazie’, perché nulla hanno a che vedere con le speranze, le aspettative, i sogni che i segretari di circolo, anche stamattina, ci hanno significativamente rappresentato.

Link Sponsorizzato

Chi sceglie di far parte di una comunità lo fa spontaneamente perché si riconosce nei valori, nelle sensibilità, nella programmazione politica. Dobbiamo irrobustire quella.

Le migrazioni cumulative, specie se operate per opportunità elettorali, non hanno vita lunga e snaturano il senso vero della partecipazione a un progetto politico di cui i Pugliesi hanno ancora bisogno per continuare il percorso iniziato nel 2005”.