Arpal Puglia, 446 offerte di lavoro nel leccese. Nel turismo cresce richiesta personale nell’entroterra

PUGLIA – Dopo le oltre mille candidature arrivate in una settimana in risposta all’annuncio da 105 pulitori, scendono ora a 446 i posti di lavoro disponibili in provincia di Lecce, pari al -29 per cento rispetto a lunedì scorso.

Nel dodicesimo report delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, che promuove le vacancy quotidianamente pubblicate e aggiornate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, consultabile anche tramite App, si registrano 36 annunci relativi al settore turismo e ristorazione per un totale di 132 figure ricercate (pari a -19 per cento rispetto a sette giorni fa) e con un fenomeno che vede progressivamente diminuire i posti disponibili nelle località costiere e aumentarli nell’entroterra. Sono, infatti, 14 le posizioni aperte nei comuni del Salento centrale, 7 a Lecce e nel suo hinterland, 56 nel Capo di Leuca (soprattutto a Ugento), 2 sulla costa adriatica e 53 su quella ionica.

Si continuano, poi, a cercare cento addetti nelle cinque sedi salentine di un call center, 52 nel campo delle pulizie e multiservizi. Sono questi i settori in cui si hanno più possibilità di impiego, oltre a sanità privata e assistenza alla persona (24), costruzioni e impiantistica (47 posti), metalmeccanica (14), trasporti e riparazione veicoli (12), commercio (22).

Disponibili, inoltre, 9 posti in ambito amministrativo e uno in quello informatico, 6 in quello ambientale-chimico-farmaceutico, 14 nel settore agricoltura-agroalimentare-manutenzione del verde, uno nell’artigianato, 5 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, 5 nell’industria del legno. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi.

Tra le possibilità riservate alle persone con disabilità si segnala l’avviso pubblico di selezione riservato agli iscritti nell’apposito elenco speciale ex art.8 della legge 68/99 dell’Ambito territoriale di Lecce, per l’avviamento numerico di una unità lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di “Ausiliario” presso la sede distaccata di Lecce dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Italia Sud-Est del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sette, questa settimana, i posti riservati ad appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99 (non disabili). All’estero, tramite la rete Eures, ci si può ancora candidare come educatori in asili nido e scuole cattoliche a Francoforte e per la raccolta stagionale di ortaggi, frutta e per il lavoro nei vivai del Belgio.

Per presentare la propria candidatura, basta cliccare sui codici offerta contenuti nel report per collegarsi direttamente ai relativi annunci presenti sul sito lavoroperte.regione.puglia.it. Dal portale, tramite Spid, si può direttamente inoltrare la candidatura oppure scaricare il modulo da compilare e inviare via mail ai Centri per l’Impiego. Ci si può, in alternativa, recare direttamente nei Centri per l’Impiego, dove si può ricevere supporto nella compilazione dei moduli, servizi di orientamento e informazioni anche relative ad altre possibilità di impiego: gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce

25 LUGLIO – 1 AGOSTO 2022

Offerte riservate a persone con disabilità (ex art.1 L.68/99)

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

AVVISO PUBBLICO RISERVATO A PERSONE CON DISABILITÀ PER UN POSTO DI AUSILIARIO PRESSO LA SEDE DI LECCE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

È stato bandito avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità (ex art. 1 L. 68/99), iscritte nell’apposito elenco speciale dell’Ambito territoriale di Lecce, per l’avviamento numerico di una unità lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di “Ausiliario”, Area prima – fascia retributiva F1 del CCNL MiPAAF – presso la sede distaccata di Lecce dell’Ufficio territoriale ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) Italia Sud-Est del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente ai soggetti disabili iscritti nell’Elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 – ad esclusione dei disabili di natura psichica avviabili solo mediante specifica convenzione – tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito Territoriale di Lecce, già alla data di perfezionamento della richiesta di avviamento trasmessa da parte dell’Ente pubblico richiedente, ossia il 6 luglio 2022 (si ricorda che l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco speciale è subordinato al possesso dello stato di disoccupazione). Ulteriori requisiti di cui si deve essere in possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione (12 agosto 2022): età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; non essere escluso dall’elettorato politico attivo; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; essere in possesso delle qualità morali e di condotta; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); in caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da paesi terzi è richiesta l’equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano.

La partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente mediante trasmissione telematica tramite PEC della domanda di partecipazione, unitamente alla relativa documentazione, all’indirizzo collocamentomirato.lecce@pec.rupar.puglia.it a partire dalle ore 8.30 del giorno 8 agosto 2022 ed entro e non oltre le ore 11.30 del 12 agosto 2022. Il bando e i moduli di partecipazione si possono scaricare dal sito www.pugliaimpiego.it oppure dall’albo pretorio presente sul sito www.arpal.regione.puglia.it .

Offerte riservate solo ad iscritti a categorie protette (ex art.18 L.68/99)

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

Si specifica che nell’art.18 L 68/99 NON rientrano le persone con disabilità e/o invalide iscritte negli appositi elenchi provinciali in base all’art.8 L. 68/99. Rientrano, invece, i seguenti soggetti: • orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto;

• profughi italiani rimpatriati;

• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;

• familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto;

• testimoni di giustizia;

• orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018);

• “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. Categoria introdotta dall’art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020).

AZIENDA BIOTECNOLOGIE CERCA MANUTENTORE CON PATENTINO DI CONDUTTORE CALDAIE A Calimera, azienda che si occupa di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie ricerca un manutentore con patentino di conduttore caldaie di livello 2°, appartenente alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99 (non disabili). Inquadramento: tempo determinato (part-time).

Entro il 31 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it -indicando obbligatoriamente il codice offerta 5440 /2022 – all’indirizzo mail idodisabili.lecce@regione.puglia.it. Oppure ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

LECCE, 5 ADDETTI AL CALL CENTER

A Lecce, azienda di customer care ricerca cinque addetti call center appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99 (non disabili). Dovranno occuparsi di attività di front end (acquisizione dei dati di ingresso e della loro elaborazione) e back office. Si specifica che il lavoro prevede i seguenti compiti: informazione su prodotti e servizi alla clientela; supporto commerciale; attività di back-office atte al completamento del ciclo amministrativo, formazione, aggiornamenti. Inquadramento: tempo determinato. Orario di lavoro: part-time su turni dalle 07.00 alle 24.00.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5441 /2022 – entro il 31 luglio 2022 all’indirizzo mail idodisabili.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

COLLEPASSO, ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AZIENDA CALZATURIERA

Azienda calzaturiera di Collepasso ricerca un addetto alle pulizie appartenente alle categorie

www.lavoroperte.regione.puglia.it

protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99 (non disabili). Si offre contratto a tempo determinato. Per candidarsi, entro il 31 luglio 2022 si può procedere tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure si può inviare via mail a i dodisabili.lecce@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5442 /2022 . Info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte di lavoro all’estero tramite la rete Eures

RACCOLTA STAGIONALE DI FRUTTI E ORTAGGI E PRODUZIONE VIVAISTICA: 95 POSTI IN BELGIO Ogni anno, in Belgio, gli agricoltori hanno bisogno di manodopera qualificata per produzioni stagionali orticole, floreali che corrispondono a circa 65.000 posti disponibili. Pertanto il Servizio Pubblico per l’Impiego fiammingo insieme all’Associazione di categoria che riunisce gli agricoltori fiamminghi (Borebond) pubblica le seguenti offerte di lavoro stagionale: 20 posti vacanti per raccolta frutti duri (mele e pere); 25 posti per raccolta frutti bosco e simili (altamente deperibili); 25 posti vacanti per produzione ortaggi in pieno campo; 25 posti vacanti per produzione vivaistica arboricoltura. Requisiti generali: Buone condizioni di salute per svolgere lavori agricoli che, di norma, sono all’aperto (anche in inverno con basse temperature); accuratezza e rispetto delle norme di sicurezza e qualità; auspicabile conoscenza di un’altra lingua europea oltre all’italiano: francese o inglese; capacità di lavorare in team/gruppo e con persone di altra nazionalità; cittadinanza europea.

Le attività da svolgere, al netto delle specificità legate alle singole colture, sono quelle di rinvaso, messa a dimora, spostamenti dalla serra all’esterno, potatura, allevamento della pianta, pulizia infestanti, raccolta, selezione e preparazione per vendita. Si offrono contratto di lavoro stagionale (di max 100 gg, 90 per cittadini extra-UE) come previsto dal contratto stagionale belga; salario minimo come previsto in Belgio di 9,69 – 11.86 euro/ora/lordo in funzione del tipo di coltivazione; orario di lavoro di 38h/settimana e sino ad un massimo di 50h/settimana che saranno normalmente retribuite; premio salariale in funzione del numero di giornate lavorate. Inoltre, i datori di lavoro offrono alloggio ad un costo ragionevole, sino ad un max di 250 euro/mese (a seconda che siano incluse le utenze di luce, gas, wifi) generalmente in soluzioni condivise; trattenute imposte pari a circa il 18-19%. Il viaggio per raggiungere il luogo di lavoro è a carico del lavoratore, mentre il datore supporterà comunque il candidato all’arrivo. Sarà necessario registrarsi con il comune del luogo di lavoro come lavoratore stagionale, quindi il comune rilascerà un documento di “residenza”. Il lavoratore riceverà un numero di sicurezza sociale con relativa Dichiarazione di sicurezza sociale; i contributi di sicurezza sociale saranno versati direttamente dal datore di lavoro su base trimestrale alla autorità competente belga.

Ciascuna candidatura sarà inviata al Servizio Pubblico per l’Impiego belga referente di tale selezione. A seconda delle preferenze, il candidato sarà messo in contatto con l’azienda agricola che comunicherà con il lavoratore (email, skype, telefono) per spiegare i dettagli del lavoro e le condizioni contrattuali offerte (in alcuni casi potrebbero esserci già dei lavoratori italiani impiegati nell’azienda).

Per candidarsi, l’interessato può compilare un breve modulo scaricabile qui o inviare il cv (possibilmente in inglese o francese) a international@vdab.be e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto “Lavoro stagionale agricoltura Fiandre”.

GERMANIA, EDUCATORI/EDUCATRICI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA CATTOLICHE A FRANCOFORTE

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Tramite la rete Eures, si ricercano educatori/educatrici per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche a Francoforte, in Germania. Si richiedono laurea breve in scienze dell‘educazione e della formazione (L19) e conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca preferibilmente a livello B1. È accettato un livello più basso a fronte di una forte motivazione e voglia di impegnarsi a studiare la lingua. Sono requisiti fondamentali l’identificazione con i valori e gli obiettivi della Chiesa Cattolica e la voglia di lavorare in un contesto interculturale. Si offrono uno stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2.682€ lordi mensili per un tempo pieno; dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno stipendio di circa 2.942€ lordi mensili per un tempo pieno; tredicesima e altri benefit; supporto nel far riconoscere il titolo di studio e la qualifica professionale; corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte); sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo; supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.); sostegno nell’inserimento lavorativo e nella costruzione della rete sociale (contatti con la comunità italiana, proposte per il tempo libero); supporto nella ricerca di un’occupazione per il/la partner. Ci si può candidare inviando il proprio CV, una lettera motivazionale, l’eventuale certificazione linguistica e copia del diploma di laurea in pdf all’indirizzo personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

Settore turismo e ristorazione

Costa adriatica

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

OTRANTO, “B&B BELVEDERE” CERCA DUE CAMERIERE/I AI PIANI

“Bed and Breakfast Belvedere” di Otranto cerca due cameriere/i ai piani per allestimento colazioni e riassetto camere. È richiesta una disponibilità full-time (07:15-16:00) con pausa pranzo di un’ora. Si valutano candidature anche senza esperienza. Il contratto di lavoro fino al 30/09/2022 potrà essere propedeutico ad un eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. La struttura offre la possibilità di alloggio per i candidati residenti fuori zona.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 385 /2022 – entro l’8 agosto 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

Entroterra

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

POGGIARDO, PIZZERIA ASSUME AIUTO PIZZAIOLO

Pizzeria con sede a Poggiardo cerca un aiuto pizzaiolo, con esperienza minima, per assunzione a tempo determinato della durata di 6 mesi. È richiesta una disponibilità full time per 5 giorni lavorativi nel turno serale (18:00 – 24:00).

Entro il 7 agosto 2022 si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall'annuncio – indicando

www.lavoroperte.regione.puglia.it

obbligatoriamente il codice offerta 5202 /202 2 (aiuto pizzaiolo) – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

COCKTAIL E CAFFETTERIA, A MELPIGNANO “CAFFÈ DEL PARCO” CERCA BARISTA Il “Caffè del Parco” di Melpignano cerca un operatore di bar. Il candidato si occuperà della miscelazione dei cocktail, della caffetteria, della gestione cassa e del servizio ai tavoli. Si richiede una esperienza minima di 2 anni. Il candidato ideale è diplomato presso un istituto alberghiero ed è in possesso degli attestati HACCP ed American Bartending; ulteriori conoscenze linguistiche e l’aver avuto pregressa formazione nell’ambito della caffetteria verranno considerate titolo preferenziale. L’orario di lavoro è di 6 ore giornaliere (7-13 o 16-22 o 20-02) da concordare in base alla disponibilità del candidato e alle necessità dell’azienda. Viene proposto un contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2022.

Entro l’8 agosto 2022, ci si può candidare via mail attraverso il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5172/2022 – all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

A MURO LECCESE “BAR PIPA” CERCA UN BARISTA, UN CAMERIERE E UN PIZZAIOLO A Muro Leccese, “Bar Pipa” necessita di un barista, un cameriere ed un pizzaiolo. Per la mansione di pizzaiolo è richiesta anche la minima esperienza nel settore, mentre per la mansione di cameriere costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. L’orario di lavoro è di 6 ore giornaliere (18 – 24) per 6 giorni settimanali. Viene proposto contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2022.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail i modelli scaricabili dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente i codici delle offerte 5177/2022 (barista) – 5180/2022 (cameriere) – 5181/2022 (pizzaiolo)– entro l’8 agosto 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

GALATINA, SI RICERCANO 4 CHEF DE RANG E 2 CUOCHI CAPO PARTITA

Struttura ricettiva alberghiera di Galatina ricerca quattro chef de rang e due cuochi capo partita con almeno un anno di esperienza nella mansione. Si propone contratto a tempo determinato full time. Inquadramento: CCNL Turismo 4° livello.

Entro il 7 agosto 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci riportati sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5088/ 2022 (cuochi capo partita), 5097/2022 (chef de rang). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO DUE COMMIS DI CUCINA

Prestigiosa struttura alberghiera ricerca due commis di cucina con almeno un anno di esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Inquadramento: CCNL Turismo 6° livello.

Entro l’11 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 270 / 2022 . Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

NEVIANO, “CAFFETTERIA MANZONI 2.0” CERCA BARISTA

"Caffetteria Manzoni 2.0" di Neviano ricerca un barista addetto al bancone, con almeno due anni

www.lavoroperte.regione.puglia.it

di esperienza. Si offre contratto a tempo determinato part-time (20 ore settimanali) su turni. Inquadramento: CCNL Turismo Confcommercio livello 6S.

Entro il 30 luglio 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4 819 / 2022. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

Lecce e nord Salento

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, PIZZA&COCKTAIL BAR “UEMÉ” RICERCA CAMERIERE DA SALA

“Uemé”, pizza&cocktail bar con sede a Lecce, ricerca un cameriere da sala per acquisizione delle comande e servizio ai tavoli. La figura ricercata deve aver maturato un’esperienza minima nel settore. Saranno requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese, il possesso del diploma di alberghiero e della patente di guida.

Entro il 1 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5305 /2022 all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “VICO DEI BOLOGNESI” CERCA DUE CAMERIERI AI TAVOLI

A Lecce, “Vico dei Bolognesi” cerca due camerieri ai tavoli. Si richiede esperienza lavorativa e specifica formazione nelle mansioni. Sono titoli preferenziali il diploma di istituto alberghiero e la conoscenza della lingua inglese. Il contratto previsto è a tempo determinato full-time di 4 mesi (giugno-settembre 2022).

Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare direttamente dal sito lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. il modulo scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4706/2022. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CAVALLINO, HOTEL “LEONE MESSAPIA” CERCA UN CAMERIERE DI SALA E UN SOUS CHEF “Leone di Messapia s.r.l.”, impresa operante nel settore alberghiero, ricerca un cameriere di sala che curi il servizio di sala all’interno del ristorante. La figura ricercata deve avere acquisito esperienza nel ruolo professionale ricercato ed essere munito di patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inoltre, la struttura ricerca un sous chef che diriga, principalmente, il controllo delle attività degli aiuto cuochi, mantenendo l’ordine interno alla brigata. Sarà deputato ad organizzare i turni di lavoro, curare l’inventario di magazzino, partecipare alla preparazione e progettazione di tutti i menù, mantenere l’igiene in cucina secondo gli standard sanitari. La figura ricercata deve avere acquisito esperienza nel ruolo professionale ricercato ed essere munito di patente di guida. Criterio preferenziale sarà l’abilità dell’utilizzo dell’informatica di base. Si offre, per entrambi i ruoli, un contratto a tempo determinato part time (20/30 ore) e su turnazione verticale. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4752 /2022 (cameriere) o 475 4 /2022 (sous chef) – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

CAVALLINO, “KICK OFF” RICERCA UN CAMERIERE ED UN BARMAN

Azienda operante nel settore dell’impiantistica sportiva è alla ricerca di un cameriere per ordinazioni ai tavoli, servizio e gestione cassa, e un barman addetto alla caffetteria per turni serali/notturni. Per tutti i profili sono richieste licenza media, patente di guida e, preferibilmente, la conoscenza della lingua inglese. E’ previsto contratto a tempo determinato part time (24/30 ore settimanali per 5/6 giorni, inclusi i festivi) e retribuzione CCNL di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4708/2022 (cameriere ai tavoli), 4709/2022 (barman/addetto alla caffetteria) – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Capo di Leuca

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

A TRICASE, “ZO.VA.” CERCA UN CAMERIERE

“Zo.Va. srl”, attività di ristorazione con sede a Tricase, ricerca un cameriere. Richiesto un forte spirito di squadra, voglia di imparare (se alla prima esperienza), essere concentrato e attento sul lavoro, educato e gentile.

Entro il 3 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4883 /2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “4FRIENDS” ASSUME PIZZAIOLO FULL TIME

“4friends”, attività di ristorazione con sede a Tricase, ricerca un pizzaiolo. Richiesta la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato full time con inquadramento di 4° livello.

Entro il 9 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 027/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TORRE PALI, “STELLA DEL MARE” CERCA DUE AIUTO CUOCO, DUE CAMERIERI E UN BARMAN “Stella del Mare Restaurant srl”, con sede a Torre Pali, marina di Salve, ricerca due aiuto cuoco, due camerieri e un barman. Costituisce titolo preferenziale il possesso di una minima esperienza. Si offre contratto a tempo determinato, part time (dalle ore 18:00 alle ore 24:00) e si richiede disponibilità immediata.

Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5272/2022 – entro il 9 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, AGRITURISMO CERCA UN CAMERIERE

Agriturismo ricerca un cameriere da inserire presso la propria struttura con sede a Castrignano del

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Capo. Richiesta la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. Orari di lavoro: indicativamente dalle 18 alle 24.

Entro il 2 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4889 /2 02 2 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

4 CAMERIERI E UN AIUTO CUOCO PER RISTORANTE A SAN GREGORIO

Attività di ristorazione a San Gregorio, marina di Patù, è alla ricerca di 4 camerieri e un aiuto cuoco. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time misto. Entro il 9 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5022 /2 02 2 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

UGENTO, VILLAGGIO VACANZE CERCA RECEPTIONIST E DUE CAMERIERI

Prestigioso villaggio vacanze nella marina di Ugento seleziona due camerieri/e ai piani per il fine settimana. È, inoltre, in corso la selezione per un/una receptionist che conosca la lingua tedesca. Ci si può candidare direttamente su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando via mail il modello scaricabile dagli annunci riportati sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5053/2022 (per camerieri ai piani) entro il 2 agosto 2022 o 5633 /2022 (per receptionist) entro l’ 8 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, MASSERIA EXPERIENCE ASSUME 17 TRA CAMERIERI, MAÎTRE, CUOCHI E PIZZAIOLO Masseria Experience, nelle campagne tra Ugento e Torre San Giovanni, cerca dieci camerieri/e di sala, tre maîtres/direttori e direttrici di sala, tre cuochi/e per la preparazione di antipasti, primi e secondi e un pizzaiolo. A tutti si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Per proporsi, bisogna inviare entro l’ 8 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5637 /2022 (camerieri di sala), 5639 /2022 (maîtres), 5640 /2022 (cuochi), 5642 /2022 (pizzaiolo). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

SI CERCANO 20 PULITORI O CAMERIERI/E AI PIANI A CASARANO, UGENTO E LIDO MARINI Società cooperativa seleziona 20 cameriere/i ai piani che si occuperanno delle pulizie e del decoro delle camere. Si richiede esperienza di almeno un anno nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare entro l’ 8 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5645 /2022 . Oppure, candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, SI CERCA UN PIZZAIOLO

Pizzeria ad Ugento ricerca un pizzaiolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi, entro l’ 8 agosto 2022 occorre inviare all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5646 /2022. Oppure, utilizzare la procedura Spid direttamente sul portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TORRE SAN GIOVANNI, TRATTORIA-PIZZERIA SELEZIONA TRE DIPENDENTI Trattoria-pizzeria a Torre San Giovanni, marina di Ugento, cerca un cameriere/a, un pizzaiolo, un aiuto cuoco, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time e part-time.

Per proporsi, entro l’ 1 agosto 2022 si può inoltrare la candidatura tramite portale o inviare via mail a ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5454 /2022 (cameriere/a), 5 478 /2022 (pizzaiolo) o 5452 /2022 (aiuto cuoco). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Costa ionica

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

MATINO, B&B-TRATTORIA CERCA AIUTO CUOCO/A

B&b-Trattoria con sede a Matino seleziona un aiuto cuoco/a, anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio staff. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5129/ 20 22 (aiuto cuoco/a) entro il 2 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

ALLISTE, TRATTORIA CERCA SETTE DIPENDENTI DA ASSUMERE

Trattoria-pizzeria di Alliste cerca tre cameriere/a, un pizzaiolo, un aiuto pizzaiolo, un aiuto cuoco, un lavapiatti e aiuto nella preparazione dei piatti, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Per proporsi, bisogna candidarsi direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviare via mail a ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati sul portale: entro il 2 agosto 2022, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5130/ 20 22 (cameriere/a), 5132/ 20 22 (lavapiatti) oppure entro il 9 agosto 2022 per 5284 /2022 (pizzaiolo), 5409/ 20 22 (aiuto cuoco), 5285 /2022 (aiuto pizzaiolo). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TORRE SUDA, ASSUNZIONE FULL-TIME PER CINQUE DIPENDENTI IN RISTORANTE-PIZZERIA Per ristorante di Torre Suda, frazione di Racale, si cercano due camerieri di sala, un pizzaiolo, un aiuto pizzaiolo, un aiuto-cuoco/a per la stagione estiva 2022, con assunzione immediata fino a settembre 2022. Si richiede un minimo di esperienza nel settore. Qualora non ci fosse, si potrebbe valutare la formazione in sede. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. Per candidarsi, si può inviare via mail a ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it: entro l’1 agosto 2022, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5462 /2022 (2 camerieri/e), oppure entro il 9 agosto 2022 per 5300 /2022 (pizzaiolo), 5298 /2022 (aiuto-pizzaiolo) o 5299 /2022 (aiuto-cuoca). In alternativa, candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

GALATONE, RISTORANTE ASSUME CINQUE COLLABORATORI FULL TIME

A Galatone, un ristorante è alla ricerca di tre camerieri di sala, un aiuto-cuoco/a e un aiuto pizzaiolo/a da assumere con contratto di lavoro full time a tempo determinato, con turnazioni anche in orario notturno e nel fine settimana.

Entro l’1 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5509/2022 (cameriere/a), 5510/2022 (aiuto-cuoco/a) e 5511/2022 (aiuto-pizzaiolo/a) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA QUATTRO FIGURE DA ASSUMERE PART-TIME Struttura ricettiva di Gallipoli cerca due lavapiatti e due camerieri/e ai piani. Si offre rapporto di lavoro a tempo determinato part-time.

Entro l’1 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5507/2022 (lavapiatti) e 5508/2022 (camerieri/e) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, BAR CERCA 3 CAMERIERI E 3 ADDETTI A FARCITURA PANINI

Bar di Gallipoli cerca tre addetti/e alla preparazione e farcitura di panini e sfilatini da inserire nel proprio organico con rapporto di lavoro a tempo determinato part-time e e tre camerieri/e da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato o intermittente part-time. E’ richiesta un’età compresa tra i 18 e 25 anni. E’ gradita la conoscenza della lingua parlata inglese.

Entro l’1 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5499/2022 (addetti/e alla preparazione) e 5641/2022 (camerieri/e) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal sito tramite Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, BAR CERCA TRE BANCONISTI PER ASSUNZIONE FULL-TIME

Bar con sede a Gallipoli cerca tre banconisti/e per rapporto di lavoro a tempo determinato full time.

Entro l’1 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5498/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, LOUNGE BAR CERCA TRE CAMERIERI

Nota attività di lounge bar con sede a Gallipoli cerca tre camerieri/e di sala con minima esperienza per rapporto di lavoro full-time, con turnazioni, a tempo determinato ed eventuale possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede, preferibilmente, conoscenza parlata della lingua inglese.

Entro il 9 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5289/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

GALLIPOLI, CERCASI CAMERIERE DA ASSUMERE FULL TIME

Bar con sede a Gallipoli cerca un cameriere per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4771/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE RICERCA SEI DIPENDENTI

A Gallipoli, un’attività ristorativa cerca due barman/barlady con esperienza, due aiuto-cuoco/a e 2 camerieri/e per rapporto di lavoro full time a tempo determinato.

Entro il 9 agosto 2022, ci si può proporre inviando la candidatura direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it tramite Spid oppure inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci, su cui va indicato obbligatoriamente il codice offerta 5286/2022 (aiuto-cuoco/a), 5287/2022 (cameriere/a) o 5288/2022 (barman/barlady). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI CERCA LAVAPIATTI PER UN RISTORANTE

Ristorante di Gallipoli cerca un lavapiatti per rapporto di lavoro a tempo determinato, full-time su turni.

Entro il 2 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4770/2022 – all’indirizzo mail: ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, PIZZERIA CERCA CAMERIERE E PIZZAIOLO

Pizzeria di Gallipoli cerca un cameriere/a e un/a pizzaiolo/a (con esperienza anche minima nelle mansioni) da assumere a tempo determinato part time.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4765/2022 (cameriere/a) e 4766/2022 (pizzaiolo/a) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal sito tramite Spid. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BONCORE, RISTORANTE “IL PAVONE” ASSUME LAVAPIATTI E CAMERIERE DI SALA Ristorante pizzeria agriturismo “Il Pavone”, con sede in località Boncore, frazione di Nardò, ricerca per la stagione estiva un lavapiatti e un cameriere di sala, con minima esperienza nella mansione, da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato part-time da svolgersi nella fascia oraria serale. Entrambe le risorse dovranno essere automunite.

Entro il 6 agosto 2022, la candidatura può essere inviata direttamente tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure via mail a ido.nardo@regione.puglia.it, allegando il modulo scaricabile dall’annuncio. Bisogna indicare obbligatoriamente il codice offerta 5122/2022 e specificare la mansione per la quale si intende candidarsi. Info, Cpi Nardò: tel. 0832/373394.

PORTO CESAREO, GELATERIA CERCA DUE BANCONIERI

Gelateria a Porto Cesareo cerca due banconieri/e di bar per la stagione estiva. Le risorse dovranno servire granite e gelati ai clienti. Serietà, impegno e buona educazione costituiscono requisiti essenziali per il profilo richiesto. Sarà considerato requisito preferenziale aver maturato esperienza anche minima nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato full time (dalle Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

ore 16,00 alle ore 24,00).

Entro il 30 luglio 2022, la candidatura può essere inviata direttamente tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure via mail a ido.nardo@regione.puglia.it allegando il modulo scaricabile dall’annuncio. Bisogna indicare obbligatoriamente il codice offerta 4 728 /2022 e specificare la mansione per la quale si intende candidarsi. Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

TORRE LAPILLO, “ZAHIR” ASSUME AIUTO CUOCO, CAMERIERI E BARISTA

“Zahir”, trattoria-pizzeria-beach bar con sede in Torre Lapillo, ricerca per la stagione estiva un aiuto cuoco con esperienza pregressa, tre camerieri/e di sala e un barista. Si offre contratto a tempo determinato full-time per la figura dell’aiuto cuoco e part-time o full-time (da concordare con l’azienda) per il barista e i camerieri. Le risorse dovranno essere automunite e l’orario di lavoro è da svolgersi su turni diurni e serali.

Entro il 30 luglio 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure via mail all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it inviando il modello scaricabile dall’annuncio con indicazione obbligatoria del codice offerta 4794 /2022. Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

Settore Amministrativo

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

GALATONE, ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MAGAZZINO Azienda di Galatone, specializzata nella installazione di impianti, cerca una risorsa con una discreta conoscenza del materiale elettrico e idrico per occuparsi della gestione amministrativa del magazzino, effettuare ordini di acquisto e curare i rapporti con i fornitori. La figura selezionata, inoltre, dovrà avere ottime doti relazionali e organizzative. Si richiede il diploma e buona padronanza del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Per candidarsi, bisogna inviare entro il 10 agosto 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5268 / 2022 – all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura con Spid). Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

GALATINA, STUDIO PROFESSIONALE RICERCA UN RAGIONIERE

Studio professionale di Galatina ricerca un ragioniere per la gestione della contabilità generale, semplificata e ordinaria. Requisiti richiesti: diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche, conoscenza avanzata del Pacchetto Office e conoscenza software gestionali di contabilità. Si propone contratto a tempo determinato full-time.

Entro il 27 luglio 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4631/2022. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MAGLIE, AGENZIA ASSICURATIVA ATTIVA TIROCINIO PER SEGRETARIO

Agenzia assicurativa con sede a Maglie ricerca giovane brillante, diplomato/a e con conoscenze informatiche di base per avviare un tirocinio finalizzato all'inserimento stabile in organico. È prevista adeguata ed approfondita formazione per potersi occupare di segreteria, di gestione degli

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

appuntamenti e front office. L’orario richiesto è di 30 ore ripartite su 5 giorni lavorativi. La residenza in zone limitrofe costituisce titolo preferenziale.

Entro il 22 agosto 2022, ci si può candidare via mail attraverso il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 57 8 /2022 – all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

ALESSANO, “ORSI ROCCO e AUGENTI EMANUELE SNC” RICERCA UN CONSULENTE ASSICURATIVO Ad Alessano, “Orsi Rocco e Augenti Emanuele snc”, rinomata Agenzia di Assicurazioni, ricerca un consulente assicurativo. Richiesto come titolo di studio il possesso del diploma. Il consulente si occuperà di gestire e sviluppare la subagenzia di Tricase, in particolar modo dell’attività amministrativa, dello sviluppo del portafoglio clienti e degli incassi. Contratto di lavoro autonomo. Orario di lavoro flessibile.

Entro il 9 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 1 78 /2 02 2- all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MONTESANO SALENTINO, “BRAMATO SRL” ASSUME RAGIONIERE E INGEGNERE GESTIONALE “Bramato srl”, storica azienda di Montesano Salentino specializzata nella vendita e consulenza nel settore della termoidraulica e della climatizzazione, assume varie figure professionali a tempo indeterminato e full-time. Si ricercano, in particolare, un ragioniere (cod. 5619/2022 – entro il 5 agosto 2022) e un ingegnere gestionale (cod. 4907/2022 – entro il 2 agosto 2022). Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TAURISANO, CERCASI UN RAGIONIERE/A AZIENDALE

Società operante nel settore edilizio, con sede a Taurisano, seleziona un ragioniere/a aziendale da inserire nell’area amministrativa per lo svolgimento delle seguenti attività: contabilità dei movimenti aziendali, fatturazione, elaborazione buste paga, rapporti con banche e fornitori Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5647 /2022 – entro l’8 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

PARABITA, AZIENDA SELEZIONA DUE ADDETTI ALLA SEGRETERIA

Agenzia operante nel settore degli apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari seleziona due addetti/e alla segreteria. È richiesto domicilio a Parabita o dintorni (max 10/15 km).

Gli interessati potranno candidarsi entro il 9 agosto 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5251 /2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Settore Informatico

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

UN TECNICO SISTEMISTA INFORMATICO A MAGLIE

Azienda informatica cerca un tecnico sistemista da inserire full time nell’organico della sede di Maglie. Il candidato dovrà avere un diploma da ragioniere programmatore o titolo equivalente, un’ottima conoscenza dell’inglese e relativamente a Microsoft Windows, Microsoft RDP, Scripting, Powershell, Networking, Virtualizzazione VMW e conoscenze hardware. Non è richiesta esperienza specifica, pur essendo la stessa un eventuale titolo preferenziale. A seconda del background lavorativo, può essere proposto un contratto a tempo determinato o un apprendistato per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. Sono previste trasferte settimanali o mensili presso la sede in Olanda a carico dell’azienda.

Entro il 15 agosto 2022, ci si può candidare via mail attraverso il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 577 /2022 – all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

Settore telecomunicazioni

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

100 OPERATORI CALL CENTER A TRICASE, LECCE, GALATINA, CASARANO E PRESICCE-ACQUARICA Importante azienda di call center, attiva da tempo in provincia di Lecce, seleziona 100 operatori per l’ampliamento del proprio organico aziendale nelle sedi di Tricase (n. 20); Lecce (n. 20); Galatina (n. 20); Casarano (n. 20); Presicce – Acquarica (n. 20). Si richiede una minima conoscenza delle apparecchiature informatiche (utilizzo del pc e del telefono cellulare). Si offre contratto di co.co.co. part-time. Orario di lavoro articolato su 5 o 6 giorni alla settimana su turni dalle 10:00 alle 14:15 oppure dalle 14:30 alle 18:45.

Entro l’8 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5638 /2022 e la sede o le sedi prescelte – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Sanità e servizi alla persona

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

AZIENDA DI LIZZANELLO È ALLA RICERCA DI UN INFERMIERE

Azienda operante a Lizzanello nel settore socio-sanitario ricerca un infermiere che sia in possesso di laurea in Scienze Infermieristiche, esperienza acquisita, patente di guida ed età compresa tra i 25 e i 50 anni. È offerto contratto a tempo determinato (minimo 12 mesi) part time e retribuzione come da CCNL UNEBA.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Entro il 8 agosto 2022 , ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5626 /2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

BOTRUGNO, SI CERCANO DUE INFERMIERI/E PER RSA “FONDAZIONE GUARINI” La “Fondazione Guarini” di Botrugno cerca due infermieri/e laureati in scienze infermieristiche, anche senza esperienza, da assumere a tempo indeterminato. È richiesta una disponibilità full time su turni alternati mattina, pomeriggio e notte e una conoscenza base di informatica. La richiesta ha carattere di urgenza.

Entro il 31 luglio 2022 si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4931/2022 – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

RUGGIANO, UN INFERMIERE PROFESSIONALE PER CASA DI ACCOGLIENZA ANZIANI “Serenity S.r.l.”, rinomata struttura di accoglienza per le persone anziane, ricerca per la sede di Ruggiano, frazione di Salve, un infermiere professionale anche alla prima esperienza. Requisiti indispensabili sono il possesso della laurea infermieristica ed essere iscritti all’albo professionale degli infermieri. Si offre contratto di lavoro full time a tempo indeterminato. Ci si può candidare, entro il 2 agosto 2022, tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 036 /202 2 all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

2 FISIOTERAPISTI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE A MIGGIANO

“CENTRO DI RIABILITAZIONE VALENTE” cerca due fisioterapisti da inserire presso la propria struttura con sede a Miggiano. Richiesto il possesso del titolo di studio e l’iscrizione al relativo albo. Si richiede, altresì, una conoscenza informatica di base. Si propone contratto di lavoro full time. Prevista una retribuzione annua lorda di 19.345 Euro.

Entro il 2 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4891 /2 02 2 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

CASARANO, DIECI INFERMIERI PROFESSIONALI IN POLO RIABILITATIVO

A Casarano, complesso poliriabilitativo e sociosanitario privato seleziona, per ampliamento organico, dieci infermieri/e professionali da assumere a tempo indeterminato full time. È previsto affiancamento iniziale con il personale già presente.

Per candidarsi, entro l’ 1 agosto 2022 bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5463 /2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

CASARANO, TRE LAUREATI IN MEDICINA PER SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA Struttura sociosanitaria privata con sede a Casarano seleziona, per ampliamento organico, tre laureati in Medicina per il servizio di continuità assistenziale. È previsto affiancamento iniziale con il personale già presente. Contratto di lavoro proposto: tempo determinato, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full-time, organizzato su turni. Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Gli interessati potranno candidarsi entro l’ 8 agosto 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5648/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, potranno candidarsi tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

IMPRESA DI LECCE CERCA CINQUE OPERATORI SOCIOSANITARI

Impresa operante nel settore delle prestazioni socio-assistenziali domiciliari ricerca cinque operatori sociosanitari per l’unità locale di Ostuni. Le figure ricercate dovranno erogare prestazioni assistenziali nell’ambito di un servizio di assistenza domiciliare, nel territorio della città di Ostuni (Br); dovranno aver acquisito idoneo attestato di qualifica come O.S.S. ed essere patentati ed automuniti. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. È previsto contratto Co.co.co.

Entro il 01 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5308 /2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Settore ambientale, chimico e farmaceutico (clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

RACALE, CERCASI LAUREATO IN BIOLOGIA O MATERIE AMBIENTALI

Azienda di Racale, specializzata in servizi di progettazione di ingegneria integrata nel settore ambientale, ricerca un laureato in biologia o altre discipline ambientali. Si valutano candidature anche senza esperienza.

Entro l’ 8 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5649 /2022 all’indirizzo mail ido. casarano @regione.puglia.it . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, LABORATORIO ASSUME LAUREATO IN SCIENZE AMBIENTALI, PERITO CHIMICO E TRIVELLATORE

A Ruffano, laboratorio di analisi chimiche che si occupa della gestione globale di tutte le problematiche ambientali, incluse analisi chimiche e microbiologiche, indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar, ricerca un laureato in scienze ambientali e un perito chimico da inserire nel laboratorio di Casarano, con previsione di prossimo trasferimento a Ruffano. Inoltre, seleziona un trivellatore.

Ci si può proporre candidandosi direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando a ido. casarano @regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta: 5650 /2022 (laureato) o 5651 /2022 (perito chimico) entro l’ 8 agosto 2022, oppure 54 6 4/2022 (per trivellatore) entro l’ 1 agosto 2022. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

AZIENDA DI MILANO RICERCA DUE PERITI CHIMICI NEODIPLOMATI

“Frag S.r.l”, azienda di Milano, che opera sul mercato nazionale ed estero della progettazione di impianti e macchine industriali, ricerca due periti chimici neodiplomati. Le figure lavoreranno

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

come assistenti di cantiere su impianti Oil & Gas all’estero. La risorsa dovrà essere in possesso obbligatoriamente del diploma di perito chimico industriale, avere un’età compresa tra i 19 ed i 25 anni, una buona abilità nell’utilizzo dell’applicativo Microsoft Excel ed una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Inoltre è preferibile almeno un anno di esperienza professionale. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Il contratto proposto è tempo determinato di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, CCNL Metalmeccanico. La retribuzione sarà definita coerentemente con l’esperienza dei candidati.

Entro il 9 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5250/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Agricoltura, agroalimentare, manutenzione del verde

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

RACCOLTA POMODORI, SI CERCANO BRACCIANTI AGRICOLI A GIURDIGNANO Azienda agricola cerca 5 braccianti agricoli per la raccolta di pomodori nei campi di Giurdignano. È necessario avere una conoscenza di base della lingua italiana. Si offre contratto full time a tempo determinato per la stagione del raccolto.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 2 agosto 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5515 /2022 – all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura con Spid). Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

OTRANTO, CERCASI BRACCIANTI AGRICOLI PER RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI A Otranto, la “Società agricola il Contadino” necessita di tre braccianti agricoli addetti alla raccolta di frutta e verdura e di due braccianti addetti alla trasformazione di prodotti agricoli; non è richiesta una esperienza pregressa nel settore. L’orario di lavoro è di 6:40 ore giornaliere (05:00– 12:00) per 6 giorni settimanali. Viene proposto contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2022.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail i modelli scaricabili dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente i codici delle offerte 5344/2022 (braccianti agricoli) o 5346/2022 (addetti alla trasformazione) – entro il 15 agosto 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

COLLEPASSO, SI CERCANO TRE MANUTENTORI DEL VERDE/GIARDINIERI

Azienda agricola, con sede a Collepasso, ricerca tre figure da inserire nel proprio organico, con minima esperienza, in particolare nell’utilizzo del decespugliatore e tagliaerba, nell’esecuzione di potature e squadrature con utilizzo di motosega e tagliasiepe.

Entro l’ 8 agosto 2022,, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5652 /2022 – all’indirizzo mail ido. casarano @regione.puglia.it Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

CASARANO, CERCASI APPRENDISTA FORNAIO E/O PASTICCIERE

Biscottificio con sede a Casarano ricerca un’unità da inserire nel laboratorio di produzione e confezionamento biscotti, con età massima di 29 anni compiuti. È previsto inserimento con contratto di apprendistato.

Entro l’ 1 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5465 /2022 – all’indirizzo mail ido. casarano @regione.puglia.it Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Artigianato

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

RUFFANO, APPRENDISTATO PER STAMPATORE DI MANUFATTI IN VETRORESINA Azienda operante nel settore chimico seleziona uno stampatore di manufatti in vetroresina. È previsto inserimento con contratto di apprendistato, riservato a chi ha compiuto al massimo 29 anni.

Per candidarsi, si può inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5467 / 2022 – entro l’ 1 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

SURANO, SI CERCANO DUE ORLATRICI PER CALZATURIFICIO

Calzaturificio di Surano ricerca due orlatrici con almeno due anni di esperienza anche nel settore sartoriale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi full-time con orario dalle 7:20-16:00 con previsione di due pause giornaliere.

Entro il 7 agosto 2022 si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5627 /2022 – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

TRICASE, SARTORIA CERCA DUE SARTE SPECIALIZZATE

Sartoria di Tricase ricerca, per ampliamento del proprio organico, due sarte specializzate nell’utilizzo delle macchine sartoriali industriali. Una minima esperienza nell’uso delle macchine industriali costituisce requisito indispensabile. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato Part-Time con possibilità di Full-Time. Orario di lavoro dalle 07:00 alle 15:00.

Entro il 9 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5371 /2022 all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

CASARANO, SI CERCA MANUTENTORE DI MACCHINARI PER INDUSTRIA TESSILE Società operante nel settore dell’assistenza e dei ricambi macchine per calzaturifici seleziona un/una manutentore/trice da assumere a tempo determinato.

Entro l’1 agosto 2022, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 5468/2022. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Commercio

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

MAGLIE, DUE BANCONISTI MACELLAI A TEMPO INDETERMINATO

A Maglie, un punto vendita carni con sede in un supermercato cerca due banconisti macellai per ampliamento organico. L’esperienza pregressa verrà considerata titolo preferenziale. L’orario di lavoro è full-time, ma è possibile concordare orari alternativi in base alla disponibilità dei candidati. Si propone contratto a tempo determinato per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. In caso di giovane età e mancanza di esperienza, si può valutare la stipula di un tirocinio di inserimento lavorativo propedeutico all’instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5196/2022, entro l’8 agosto 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

ARADEO, SUPERMERCATO RICERCA UN REPARTISTA

Azienda operante nel settore commercio al dettaglio di Aradeo ricerca un repartista di supermercato. Si offre tirocinio/apprendistato per candidati senza esperienza; contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per candidati con esperienza. Modalità di lavoro: full time.

Entro il 30 luglio 2022, ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta 4830/2 022. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

TRICASE, SI CERCA PANETTIERE/PIZZAIOLO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME Azienda di panificazione/pizzeria, con sede all’interno di un ipermercato, assume un panettiere/pizzaiolo. Si offre contratto a tempo indeterminato e full time, previo adeguato periodo di prova. Si richiede disponibilità oraria tra le 5 e le 13. Esperienza, anche minima, costituisce titolo preferenziale.

Entro il 1 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5370/2022 – all’indirizzo mail id o.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

TRICASE, “GRS” ASSUME ADDETTE VENDITE PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO Grs srl, negozio di abbigliamento di Tricase, per ampliamento organico e allestimento nuovi spazi espositivi, è alla ricerca di due addetti/e alle vendite. Si propone un contratto full time a tempo determinato, con finalità di assunzione a tempo indeterminato.

Entro il 3 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4 888 /2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, SI CERCA AGENTE PUBBLICITARIO PER SOCIETÀ DI EDITORIA

“RECLAME SRL”, azienda operante nell’ambito dell’editoria-pubblicità con sede a Tricase, ricerca agenti-responsabili-rappresentanti di zona. Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di un diploma, una buona conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza lavorativa nel settore di riferimento. Necessari il possesso di ottime conoscenze informatiche e la patente di guida. Si offre contratto di lavoro full-time di collaborazione o autonomo. Retribuzione: fisso più provvigione.

Entro l’ 1 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5402/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, OPERAIO GENERICO PER AZIENDA DI FIORI E ONORANZE FUNEBRI Azienda di Tricase, operante nel commercio di piante e fiori e onoranze funebri con servizio di ambulanza privata, ricerca un operaio generico. Il candidato ideale ha un forte senso di responsabilità, capacità di rispettare gli impegni presi e disponibilità nelle ore notturne. Requisito indispensabile è il possesso della patente B. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.

Entro l’ 1 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5396 /2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MONTESANO SALENTINO, “BRAMATO SRL” ASSUME COMMESSO E MAGAZZINIERE “Bramato srl”, storica azienda di Montesano Salentino specializzata nella vendita e consulenza nel settore della termoidraulica e della climatizzazione, assume varie figure professionali. Si ricercano, in particolare, un addetto vendite/banconista a tempo indeterminato (cod. 4909/2022) e un magazziniere a tempo determinato (cod. 4913/2022). Entro il 2 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SALVE, “SUPERMERCATO SISA” ASSUME SEI DIPENDENTI

“Supermercato Sisa”, con sede a Salve, è alla ricerca di nuovi dipendenti da assumere a tempo determinato part time con possibilità di proseguimento del rapporto. In particolare, si cercano due cassieri, per cui è richiesto un titolo di diploma superiore e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese; un addetto vendita e controllo merci per il reparto ortofrutta; un repartista addetto al controllo scadenze e rifornimento scaffali; un addetto al banco macelleria e un addetto al banco salumeria. A tutti si applicherà il contratto nazionale commercio ANPIT CISAL con retribuzione annua lorda 16.120 euro.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Entro il 9 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it – oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5021 / 2022 (cassieri), 5023 / 2022 (addetto ortofrutta), 5024 / 2022 (repartista), 5025 / 2022 (banco macelleria), 5030 / 2022 (banco salumeria) – all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

PARABITA, AZIENDA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO SELEZIONA UN MAGAZZINIERE A Parabita, azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di cereali e farine, paste alimentari e mangimi ricerca un operaio generico per la stagione estiva: si offre contratto di lavoro a tempo determinato.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5138/22 – entro il 2 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

GALLIPOLI, SI SELEZIONANO TRE ADDETTI ALLE VENDITE UNDER35

Nota attività con sede a Gallipoli cerca tre addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro full time a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. È richiesta una conoscenza base degli applicativi informatici e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Età media 20/35 anni.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4930/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI CERCANO UN ADDETTO ALLE VENDITE PER NEGOZIO DI OGGETTISTICA Nota attività di oggettistica di Gallipoli cerca un addetto/a alle vendite per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time, con turnazioni.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4790/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

LECCE, AGENZIA IMMOBILIARE “LEUCA” CERCA UN AGENTE

“Immobiliare Leuca”, agenzia operante a Lecce nel settore della compravendita di immobili, ricerca un agente immobiliare. Il lavoratore ricercato dovrà effettuare valutazioni e stime di immobili e gestire appuntamenti di vendita. La figura ricercata deve avere un’età compresa tra i 19 ed i 40 anni, aver conseguito un diploma di scuola secondaria di II livello, ottenuto l’abilitazione all’esercizio della funzione di agente immobiliare, deve avere competenze informatiche di base e aver acquisito anche minima esperienza. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inquadramento previsto è a tempo determinato di 3/6 mesi in regime di full time (30 ore settimanali). La retribuzione è conforme al CCNL di riferimento.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4824/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Costruzioni e installazione impianti

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

LIZZANELLO, AZIENDA EDILE CERCA DUE IDRAULICI

Azienda edile di Lizzanello ricerca due idraulici per eseguire l’installazione e la manutenzione di impianti idrici in abitazioni civili. Le figure ricercate dovranno avere maturato obbligatoriamente esperienza professionale, in particolare almeno una delle due figure ricercate dovrà avere minimo tre anni di esperienza documentabile. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Il contratto proposto è tempo determinato di 6 mesi da ritenersi spendibile come periodo di prova a seguito del quale si procederà alla trasformazione in tempo indeterminato. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza dei candidati.

Entro il 8 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 6 29 / 2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

SAN CESARIO DI LECCE, AZIENDA EDILE CERCA UN INTONACATORE E UN PIASTRELLISTA Azienda edile operante a San Cesario di Lecce, per ampliamento organico, ricerca un intonacatore e un piastrellista. Nello specifico, per la figura dell’intonacatore il lavoratore ricercato dovrà occuparsi della messa in posa e ripristino di intonaci, rasati e cappotti in abitazioni civili; per la figura del piastrellista la risorsa dovrà occuparsi della messa in posa e ripristino di pavimentazioni, massetti e rivestimenti in abitazioni civili. Per entrambe le figure, il lavoratore deve avere un profilo completo ed aver acquisito l’esperienza necessaria per essere autonomo nella gestione delle mansioni descritte. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inquadramento: tempo indeterminato full time, con retribuzione come previsto nell’ambito del CCNL edilizia e industria.

Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4847/ 2022 (piastrellista) o 4844/ 2022 (intonacatore) – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

“TUNDO SRL” DI GALATINA RICERCA GEOMETRA E INGEGNERE

“Tundo srl”, azienda operante nel settore edile, ricerca un geometra e un ingegnere per attività di redazione contabilità di cantiere/direzione cantiere per acquedotto. Luogo di lavoro: provincia di Lecce. Si propone contratto a tempo determinato full time.

Entro il 30 luglio 2022, ci si può proporre inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4843/2 022 (geometra), 4831/ 2022 (ingegnere) – all’indirizzo ido.galatina@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, “GRUPPO VINCENTI” SELEZIONA CINQUE ELETTRICISTI E TRE PIASTRELLISTI “Gruppo Vincenti srl”, azienda edile e dell’efficientamento energetico, ricerca cinque elettricisti con almeno sei mesi di esperienza nei settori civile e industriale. Si propone contratto a tempo determinato full-time, con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La stessa azienda è anche alla ricerca di tre piastrellisti da assumere a tempo determinato full-time e da impiegare nei vari cantieri in provincia di Lecce.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Ci si può candidare direttamente tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it o inviando all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it il modulo scaricabile dagli annunci riportati sul sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta: 4659/2022 (elettricista) entro il 27 luglio 2022 oppure 4820/2022 (piastrellista) entro il 30 luglio 2022. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

ARADEO, SI CERCANO QUATTRO ELETTRICISTI PER CANTIERI NAVALI A GENOVA E MARGHERA “AP System srl”, azienda di Aradeo operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici nei cantieri navali, seleziona due elettricisti da inserire nel cantiere di Genova e due elettricisti per il cantiere di Marghera (Venezia). Si propone contratto a tempo determinato full-time. Entro il 27 luglio 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dagli annunci – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4 657 /2022 (Marghera), 4638/2022 (Genova)- all’indirizzo i do. galatina @regione.puglia.it, . Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

NARDÒ, TRE MANOVALI PER AZIENDA EDILE SPECIALIZZATA NELLA METALMECCANICA Società edile di Nardò, specializzata nel settore metalmeccanico, cerca tre manovali. Sede di lavoro: cantieri in provincia di Lecce. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Entro il 4 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure via mail all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it inviando il modello scaricabile dall’annuncio con indicazione obbligatoria del codice offerta 4966/2022. Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

GALLIPOLI, SI CERCANO DUE INSTALLATORI E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI Azienda con sede di lavoro a Gallipoli cerca due installatori e manutentori termoidraulici da assumere a tempo determinato. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore e patente di guida cat. B.

Entro il 2 agosto 2022 ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4768/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

MONTESANO, “BRAMATO SRL” ASSUME INGEGNERE O PERITO INDUSTRIALE E IMPIANTISTA “Bramato srl”, storica azienda di Montesano Salentino specializzata nella vendita e consulenza nel settore della termoidraulica e della climatizzazione, assume varie figure professionali a tempo indeterminato e full-time. Si ricercano, in particolare, un tecnico ingegnere/perito industriale (cod. 4905/2022- entro il 2 agosto 2022,) e un impiantista elettrico/idraulico (cod. 5612/2022- entro il 5 agosto 2022).

Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci riportati sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SRLS RICERCA 2 RESTAURATORI E 2 ASSISTENTI “Colaci Emilio Impianti Restauri Srls”, azienda edile con sede ad Alessano, ricerca due restauratori e due assistenti al restauro (cod. offerta 5029/2022 entro il 9 agosto 2022). Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. È richiesta l’iscrizione all’albo ministeriale dei restauratori. Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA CESAREA TERME, “LONGOCAVA SRL” CERCA DUE OPERAI E UN TIROCINANTE “Longocava s.r.l.”, azienda operante nel settore lapideo e con sede a Santa Cesarea Terme, ricerca due operai generici da inserire con contratto a tempo determinato ed un operaio conduttore di impianti da inserire con tirocinio formativo. Per entrambe le figure è richiesto possesso delle patenti B e C. Le assunzioni sono finalizzate all’inserimento stabile nell’organico aziendale. Non è richiesta esperienza specifica.

Entro il 7 agosto 2022 si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5206 /2022 (operaio generico) o 5207 /2 022 (operaio conduttore di impianti) – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

MINERVINO DI LECCE, SI RICERCANO DUE OPERAI PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI “Corvino Impianti” di Casarano, azienda specializzata nel settore idrico/elettrico, ricerca due operai per l’installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrice e idrici. Entro il 7 agosto 2022 si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5201/2022 – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it . Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373370.

CASARANO, SI CERCA UN GEOMETRA

Azienda operante nel settore edile/serramenti e strutture metalliche ricerca un geometra per lo sviluppo dei progetti pertinenti alle commesse aziendali e rilievi sui cantieri. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli interessati potranno candidarsi entro l’ 1 agosto 2022 inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5469 /2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, AZIENDA DI RESTAURI E COSTRUZIONI ASSUME UN MANOVALE EDILE Impresa edile di Casarano, specializzata in costruzioni, ristrutturazioni e restauri monumentali, ricerca un manovale edile da inserire nel proprio staff.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5139/22- entro il 2 agosto 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, ELETTRICISTA E IDRAULICO PER IMPRESA ENERGIE RINNOVABILI Società operante nel settore delle energie rinnovabili e dell’impiantistica civile e industriale seleziona un elettricista e un idraulico, anche senza esperienza. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5653 / 2022 (elettricista) o 5654/2022 (idraulico) – entro l’ 8 agosto 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

RUFFANO, CERCASI IDRAULICO O MANOVALE CON ESPERIENZA

Azienda operante nel settore idraulico con sede a Ruffano ricerca un addetto all’installazione di impianti o manovale con esperienza. È richiesto il diploma specifico nel settore. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5470 /2022 – entro l’1 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, SI CERCA UN MANOVALE PER AZIENDA EDILE

Impresa edile con sede a Ugento ricerca un manovale per ampliamento del proprio organico. Entro l’ 8 agosto 2022, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 5655/2022. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, AZIENDA CERCA UN APPRENDISTA TERMOIDRAULICO

Ditta individuale di installazione e manutenzione di impianti idrotermici ed elettrici seleziona una risorsa da assumere come apprendista, automunito. È previsto inserimento con contratto di apprendistato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5656 /2022 – entro l’ 8 agosto 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

MELISSANO, CERCASI OPERATORE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO PER SISTEMI SOLARI Azienda operante nel settore della produzione e della distribuzione di sistemi solari termici ricerca un operaio da inserire nel proprio organico. È previsto inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5657 /2022 – entro l’ 8 agosto 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

MATINO, SI CERCANO DUE TERMOIDRAULICI ANCHE SENZA ESPERIENZA

Azienda di installazione e manutenzione impianti assume due figure per l’ampliamento dell’organico. Si ricerca una risorsa da formare ed una con esperienza decennale nel settore. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato.

Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5472 / 2022 – entro l’ 1 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

PARABITA, AZIENDA ASSUME DUE MANOVALI E UN MURATORE

Azienda di Parabita, specializzata nella fornitura e installazione di allarmi anti-intrusione e telecamere presso privati e aziende, ricerca due manovali generici e un muratore con esperienza. Requisiti richiesti: minima esperienza ed essere automuniti. Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time o full-time.

Gli interessati potranno candidarsi inviando entro l' 1 agosto 2022 a

www.lavoroperte.regione.puglia.it

ido.casarano@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati sul sito lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 5473 /2022 (manovali) o 5474 /2022 (muratore). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Industria del legno

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

MIGGIANO, MOBILIFICIO CERCA TRE OPERAI ADDETTI AL CONTROLLO NUMERICO Rinomato negozio di mobili per cucina, con sede a Miggiano, ricerca tre operai addetti al controllo numerico che garantiscano il corretto funzionamento delle macchine a controllo numerico computerizzato, eseguano controlli di qualità, supervisionino i processi di lavorazione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time.

Ci si può candidare, entro il 9 agosto 2022, tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5 275 /202 2 all’indirizzo mal ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

A SALVE, “CASA DEL LEGNO” ASSUME UN FALEGNAME/INSTALLATORE PORTE E INFISSI La falegnameria “Casa del Legno srl” di Salve, specializzata nel settore del legno, infissi, arredamento e coperture, assume un falegname/installatore di porte e infissi, full time, a tempo determinato, con seria finalità di assunzione a tempo indeterminato. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza minima nel settore.

Entro il 5 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5597/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

RACALE, SI CERCA UN FALEGNAME PER SOCIETÀ DI COSTRUZIONI E RESTAURO A Racale, società in nome collettivo di costruzioni e restauro di mobili d’epoca, seleziona un falegname con contratto di lavoro a tempo determinato.

Si potrà proporre la candidatura entro l’ 8 agosto 2022,, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5658 /2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Settore metalmeccanico

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

“UMANA SPA” DI BRINDISI CERCA UN SALDATORE TIG

“Umana S.p.a.”, Agenzia di somministrazione di Brindisi, ricerca un saldatore Tig per operare all’interno di un’impresa industriale del settore metalmeccanico. La figura ricercata dovrà eseguire saldature Tig e ad arco, su ferro e/o acciaio e dovrà essere in possesso di diploma di scuola

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

secondaria, preferibilmente di perito chimico industriale. Inoltre, dovrà avere un’età compresa tra i 19 ed i 25 anni, una buona abilità nell’utilizzo dell’applicativo Microsoft Excel, un’elementare conoscenza dell’inglese parlato e scritto e preferibilmente dovrà aver capitalizzato una breve esperienza professionale. Si richiede il possesso della patente di guida e preferibilmente dovrà essere automunito. La retribuzione indicativa è 1.500/1.600 euro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Entro l’8 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5595/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

RUFFANO, DIECI OPERAI PER FABBRICAZIONE ACCESSORI METALLICI

Società operante nel settore della fabbricazione di accessori metallici seleziona dieci risorse da assumere per la produzione di accessori metallici. Si propone contratto a tempo indeterminato. Si potrà proporre la candidatura entro l’ 8 agosto 2022,, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 5659/2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure ci si può candidare direttamente dal portale tramite Spid. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

CASARANO, SI CERCA UN APPRENDISTA PER AZIENDA INFISSI

Ditta individuale di posa in opera di infissi metallici seleziona un/una addetto/a alla lavorazione ed al montaggio di infissi in ferro ed alluminio. È previsto inserimento con contratto di apprendistato, riservato, com’è noto, a chi ha compiuto al massimo 29 anni.

Per candidarsi, è necessario inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5660 /2022 – entro l’ 8 agosto 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, SI CERCANO DUE FABBRI SERRAMENTISTI

Azienda metalmeccanica di Casarano ricerca due unità per la mansione di fabbro serramentista per lavori di taglio, saldatura e realizzazione di serramenti in acciaio zincato. È richiesta esperienza nella mansione. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato. Si potrà proporre la candidatura entro l’ 1 agosto 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5475 /2022 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Settore pulizie e multiservizi

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

VEGLIE, SI CERCANO OTTO ADDETTI ALLE PULIZIE

Azienda operante nel campo dell’erogazione servizi di pulizia cerca otto operaie (addette alle pulizie) per effettuare la pulizia di case vacanze e B&B. La figura ricercata è automunita ed ha maturato esperienza. È previsto contratto a tempo determinato di 4 mesi part time (30 ore circa per 6 giorni lavorativi).

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Entro il 2 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4717 /2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Per info contattare il CPI di Lecce: tel. 0832/373323.

GALLIPOLI, SI SELEZIONANO DUE ADDETTI/E AI SERVIZI PULIZIE

Attività operante nel settore delle pulizie cerca due addetti/e ai servizi di pulizie. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time. Si richiede il possesso della patente cat. B e l’utilizzo di un mezzo proprio.

Entro il 2 agosto 2022 ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4923/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI CERCANO DIECI ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA Società operante nel settore dei servizi di pulizie ricerca dieci addetti/e ai servizi di pulizia di appartamenti e camere per rapporto di lavoro full-time a tempo determinato per la stagione estiva con possibilità di proroga.

Entro il 2 agosto 2022 ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4772/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI ASSUMONO DUE ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PART TIME

Attività di Gallipoli operante nel settore “Pulizie e servizi” cerca due addetti/e ai servizi di pulizia da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turni. Entro il 2 agosto 2022 ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 4769/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

MATINO, CERCASI DIECI ADDETTI/E PER SERVIZI PULIZIE

Società operante del settore “pulizie e servizi” cerca dieci addetti/e alle attività di pulizie ordinarie e straordinarie presso strutture ricettive e residenziali. Si richiede esperienza nelle mansioni di almeno un anno e disponibilità mezzo proprio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato con turni.

Entro l’ 1 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5476/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare dal portale con Spid. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

UGENTO, SI CERCANO DIECI LAVORATORI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE Lavanderia industriale di Ugento seleziona dieci risorse da inserire in organico per le attività di stiro e/o lavaggio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato.

Entro l’ 8 agosto 2022,, ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5661 /2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura con Spid dal portale. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

TAURISANO, AZIENDA DI SANIFICAZIONE CERCA DIECI ADDETTI/E ALLE PULIZIE Azienda specializzata nel trattamento delle acque e nella sanificazione dell’aria, con sede a Taurisano, ricerca dieci addetti/e alle pulizie di appartamenti e camere. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato.

Entro l’ 8 agosto 2022,, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5663 /2022- all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, candidatura tramite Spid dal portale. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore riparazione veicoli e trasporti

(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all'annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it)

CENTRO COLLAUDI DI COPERTINO CERCA MECCANICO-ELETTRAUTO

L’azienda “Centro Collaudi-Officina De Iaco Sas” è alla ricerca di un meccanico da inserire nel proprio organico. La figura professionale ricercata si occuperà principalmente di riparazione auto, ha auspicabile conoscenza anche nei ruoli di elettrauto e gommista. L’officina è situata a Copertino, è preferibile essere automuniti. Inizialmente si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione.

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 4 agosto 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5574 /2022 – all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura con Spid). Info, Cpi Nardò: tel. 0832/373394.

NARDÒ, SOCIETÀ EDILE RICERCA TRE AUTISTI

Società edile di Nardò, specializzata nel settore metalmeccanico, cerca tre autisti di mezzi pesanti. È richiesto il possesso della patente C e/o CE per il profilo di autista. Sede di lavoro: cantieri in provincia di Lecce. Si offre contratto a tempo determinato full-time.

Entro il 4 agosto 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid dal portale lavoroperte.regione.puglia.it, oppure via mail all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it inviando il modello scaricabile dall’annuncio con indicazione obbligatoria del codice offerta 4966/2022 . Info, Cpi Nardò: tel. 0832-373394.

A CASTROMEDIANO DI CAVALLINO AUTOFFICINA CERCA UN TECNICO COLLAUDI “Officina Prontera”, con sede a Castromediano di Lecce e operante nel settore metalmeccanico, ricerca un tecnico di officina, abilitato alla revisione e collaudi veicoli attraverso il sistema operativo del Centro Revisione Collaudi. Il tecnico deve aver maturato una minima esperienza nel settore e deve essere in possesso del diploma di scuola superiore e della patente di guida. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Il contratto è a tempo determinato part time, con retribuzione come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento. Entro l’1 agosto 2022, ci si può candidare inviando il modello dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5497 / 2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it . In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CASARANO, AUTOFFICINA CERCA UN MECCANICO

Autofficina con sede a Casarano seleziona un meccanico senza esperienza.

Consulta le offerte di lavoro online su

www.lavoroperte.regione.puglia.it

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5665 /2022 – entro l’1 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, CERCASI ELETTRAUTO PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO MERCI Società di Casarano, specializzata nel trasporto di merci su strada, ricerca un elettrauto da inserire nel proprio organico. È previsto inserimento con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi, è necessario inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5278 /2022 – entro il 9 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, SI CERCA UN MAGAZZINIERE-AUTISTA PER SOCIETÀ DI TRASPORTI Società operante nel settore dei servizi di trasporto e logistica ricerca, per l’ampliamento dell’organico, un magazziniere autista. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato. Per candidarsi, si può attivare procedura Spid dal portale o inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5280/2022– entro il 9 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI

Società operante nel settore edilizia e costruzioni, con sede a Casarano, ricerca tre autisti di mezzi pesanti. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi, si può procedere tramite Spid direttamente dal portale oppure inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5477/2022 – entro l’1 agosto 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, CERCASI UN AUTISTA PER TRASPORTO PASSEGGERI DA E PER STAZIONE/AEROPORTO Azienda per i servizi turistici, con sede a Ugento, ricerca un autista con patente di guida B/KB per trasporto passeggeri da e per stazione e aeroporto o comunque tratte brevi. Per candidarsi, entro l’ 8 agosto 2022,, bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 5662 /2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.