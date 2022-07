Consiglio regionale: istituita la Fondazione “Tito Schipa”

Istituita con legge la Fondazione “Tito Schipa” con la finalità di recupero, ricerca, promozione e divulgazione della vita e delle opere dell’artista Tito Schipa, nonché quella del recupero, valorizzazione e gestione del “Liceo Musicale Tito Schipa” di Lecce,

È stata approvata infatti, a maggioranza, dal Consiglio regionale, la proposta di legge che ha tra gli obiettivi la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all’estero; la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento con particolare riguardo alla formazione giovanile; l’istituzione, presso la propria sede da individuarsi nel territorio della provincia di Lecce, del Museo “Tito Schipa”, finalizzato alla valorizzazione della figura dell’artista Tito Schipa anche attraverso beni culturali acquisiti anche a titolo oneroso, da soggetti pubblici e privati.

Nel testo della legge è previsto che la Fondazione collabori prioritariamente con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Camera di commercio di Lecce, il Conservatorio musicale” Tito Schipa”; collabori, inoltre, con gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.

La Regione Puglia dovrà concorrere alla costituzione del Fondo o Patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione “Tito Schipa” con una somma di 100 mila euro. Al fondo di gestione per l’anno 2022 con un importo pari ad euro 50 mila euro e per l’anno 2023 con un importo pari ad euro 150 mila euro, mentre per gli anni successivi per l’importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

