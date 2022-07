Covid, normale reinfettarsi, ma i contagi calano ancora. 5.102 nuovi positivi in Puglia, 1.041 nel leccese

PUGLIA – Secondo il rapporto settimanale dell’Istituto superiore di sanità, dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022, sono stati segnalati 813.817 casi di reinfezione. In quest’ultimo periodo risalgono i numeri delle persone che hanno contratto più volte, a pochi mesi di distanza, il covid, ma calano i numeri degli attualmente positivi pugliesi. La situazione è sotto controllo e ormai picco è alle spalle. Gli studi confermano che l’evoluzione grave della malattia è sempre più rara e riguarda uno stretto gruppo di fragili.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico pugliese registra 24.953 (ieri 23.254) test eseguiti e 5.102 (ieri 5.424) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 20,45% rispetto al 23,32% di ieri.

Con 1.041 nuovi casi (ieri 1.129) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati scendono da 494 a 492 (-2), mentre gli attualmente positivi scendono da 76.907 a 74.051 (-2.856).

Dei 492 ricoverati, 476 (ieri 478, -2) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 16, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.527

Provincia di Bat: 389

Provincia di Brindisi: 491

Provincia di Foggia: 579

Provincia di Lecce: 1.041

Provincia di Taranto: 921

Residenti fuori regione: 130

Provincia in definizione: 24