Donno: “Scandalo sul presunto voto di scambio: raccapricciante! Pene esemplari”

“Si chiede ai cittadini di avere fiducia nelle Istituzioni, per poi scoprire che qualcuno si spartisce le poltrone sulla pelle delle persone per bene e oneste, marciando su temi come la salute, l’ambiente e la necessità di un posto di lavoro.” Lo dichiara il Deputato del M5S Leonardo Donno, Coordinatore Regionale del M5S in Puglia, sull’operazione odierna delle Fiamme Gialle.

“Mentre c’è chi partecipa alle campagne elettorali con onestà e all’insegna della legalità, si scopre che qualcuno, con qualche migliaio di euro, comprerebbe pacchetti di voti. Il voto di scambio è un cancro di questo Paese, diffuso purtroppo anche sul nostro territorio stando ad inchieste precedenti, e questo dovrebbe farci riflettere quando andiamo a votare: se qualcuno è disposto a pagare per comprare il voto, potrà mai fare il bene della collettività? Quanto emerge dalle indagini e dalle intercettazioni è raccapricciante! E la meritocrazia che fine ha fatto? Che valori e insegnamenti trasmettiamo ai nostri giovani e a chi fa tanti sacrifici per arrivare ad ottenere un posto di lavoro onestamente?

La Politica, tutta, dovrebbe lanciare messaggi chiari e prendere posizioni nette su questo fronte, superando tutte le ambiguità.

Che si tratti di posti di lavoro in ospedale o nei consorzi di bonifica, il punto resta lo stesso: la meritocrazia cede il passo all’interesse del singolo e di gruppi di potere in cerca di consenso e poltrone. Non possiamo permettere che, chi è chiamato a tutelare la collettività, possa poi rivelarsi un traditore. Un sistema da condannare fermamente e che alimenta la diffidenza e la disistima del cittadino e di tutti coloro che nella giustizia e nel merito confidano ancora. Poi ci si interroga sul perché la percentuale di astensionismo è così alta e sul perché i cittadini non credono nella politica.

La buona politica esiste e ci sono persone oneste che, ogni giorno, lavorano nell’interesse collettivo con disciplina e onore.

Saranno ovviamente le indagini a delineare e chiarire cosa sia accaduto nei due anni finiti sotto inchiesta. Un plauso va ovviamente rivolto alle Fiamme Gialle che hanno consentito di mettere in luce meccanismi che, laddove confermati, sarebbero di una gravità estrema. L’ipotesi accusatoria sul coinvolgimento di politici a più livelli, medici, dirigenti e imprenditori in un sistema di corruzione che abbraccia settori sensibili e cruciali, fa rabbrividire. Confido nell’operato della Magistratura nell’accelarare fatti e responsabilità, auspicando – all’esito di ogni accertamento utile – pene esemplari, a tutela del reale interesse pubblico!”.