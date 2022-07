Festa di Cinema del reale e dell’irreale, terza serata venerdì 22 luglio

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Dal 20 al 23 luglio 2022 nei magici spazi del Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna la Festa di Cinema del reale e dell’irreale, il festival dedicato al documentario e agli sguardi sulle realtà del mondo.

Venerdì 22 luglio, nella terza serata del festival, al centro la riflessione sul momento di crisi vissuto dal circuito culturale pugliese, con la tavola rotonda “A cosa serve un festival? A chi serve un festival?”, con Enrico Bufalini, direttore Istituto Luce Cinecittà; Gabriella Gallozzi, direttrice Premio BookCiak Azione!; Cristina Fraddosio, giornalista; Federico Pommier, direttore Festival Molise Cinema; Antonella Di Nocera, produttrice; Marta Bettoni, Maurizio Giacobbe, Festival Perso Perugia; le autrici e gli autori ospiti della Festa 2022: Evangelia Kranioti, Giovanni Cioni, Filippo Vendemmiati, Domiziana De Fulvio, Flavia Montini, Catherine McGilvray, Tiziano Locci, Agnese Giovanardi, Alessandra Coppola, Luciana Fina. Sono stati invitati ad intervenire: Michele Emiliano – Assessore alla Cultura Regione Puglia; Aldo Patruno – Dirigente della Sezione Cultura Regione Puglia; Simonetta Dellomonaco – Presidente Apulia Film Commission; Antonio Parente – Direttore Apulia Film Commission; tutte e tutti i direttori e gli operatori culturali dei festival della rete Apulia Cinefestival Network, i rappresentanti di AFIC e del Distretto Creativo di Puglia.

Quest’anno, alla vigilia del festival, il direttore artistico Paolo Pisanelli ha raggiunto Corigliano d’Otranto da Lecce a piedi: un modo per ribadire che la Festa prosegue il suo percorso, pur nella totale incertezza dei mezzi, con determinazione, “Senza parole”. Un viaggio «dall’irreale di organizzare un evento culturale al reale del Castello di Corigliano».

Al centro della serata anche il tema delle identità di genere e delle infinite sfumature dell’essere. Tra i film in programma “Let’s kiss – Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati, e “M.I.A – La cattiva ragazza della musica” di Steve Loveridge, entrambi in collaborazione con Persona Festival.

Mentre della regista greca Evangelia Kranioti, l’ospite internazionale di quest’anno, l’atteso “Exotica, Erotica, etc.”.

Resta aperto, inoltre, il ricco percorso espositivo di “Visioni del Sud”. E poi, dal tramonto a tarda sera, musica e performance disseminate negli spazi del Castello e del borgo.

Prenotazioni e ticket acquistabili su Dice.fm.

La Festa di Cinema del reale e dell’irreale è organizzata e co-prodotta da Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale in collaborazione con il Castello Volante e il Comune di Corigliano d’Otranto; un’iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali del Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2022”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network, con il sostegno di Parisi Luminarie,Vigneti e Cantine Garofano, Masseria Sant’Angelo, BelleCasediPuglia, Cali Nitta, Lanime Spa in bed, Casina Montana, Sprech.

Anche quest’anno, chi raggiungerà il Castello Volante potrà godere di due schermi per le proiezioni della rassegna di documentari, insieme a mostre, residenze artistiche, incontri con gli autori, musica, food, percorsi esperienziali, sezioni speciali realizzate in collaborazione con altre realtà, il tutto negli spazi di uno dei più affascinanti e maestosi castelli d’Italia.

“Senza parole”

Rompendo la tradizionale scelta delle “tre parole” che sintetizzano il progetto poetico dell’edizione in corso, per questo diciannovesimo anno la Festa si presenta “Senza parole”. È questo il manifesto dell’ennesimo inizio di una grande avventura di tenacia e amore, nel contesto di una sofferenza diffusa del sistema culturale che, tuttavia, spinge la Festa a interrogarsi sul senso e sulle reali ricadute culturali che un festival può avere su un territorio.

Un’edizione “Senza parole” ma carica di nuova energia, ricca di visioni e azioni. Un evento originale, senza passerelle né divi, un cinema di comunità che negli anni ha fatto degli sconfinamenti tra discipline e della sperimentazione dei linguaggi il suo manifesto, oltre ogni schema ed etichetta, divenendo un modello di buone pratiche culturali e uno degli eventi imperdibili dell’estate salentina.

Il programma di venerdì 22 luglio

Due schermi e una scelta di due programmi paralleli attendono gli spettatori della Festa.

Le proiezioni sullo schermo del fossato si inaugurano alle 20.45 con l’omaggio a Lisetta Carmi, con la proiezine de “Lo sguardo di Lisetta” di Paolo Pisanelli (2021, 10’).

“Lo sguardo di Lisetta” è un video-ritratto di Lisetta Carmi intervistata nel giugno 2021 a Cisternino da Paolo Pisanelli, in collaborazione con Gianni Martini, in occasione del conferimento del Premio Cinema del reale a Lisetta. La voce della fotografa, tra le grandi interpreti della fotografia sociale nella seconda metà del Novecento, si alterna al una sequenza dei suoi bellissimi scatti.

A seguire, il corto “Prossimamente” di Luciana Fina e, quindi, il lungometraggio “Fellini e l’ombra” di Catherine McGilvray, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà (2021, ‘64’).

Fellini ha vissuto con un segreto, quello sul quale ha indagato Claudia, una documentarista portoghese, interessata a fare un film su di lui. Le tracce di questo segreto sono nel Libro dei Sogni e nel rapporto di Fellini con il dottor Bernhard, suo analista e pioniere della psicoanalisi junghiana in Italia, senza il quale il film capolavoro 8 1⁄2 non sarebbe mai stato realizzato. Altre tracce appaiono anche in alcune coincidenze, nelle testimonianze degli amici, nei luoghi cari a Fellini: Roma, Rimini, la Tower House di Jung a Bollingen. Ma quello che Claudia scopre è anche qualcosa di magico e commovente: la certezza che per Fellini il sogno è la sola vera realtà.

Alle 22.20 è in programma la presentazione di Bookciak, Azione!, media partner della Festa.

Il premio Bookciak, Azione! torna alla Festa di cinema del reale anche quest’anno. Sarà l’occasione per proporre al pubblico del festival salentino bookciak: corti di massimo tre minuti ispirati a romanzi, poesie e graphic novel. Ideato e diretto da Gabriella Gallozzi il premio video ha la sua prima alla Mostra di Venezia, come evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, per poi partire in tour attraverso concorsi e festival italiani, fino ad arrivare a Parigi.

Quindi ancora proiezioni con il corto “Guardare attraverso” di Lorenzo Vitrone, e alle 22.30 “Let’s kiss – Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati (2022, 83’), in collaborazione con Persona Festival.

Franco Grillini, figura di spicco della storia del movimento LGBTIQ+ italiano, ripercorre in questo documentario la propria vita, fatta di impegno e di lotte sociali. Il film si avvale della sua testimonianza per esporre – anche con il supporto di materiale audiovisivo d’archivio – trent’anni di storia pubblica e privata, caratterizzata da momenti dolorosi ma anche da tante conquiste, raggiunte con tenacia, autoironia e gentilezza. Dalla Bologna degli anni Settanta alle prime manifestazioni nazionali per i diritti civili fino all’approvazione della legge sulle unioni civili nel 2016, grazie a una narrazione schietta e intima Grillini svela davanti alla macchina da presa i propri ricordi per dimostrare, attraverso la memoria storica, quanto il privato sia politico.

Alle 23.45, sempre nell’ambito della collaborazione con Persona, festival dedicato a identità di genere e mondo queer, “M.I.A – La cattiva ragazza della musica” di Steve Loveridge.

Il film racconta l’incredibile viaggio della piccola Maya, dall’infanzia nello Sri Lanka alla trasformazione nella popstar M.I.A. Ispirata dalle sue origini e dal suo originale percorso di vita, Maya ha dato vita a un’identità composita caratterizzata da mashup, taglia e incolla e commistioni che trae ispirazione da ogni tappa del viaggio personale: uno sketchbook sonoro che unisce punk, ritmi hip-hop e la voce della gioventù multiculturale. Fra politica tamil, immigrazione, ingiurie e giacche fluo, è l’artista stessa a dipingere la sua favola con colori sgargianti, restando coerente con le sue tante contraddizioni.

Sullo schermo terrazza si comincia con l’omaggio ad Antonio Marchi, con la proiezione di “Nasce il romanico”, testo di Attilio Bertolucci (1949, 12’).

Il documentario dimostra la capacità creativa dell’uomo e la reazione di questo alla temuta apocalisse medievale di inizio millennio. Nel Romanico viene rintracciata la nuova sensibilità europea che partendo da stimoli e profonde suggestioni religiose sfocia nella filosofia, nell’arte, nella vita civile dei comuni italiani.

A seguire “Passing days/Idu Dani” di Nedjeljko Dragić, film selezionato da Dina Pokrajac, in collaborazione con Subversive Festival e Zagreb School of Animated Films (1969, 10’).

Alle 21.15 “Il mare che non muore”di Caterina Biasucci, in collaborazione con AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico / Premio Zavattini (2022, 13’), il racconto di una rinascita femminile interiore attraverso l’immersione – fisica e psichica- nel ricordo di una vita passata che si rende attuale nel presente. Il mare è la dimora di tutto ciò che si è perduto, avuto, desiderato ed è il protagonista di un percorso mnemonico che fa ritorno al grembo materno da cui è scaturita la vita.

Alle 21.30 l’atteso secondo film in programma della regista greca Evangelia Kranioti, l’ospite internazionale di quest’anno, “Exotica, Erotica, etc.” (2015, 58’).

Un documentario sulla gente di mare, in cui la regista Evangelia Kranioti riflette sui concetti di desiderio, nostalgia, ritorno e rapporto con le origini, interrogandosi anche sui rapporti uomo-donna nelle comunità che indaga. Exotica, Erotica, Etc è un film sulla gente di mare, girato tra il 2011 e il 2014, periodo in cui si è imbarcata su venti navi mercantili. Da sola, senza la sua troupe, ha filmato oltre 450 ore di riprese che sono confluite nella realizzazione del documentario, proiettato per la prima volta al Forum dell’edizione della Berlinale del 2015. L’artista costruisce una drammaturgia partendo dalle testimonianze di due personaggi della vita reale: un capitano greco, Yorgos e una prostituta sudamericana, un tempo chiamata Marilyn, ma adesso conosciuta con il nome di Sandy.

Alle 22.30, anche allo schermo terrazza è prevista la presentazione di BookCiak!, quindi “This is fine” di Gianmarco Nepa, liberamente ispirato a Penelope alla peste di Veronica Passeri (Castelvecchi). Quattordici storie dentro la quarantena, quattordici strade verso una nuova normalità. Quattordici donne protagoniste del quotidiano dell’emergenza e della ripartenza, con le loro vite e il loro sguardo sull’Italia ai tempi del Covid-19. Barbara, anestesista, è in prima linea, lì dove si muore, dove mancano i respiratori e i posti letto. Lucia, fisico medico, guarda la pandemia – e l’Italia – da dove tutto è iniziato: dalla Cina; Nicole, psicologa, ha imparato che «la paura arriva alle 18»; Rosanna festeggia dietro a un vetro i suoi ottantasei anni, ma quando sente una sirena torna bambina: è di nuovo il 1943. E poi c’è Irene, sei anni, la casa dei nonni che sembra “scomparsa” dal pianerottolo e un dubbio terribile: «Ma, di là, saranno ancora vivi?». Cinzia, invece, vede le “sue donne” partorire sempre più sole. Piera tiene il telefono acceso giorno e notte perché ci sono case piene di ombre e di violenza. Patrizia, infine, nei corridoi di Sollicciano, ritrova Lazzaro e il senso di fare il medico in carcere.

Un’associazione che opera in un quartiere del centro storico organizza un soggiorno estivo per adolescenti nel parco naturale del Cilento. Una società sportiva che ha sede nel complesso in disuso dell’Albergo dei Poveri diventa un punto di riferimento per centinaia di giovani. Un museo di arte contemporanea apre i propri spazi a un laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze di tutti gli strati sociali. Lievito indaga le relazioni tra questi gruppi di adolescenti e le loro guide adulte; i metodi didattici e le pratiche educative; le regole materiali e simboliche; il rapporto tra la forma dei luoghi e i corpi nello spazio. Intorno, come una cornice, le storie di Bruno Leone, maestro di guarattelle, e di Peppe Carini, maestro d’infanzia, a mostrare le radici profonde, le implicazioni e le contraddizioni di ogni rapporto tra allievi e maestri, ma anche le suggestioni politiche di un passato solo apparentemente remoto, in una città, Napoli, in cui la scuola non è mai stata l’unico luogo, e nemmeno il principale, dove imparare a vivere.

La musica

Molti gli spazi dedicati alla musica, ai reading e alla performance. Il 22 luglio alle 20, prima delle proiezioni c’è l’aperitivo musicale con Massimo Donno ed Emanuele Coluccia.

Swing italiano, ovvero il mondo raccontato dai crooner negli anni ’30 – ’40 – ’50 in una società che mutava, incalzante come swing, imprevedibile come i ritmi sincopati di quelle orchestre scapestrate e divertenti. Tutto questo è ITALIAN SWING DUO DUO, la leggerezza di musiche e canzoni, la scanzonata parodia di quei magnifici anni, ancora non troppo lontani, dove Carosone, Arigliano, Buscaglione, Natalino Otto e tanti altri raccontano le loro improbabili storie. Per ricordare i 100 anni dalla nascita di Fred Buscaglione e i 20 anni dalla morte di Renato Carosone.

Alle 22 nella Sala Cavallerizza in programma “The poison of a thousand movements (work in progress)”, video/sound installation + somatic movement ritual di Dyana Gravina, a cura di Persona Festival.

Si tratta di un’installazione video/sonora sperimentale che si fonde con il corpo presente in movimento. Si ispira al fenomeno del tarantismo meridionale e all’incrociarsi della storia del dolore, della malattia e dell’appropriazione religiosa della saggezza che apparteneva al corpo e, in particolare, al corpo delle donne. La performance dal vivo mira a interrompere la connessione con gli “uomini di chiesa” e a rimodellare i codici di accettazione legati a quei movimenti “violenti”, spesso patologizzati, al piacere del corpo e alle espressioni sessuali. Attraverso un rituale di movimento di guarigione, questo lavoro vuole rivendicare quella storia sotto una definizione non binaria – anti patriarcale di “femminile” e offrire nuove visuali e narrazioni che contrastano l’archetipo romanticizzato attribuito alla spiritualità “femminile”.

Infine, per Extrafesta il concerto del duo “Falena”, a cura della Pro Loco di Corigliano d’Otranto.

Mostre e laboratori

Accanto al programma delle proiezioni, decisamente ricca è la proposta di “Visioni del Sud”, un articolato programma di residenze artistiche e percorsi espositivi diffusi nel Castello e nel borgo di Corigliano d’Otranto, che ha l’obiettivo di sostenere la produzione artistica contemporanea, trasformando il Castello Volante in un cantiere delle arti visive e in un osservatorio sulle trasformazioni dei territori.

Tra i temi che attraversano le esposizioni, quello degli archivi ritrovati, indagati e “sollecitati” attraverso lo sguardo e le domande del presente.

Protagonista di quest’anno, il progetto “PPP Pasolini – Sette scatti”, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli (allestimento a cura di Francesco Maggiore e Efrem Barrotta, ideazione e realizzazione Archivio Cinema del reale, Erratacorrige, Big Sur, OfficinaVisioni, in collaborazione con Archivio Cecilia e Lino, Cineteca di Bologna, Gabinetto Vieusseux, Castello Volante di Corigliano d’Otranto). La mostra presenta per la prima volta insieme le fotografie scattate da Cecilia Mangini a Pasolini nel 1958, che verranno allestite negli spazi nella Tabaccaia del Castello Volante a partire dal 20 luglio insieme a documenti inediti. Gli scatti raccontano la storia di un incontro tra la prima donna che in Italia ha avuto il coraggio di sedersi dietro una macchina da presa, e un intellettuale geniale e generoso, che di lì a poco avrebbe donato alla giovane futura documentarista il commento per il suo primo cortometraggio e poi altri due, a suggello di un sodalizio culturale e umano che già le immagini di quel primo incontro lasciavano intendere.

A completare il percorso espositivo un’installazione fotografica dell’artista visiva Alessia Rollo, che rielabora un fotogramma di “Stendalì – suonano ancora”. L’opera è tratta dal suo ultimo progetto Parallel Eyes.

Agli archivi familiari è dedicata “Supernovae” di Valeria Puzzovio, una selezione di immagini ritrovate e ricomposte in forma poetica, nell’idea di preservare la memoria e prendersi cura delle storie di vita, valorizzandole attraverso una nuova interpretazione.

La Festa presenta inoltre “Moj in tl’ aqua / ‘Nserta dopu nserta”, installazione nata dalla tesi di laurea di un gruppo di studentesse e studenti dell’Istituto di design di Urbino, dedicata al lavoro delle donne, che intreccia i canti delle tabacchine a quelli delle mondine.

Infine, restano visitabili gli scatti sul Salento del Novecento di Giuseppe Palumbo, su cui Big Sur, grazie alla collaborazione del Polo Biblio-Museale di Lecce che custodisce il prezioso archivio, continua a promuovere un lavoro di indagine e divulgazione.

Seguendo il tema delle identità di genere e della libertà di espressione, in collaborazione con Persona Festival approdano al Castello Volante la collettiva “Gender illustration (she / they / he)” e la mostra personale “This is pink” di Andy Trema.

Da vedere anche “Àmati Amàti” di Enrica Ciurli e Leonardo Tondo, “Piccolo uovo” di Francesca Pardi con le illustrazioni di Altan (in collaborazione con InmaLab e Magma aps).

Approdano alla Festa anche alcune delle installazioni realizzate nell’ambito della residenza artistica Ucreate e presentate in anteprima il 10 luglio per “Cose (in)visibili. Aspettando la Festa di Cinema del reale e dell’irreale”: sono “Let me in (I hope to enter)”di Federico Rizzo, “Prima di fare fuoco”di Caterina Dufì e Anemo di Maria Giovanna Sodero.

Da non perdere le video installazioni interattive “Voglio la luna” e “Komorebi” di Hermes Mangialardo, nel fossato e nel giardino della Quercia Vallonea e gli originali allestimenti di Maurizio Buttazzo che invitano il pubblico ad esplorare gli spazi interni e esterni del castello. Tra le mostre da segnalare: “Approdo” di Adriano Nicoletti, “Affacci” dello scultore Nicola Genco, i Quadritos sonori di Brunella Tegas realizzati in collaborazione con Daniela Diurisi, e illuminati da “Pepa Luz” le creazioni luminose di Anna Quarta.

La Festa invita il pubblico di grandi e piccoli a sperimentare tecniche di stampa analogica con gli artisti-artigiani Marilisa Bruno e Roberto Ciardo di Studio Officine Amaro e il loro progetto “Come un tappeto” per la creazione di una grande opera collettiva.

Per i più piccoli, il 22 luglio secondo e ultimo incontro in biblioteca di lettura e creatività, organizzato dall’associazione Magma e la Biblioteca in collaborazione con InmaLab per leggere insieme “Piccolo uovo” di Francesca Pardi con le meravigliose illustrazioni di ALTAN (Lo Stampatello Casa Editrice).

“È a questo punto che inizia la danza”: è questo il nome del workshop tenuto nei giorni del festival dalla danzatrice e coreografa Barbara Toma. Un piccolo ma intenso percorso di ricerca sul linguaggio della danza e il rapporto tra corpo e paesaggio.