Il Salento chiede a gran voce infrastrutture adeguate ed un sistema di trasporti moderno, incontro con la Viceministra Bellanova

LECCE – Questa mattina, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce, la Viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Sen. Teresa Bellanova, in un clima fattivo e collaborativo, ha dialogato con il Presidente ed i consiglieri camerali, i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni sindacali e delle libere professioni.

Sono stati toccati i punti fondamentali, riepilogati nel documento allegato, di un percorso di ammodernamento infrastrutturale indispensabile per favorire e sostenere lo sviluppo del Salento e che riguarda essenzialmente il sistema dei trasporti, la logistica e le infrastrutture idriche.

La Viceminsitra Bellanova ha illustrato le iniziative poste in essere dal Governo e che puntano, in tempi certi e con criteri di concretezza, a realizzare interventi che portino sviluppo duraturo, diano respiro alle imprese, opportunità di lavoro e maggiore vivibilità del territorio ai cittadini, con particolare attenzione a quella che ha definito la “cura del ferro”, finalizzata anche a migliorare la sostenibilità in chiave ecologica ed economica del trasporto di merci e persone.

“Dalle carte ai cantieri: è questo il mio obiettivo! – ha dichiarato la Viceministra Bellanova – La Puglia è destinataria di ingenti risorse e bisogna agire in due direzioni: progettare per cogliere le opportunità offerte dai fondi e procedere a passo celere verso la cantierizzazione di quanto già predisposto”.

“Ringrazio la Viceministra Bellanova per la disponibilità a incontrare i rappresentanti del sistema economico salentino e per l’impegno profuso che traspare dal suo operato a favore dello sviluppo del Salento – ha concluso il Presidente Mario Vadrucci – Definiremo, con la stessa, successivi approfondimenti sulle singole iniziative, proprio al fine di accelerare al massimo la realizzazione di tutti gli interventi”.