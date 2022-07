Intervista al presidente BCC Leverano, Lorenzo Zecca: “L’incertezza economica domina la scena mondiale, il potere d’acquisto cala, ma il credito cooperativo resta una garanzia”

In Europa si è scatenata una tempesta economica perfetta: le fasce più deboli, le famiglie, le piccole imprese, già devastate dalle misure restrittive antipandemiche, oggi vedono quasi dimezzato il loro potere d’acquisto a causa dei “lupi della speculazione selvaggia”. Tutto è cominciato con l’aumento spropositato e immotivato del carburante, le bollette sono raddoppiate (con la scusa della guerra in Ucraina, senza che questa avesse ancora provocato limitazione delle scorte), poi, con un effetto emulativo, tutti hanno aumentato i prezzi. Alcuni beni primari sono schizzati alle stelle. Gli interventi del governo si sono dimostrati inefficaci fino a questo momento. Cosa fanno le banche, soprattutto quelle più agganciate al territorio? Abbiamo sentito il presidente della Bcc di Leverano, Lorenzo Zecca, per delineare un quadro economico più chiaro sul nostro Salento.

Presidente, da oltre due anni non c’è pace: prima la pandemia, poi la speculazione insieme alla guerra. Lei, che è un addetto ai lavori, quali ricadute prevede sul territorio salentino.

“Ancora è presto per dare risposte, ma la situazione desta grande inquietudine e incertezza, in chi richiede il credito e anche in chi lo rilascia. Non è facile fare previsioni per il futuro, ma è necessario che governo e istituzioni si mobilitino per difendere famiglie e imprese. È necessario bloccare la speculazione”.

C’è da dire che il clima di incertezza e la paura incidono pesantemente sull’economia mondiale e, inevitabilmente, anche nel Salento. I mercati sono influenzati da certe notizie…

“Certamente, ma per fortuna il Salento subisce i contraccolpi economici delle crisi europee generalmente con molto ritardo: quindi, c’è il tempo per intervenire e tutelare tutti quanti”.

Le banche agganciate al territorio, come la BCC di Leverano, nonostante le cattive notizie internazionali, registrano un rilancio del comparto turistico salentino? State sostenendo la ripartenza?

“Adesso stiamo guardando con fiducia al futuro, grazie alla stagione estiva, che riparte senza restrizioni e con un possibile aumento delle utenze. Siamo sempre vicini alle famiglie e alle imprese del territorio, cerchiamo di sostenere tutti i progetti virtuosi. C’è una nuova spinta anche nell’ agricoltura. A volte l’entusiasmo, l’energia e le idee delle persone superano la freddezza dei numeri”.

Come se la passano invece le banche di credito cooperativo, come la vostra, in questi anni di tempesta?

“Le nostre sono banche di comunità, al servizio del territorio: percepiscono subito certe emotività e speranze. Noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze di chi fa crescere il Salento”.

Il vantaggio per una banca radicata sul territorio come la vostra è quello di avere un rapporto personale con i clienti, giusto? Sapete già se potete fidarvi di chi vi chiede credito…

“Sì, questo è il vantaggio delle banche radicate sul territorio: il nostro è un rapporto personale con il cliente. Per noi non sono numeri, ma persone con cui rapportarsi in modo umano ed empatico. Siamo banche di relazione, che costruiscono un rapporto di fiducia, perché le persone in banca investono sul loro futuro”.

Che tipo di rapporto avete con la finanza rispetto al servizio di risparmio e investimento tipico di una banca?

“Stiamo molto attenti a evitare investimenti rischiosi. Siamo tradizionalisti: non vogliamo vendere prodotti, ma affidarci a investimenti certificati e poco rischiosi. Non ci interessano i prodotti a rischio, tossici o altro. La nostra è una banca che deve garantire il territorio. Non siamo avventurieri: noi siamo in mezzo alla gente e dobbiamo poter guardare tutti a testa alta, sapendo di aver sempre garantito i risparmi e gli investimenti dei nostri clienti. Ripeto, siamo una banca di relazione, di comunità e di territorio”.

Articolo tratto dal Corriere Salentino Magazine Giugno 2022