Pronto Soccorso. Mazzotta: “Palese chiarisca e illustri prospettive in commissione”

“Quello che sta accadendo nei pronto soccorso della Puglia va posto al centro di un chiarimento e non solo: all’assessore Palese spetta l’onore e l’onere di indicare ai pugliesi in che modo intende risolvere questa deflagrazione del sistema dell’emergenza. Perché l’assessore lo sa: la decisione di colmare le carenze di medici nei pronto soccorso, facendo fare un “doppio turno” agli ospedalieri di altri reparti, ha riverberi intollerabili.” Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Così come è stata a dir poco discutibile l’offesa rivolta al primario del pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a cui va la nostra solidarietà: non è scaricando pesi e barili sui medici, già sottoposti a turni massacranti, che si risolve la questione. La carenza di medici soprattutto nei pronto soccorso non si scopre oggi: ora abbiamo “solo” superato la soglia e “suona l’allarme”, ma la verità è che i cittadini vanno al pronto soccorso anche per questioni non urgenti semplicemente perché non sanno dove altro andare, se non possono permettersi visite private.

La rarefazione dei servizi territoriali è tutta qui e noi vogliamo capire se oltre a insulti dovuti al nervosismo e a qualche carta, la Giunta abbia idea di come affrontare strutturalmente la questione e la Commissione Sanità ci sembra il luogo più adatto”.