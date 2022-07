Tito Schipa, Capoccia: “Chiediamo al Sindaco di migliorare la qualità audio in piazza per rendere onore al grande tenore”

LECCE – “Il risultato ottenuto dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, primo firmatario della PdL che con l’approvazione del Consiglio regionale ha sancito la nascita della Fondazione Tito Schipa è un regalo culturale alla città di Lecce, al Salento e alla Puglia.

Rincominciare a studiare e creare progetti nel ricordo del grande tenore, che ha portato il nome della nostra città alla ribalta in tutto il mondo, deve diventare il nostro fiore all’occhiello.

A tal proposito chiedo al sindaco di Lecce Carlo Salvemini una maggiore attenzione per l’illustre artista. La sua voce melodiosa regala emozioni ogni giorno a mezzogiorno in piazza Sant’Oronzo rievocando un legame indissolubile con la nostra città, l’audio però non rende onore alla celestiale voce di Tito Schipa, per questo motivo chiediamo al sindaco di migliorare la qualità dell’audio in modo da regalare maggiori emozioni non solo ai leccesi ma a tutti i turisti che ogni giorno restano meravigliati di fronte a tanta bontà canora. Migliorare l’impianto significa far capire bene ai turisti ma anche ai salentini che quella voce appartiene al grande Tito Schipa, dunque chiediamo che sia studiata anche una campagna di comunicazione che ponga al centro questa bellissima abitudine giornaliera.

Inoltre chiediamo che ogni domenica, sempre a mezzogiorno, si ritorni con l’Ave Maria interpretata da Tito Schipa.

Con la nascita della Fondazione Tito Schipa l’attenzione spazierà in ogni dove e dunque bisogna migliorare l’impianto audio non solo per rendere onore all’artista e per noi che abbiamo la fortuna di ascoltarlo ogni giorno, ma dobbiamo farci trovare pronti al turismo culturale che sicuramente si intensificherà”.

Link Sponsorizzato