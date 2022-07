Viabilità Salento, Mazzotta: “Traffico in tilt, subito focus in commissione trasporti”

“Che si vada da Lecce a Gallipoli o da Lecce a Melendugno non c’è differenza: i lavori sulle strade del Salento hanno mandato in tilt il traffico e stanno provocando gravi disagi all’utenza. Per non parlare del danno al turismo: il nostro territorio sta incrementando a dismisura le presenze ed una viabilità così scarsa è un freno a mano inaccettabile.” Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Ovunque i lavori proseguono a rilento -per usare un eufemismo- e alcuni si protraggono da tempo senza che la Regione monitori adeguatamente sul rispetto dei cronoprogrammi. Il tutto nonostante i nostri ripetuti solleciti. Ad oggi, per esempio, le code e i rallentamenti si registrano -per l’ennesimo weekend di fuoco- sulla regionale 8 che da Lecce arriva a Melendugno. Un’opera ancora in corso e i disagi sono provocati proprio dai cantieri. E pensare che qualcuno, come il sottoscritto, ha osato immaginare di proporre un’audizione sul terzo tratto della strada in questione, che da Melendugno dovrebbe arrivare ad Otranto: un incontro che ebbe quasi il sapore “avveniristico”, dal momento che siamo ancora in attesa della conclusione del tratto precedente.

Ed il traffico, ovviamente, scoraggia parecchio chi voglia raggiungere le nostre marine con tutti i danni scontati all’economia legata al mare. Per questo, chiederò nei prossimi giorni un’audizione in Commissione per avere un quadro preciso dello stato di avanzamento dei lavori, delle risorse stanziate e dei tempi ancora ritenuti necessari per rendere pienamente fruibili almeno le arterie principali”.