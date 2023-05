Acquazzoni e grandinate sul Salento: allagamenti e disagi in varie zone della provincia

LECCE – L’allerta gialla sul Salento era stata diramata già nella serata di ieri dalla protezione civile. Ed il maltempo non ha tardato ad arrivare, in maniera rapida e intensa a tratti, provocando danni e disagi.

Acquazzoni, temporali, grandinate e trombe d’aria si sono registrate in varie zone della provincia leccese a partire dalla tarda mattinata di oggi. In particolare, l’area più colpita dai fenomeni più intensi è stata quella della costa ionica salentina centrale, risalendo verso l’entroterra fino alla Grecía.

Link Sponsorizzato

Acquazzoni e allagamenti si sono registrati tra Parabita, Tuglie, Copertino, Galatone, Alezio mentre la grandine ha fatto capolino in particolare a Leverano, Nardò e le sue marine, Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, ma anche nella zona di Galatina.

Diverse le segnalazioni di allagamenti e disagi in abitazioni private e a Porto Cesareo nell’area portuale ci sono stati problemi con delle imbarcazioni. Disavventura anche per gli automobilisti che viaggiavano lungo la strada statale 101 al momento dell’arrivo del maltempo, rimasti bloccati e costretti a ripararsi sotto i cavalcavia o a fermarsi per mancanza di visibilità all’altezza delle uscite Collemeto e Nardò.

Link Sponsorizzato

Le previsioni per domani non promettono ancora cielo sereno. L’allerta gialla è stata emanata anche per la giornata di domani, sabato 13 agosto, in tutta la Puglia. L’instabilità la farà ancora da padrona, con altre piogge e temporali che si registreranno in varie zone della regione, anche in Salento.

Foto d’archivio