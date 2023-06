Addio ad Anna Rita Luceri dei “Ciciri e tria”: aveva solo 48 anni. Tanti successi in tv e nelle piazze, anche come cantante

MARTANO – È morta a soli 48 anni Anna Rita Luceri, diventata celebre per le sue gag a Zelig, con il trio “Ciciri e Tria”. Il mondo dello spettacolo salentino perde una bravissima cantante, un’artista taletuosa e una donna impegnata nel sociale. Il suo volto solare aveva conquistato gli spettatori televisivi italiani. “Stretta a noi…per sempre!” – scrivono le altre due colleghe, compagne di tanti successi in tv e nelle piazze. Un bellissimo saluto di amici e familiari spicca tra le pagine di Facebook: “Anna Rita nostra!Avremmo dovuto capirlo

dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l’armoniosa geometria dell’Universo, che tu non eri di questo mondo. Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste!”.

