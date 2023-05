Almasport di Lecce prima nel sud Italia per tesserati Fight1

LECCE – Fight1 incorona AlmaSport di Lecce regina delle associazioni dilettantistiche sportive del sud Italia. A fine stagione la palestra leccese è risultata prima nel meridione per numero di tesserati. Come ogni anno, la nota organizzazione di sport da combattimento presieduta da Carlo Di Blasi ha pubblicato il ranking delle Asd più attive sul territorio nazionale. E la bella realtà di via dei Palumbo (Salesiani) si è issata al primo posto della speciale classifica in Puglia e in tutto il sud. Ha sbaragliato la concorrenza di grandi città come Napoli, Palermo e Bari dando lustro al vasto movimento del fighting (Kick Boxing & K1). Un risultato strepitoso figlio del lavoro di un’associazione che ha messo gli sport dal ring al centro del progetto. Il settore del fighting di AlmaSport gestito dall’allenatore Eros Rollo è giunta sesta in graduatoria a livello nazionale dietro solo a realtà molto importanti come Milano, Roma, Firenze e le province di Torino e Bologna. (per visionare il ranking -> https://www.fight1.it/top-20-di-fight1/). “Nonostante i numeri pazzeschi che abbiamo registrato nel corso di questi anni – spiega Eros Rollo – faccio realmente fatica a credere che la mia piccola Lecce nel sud del sud con mille difficoltà abbia battuto metropoli come Napoli, Palermo, Bari. La realtà sportiva più vicina a noi in classifica è Roma (con 3mln di abitanti) per rendere meglio l’idea ai lettori. Fare sport nella nostra amata ma anche difficile “finibus terrae” è davvero un’impresa a volte titanica perché non abbiamo il bacino d’utenza delle altre città e ci sono ancora retaggi mentali da scardinare tra gli avventori come le lunghe pause che molti (a mero discapito della loro salute) decidono di prendersi durante le festività religiose o l’estate. Il mio lavoro è proprio quello di coinvolgere e condividere tutti, dai neofiti agli agonisti, in questa mission di cultura sportiva tramite il motto “ZERO SCUSE SEMPRE” perchè per me lo sport non è business ma vita e questo chi ci ha scelto lo ha ben compreso dandoci una mano enorme col passaparola (la migliore pubblicità in assoluto). Adesso non possiamo cullarci di certo sugli allori e ci prepariamo ad una nuova stagione all’insegna di un obiettivo davvero difficile, ovvero, il +1 nel ranking nazionale”.

