“CIS”, dal Cipess via libera alle opere per riqualificare il litorale Sud di Casalabate

TREPUZZI (Lecce) – La Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna ha annunciato l’approvazione in Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dei 5 Contratti Istituzionali di Sviluppo sottoscritti per la Calabria, per la costa Brindisi-Lecce, per l’integrazione del Cis Terra dei Fuochi, per l’area Vesuvio-Pompei-Napoli e per le scuole della città di Roma.

In questo modo, viene data via libera ai 183,8 milioni di euro, provenienti dal FSC 2014-2020, previsti per il CIS “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”: 37 interventi finanziati che interessano la rigenerazione e la riqualificazione della costa e dei paesaggi costieri, la cultura e il turismo.

IL CIS porterà, in prima istanza, nelle casse del Comune di Trepuzzi, risorse pari a € 1.820.000,00 da investire per la “RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL LITORALE SUD DELLA MARINA DI CASALABATE” permettendo la realizzazione dei seguenti interventi:

1.Ripristino e recupero di alcune porzioni delle opere di contenimento della fascia dunale con fronte a mare.

2.La valorizzazione della passerella esistente posta quale filtro e camminamento tra il costruito e la fascia dunale.

3.Valorizzazione del canale drenante per risolvere il problema relativo l’insabbiamento, accumulo di rifiuti vari e la conseguente pulizia dello stesso.

4.Valorizzazione e riqualificazione di spazi di risulta posti tra l’abitato e la passerella con la realizzazione di una pista ciclabile con struttura in legno del tutto coerente con la passerella pedonale esistente.

Dichiarazione congiunta del Sindaco Giuseppe Taurino e del consigliere comunale delegato alla marina di Casalabate, Alessandro Capodieci: “ringraziamo la Ministra Carfagna per la serietà e responsabilità dimostrata, mantenendo fede, nonostante la crisi di governo, all’impegno per sbloccare in tempi brevi i fondi del Cis permettendo così la realizzazione di opere di “alta priorità” così come previsto dai progetti approvati e per i quali noi tutti abbiamo lavorato con fiducia. Con altrettanta responsabilità ed impegno noi tutti ci adopereremo per spendere bene e nei tempi previsti le risorse assegnate per riqualificazione integrata del paesaggio costiero del litorale sud della nostra Marina di Casalabate”.