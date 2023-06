Ecco le liste del Terzo Polo, Azione piazza Buccoliero al secondo posto nel plurinominale, dietro Carfagna, poi c’è Ada Fiore. Bellanova blindatissima. Negli uninominali Alemanno e Pagliaro

PUGLIA – Le sorprese non finiscono mai, quando le cose sono nelle mani delle segreterie. Dopo il colpo di scena della candidatura di Massimo Cassano (uomo di Emiliano alla guida dell’Arpal, difeso dal governatore fino all’ultimo), che ha fatto saltare quella di Dario Stefano, un inaspettato colpo di Carlo Calenda, che candida l’ex forzista Antonio Buccoliero in posizione utile, calcolando che l’ex ministra per il Sud, Mara Carfagna, è capolista un tutti i collegi plurinominali della Camera in Puglia per il movimento Azione, che correrà assieme a Italia Viva. La parlamentare uscente, ex M5S, Soave Alemanno dovrà vincere la sfida dell’uninominale per tornare in Parlamento. Oltre al plurinominale, c’è un posto possibile nell’uninominale anche per Ada Fiore. Sfida secca anche per il rappresentare di Puglia Popolare, Alfredo Pagliaro.

I CANDIDATI

Nel collegio Puglia 1 (Foggia) ci saranno Giovanni Casella (presidente del consiglio comunale di Bisceglie), Rosa Pia Alba Cicolella e Ruggero Crudele; nel Puglia 2 (Molfetta – Bari) c’è Massimo Cassano (dg dell’Arpal Puglia) con Patrizia Dell’Acqua e Pasquale Del Vecchio; nel collegio plurinominale Puglia 3 (Altamura – Taranto) sono candidati Massimiliano Stellato, Anna Maria Gentile e Nicola La Greca.

Nel collegio Puglia 4 (Brindisi – Lecce – Galatina) ci saranno Antonio Buccoliero, Ada Fiore e Massimiliano Santoro. Tra i nomi di spicco, nel collegio plurinominale del Senato sarà capolista l’ex viceministro per le Infrastrutture, Teresa Bellanova (blindata, come abbiamo anticipato ieri), seguita da Nunzio Angiola, Nunzia Cinone e Lorenzo Frattarolo. Mentre, nei collegi uninominali per la Camera ci saranno Nino Denaro (Foggia), Chiara D’Errico (Cerignola), Gennaro Rocciola (Andria), Benedetto Grillo (Molfetta), Stefano Franco (Bari), Rosalia Lisi (Altamura), Angelo Di Lena (Taranto), Antonietta Curlo (Brindisi), Soave Alemanno (Lecce) e Ada Fiore (Galatina). In ultimo, nei collegi uninominali del Senato sono candidati Lorenzo Frattarolo (Foggia), Stefania D’Addato (Andria), Nunzia Cinone (Bari), Nicola Bruni (Taranto) e Alfredo Pagliaro (Lecce).

BELLANOVA: “IN PUGLIA E IN SICILIA PER IL RIFORMISMO E UNO SVILUPPO A TRAZIONE MERIDIONALE”

Teresa Bellanova commenta la sua candidatura in più collegi: “In Puglia e in Sicilia. Sono le Regioni per cui correrò in questa campagna elettorale, in cui ho accettato di essere candidata al Senato della Repubblica, partendo dalla funzione istituzionale e politica rivestite fino ad ora, con un obiettivo: lo sviluppo del Paese a trazione meridionale. Per continuare quanto in questi anni, prima in Parlamento e successivamente al Governo, ho sempre pensato e difeso, per cui ho sempre lavorato senza risparmio: il ruolo strategico e innegoziabile del Mezzogiorno nel rilancio del Paese, mettendo al centro il lavoro e il destino delle nuove generazioni; le ragioni del riformismo e la sua, adesso più che mai evidente, necessità.

Temi per me essenziali, irrinunciabili”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, annuncia la sua candidatura al Senato in Puglia come capolista e in Sicilia, Collegio 1, dopo il capolista Carlo Calenda, per la lista Azione-Italia Viva.

“La Puglia”, prosegue Bellanova, “perché è la mia terra, quella che conosco palmo a palmo, dove è iniziata la mia vita lavorativa e politica, dove è nato mio figlio, dove ho scelto di continuare a vivere.

La Regione che mi ha vista impegnata in alcune delle battaglie più importanti, fondamentali, della mia vita politica e istituzionale. Quella contro il caporalato nelle campagne e per un’agricoltura di qualità e di eccellenza. Quella a difesa della Tap, convinta del ruolo strategico di questa infrastruttura per gli approvvigionamenti energetici, la diversificazione delle fonti, la transizione energetica e per un Mezzogiorno piattaforma logistica nel Mediterraneo. Quella per tenere insieme lavoro di qualità, salute e ambiente in una città straordinaria come Taranto, lavorando per garantire un futuro all’ex Ilva diverso da tutto quanto fino a quel momento aveva caratterizzato la vita di quella città e quell’azienda, strategica in Italia e in Europa, grazie alla colpevole distrazione, alla connivenza criminale, alla complicità di troppi. Quella per la rigenerazione del paesaggio e dell’agricoltura salentina e pugliese, colpite al cuore dalla xylella complici tutti coloro che, per bieco interesse o scellerata incuria, hanno scelto di cavalcare il populismo permettendo al batterio di estendersi piuttosto che rallentarne la marcia. Quella per la continuità territoriale, una mobilità finalmente a misura delle regioni e delle comunità meridionali, per una infrastrutturazione al servizio dei cittadini, delle imprese, delle antiche e nuove vocazioni territoriali”

E ancora, dice Bellanova: “La Sicilia perché è una terra straordinaria, che amo, che sento quasi come una seconda casa, che nel tempo ho imparato a conoscere, dove negli anni sono nate e si sono sedimentate amicizie per me importanti.

Dove prima da Ministra della Politiche agricole e poi da Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, ho garantito una presenza e un’attenzione costanti.

E’ quello che ho fatto, per l’antica abitudine di tenere fede agli impegni, onorare la parola data. E che mi impegno a continuare con responsabilità, coerenza, trasparenza, rigore, coraggio.

Per rafforzare il lavoro al servizio del Mezzogiorno e, da Sud, affermare e far vincere un progetto riformista per il Paese. #terzopolo #Italiasulserio”.