Serata LILT d’Estate “scienza, musica e solidarietà… a km 0”

ALEZIO (Lecce) – Sabato 6 agosto, in Largo Fiera (Santuario Santa Maria della Lizza) ad Alezio, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, in collaborazione con l’associazione Interferenze Apse il patrocinio del Comune di Alezio, organizza una nuova edizione della “SERATA LILT D’ESTATE” dedicata a “SCIENZA, MUSICA E SOLIDARIETÀ… A KM 0”.

Un evento divulgativo finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i giovani al tema della prevenzione dei tumori, in particolare attraverso l’adozione di una sana alimentazione e corretti stili di vita, ma anche una maggiore attenzione e cura del territorio e dell’ambiente che ci circondano.

Link Sponsorizzato

A partire dalle ore 20.30, dopo un breve saluto del sindaco di Alezio Andrea Baronee l’introduzione di Carmine Cerullo, oncologo e presidente LILT Lecce, si aprirà l’incontro-dibattito sul tema “Quale Rigenerazione per le nuove Generazioni? Uno sguardo sul Salento: Salute, riforestazione e produzioni alternative”.Interverranno Pantaleo Piccinno, presidente del Distretto Alimentare Jonico-Salentino (DAJS) e Giuseppe Serravezza, oncologo e direttore scientifico Lilt Lecce. Modera il giornalista Fernando D’Aprile.

Per l’occasione sarà allestito un mercatino con prodotti tipici locali.

Link Sponsorizzato

La serata proseguirà con il concerto dei Papaveri Rossi: il gruppo salentino proporrà un intenso tributo a Fabrizio De André e al suo incontro musicale con la Pfm. Sul palco: Walter Santoro, Antonio Bruno, Antonio Filograna, Claudio De Masi e Giuseppe Pisanò. L’ingresso è libero.