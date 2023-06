Sport e beneficenza a Frigole nel ricordo di Pierandrea

LECCE – Una giornata di beneficenza per raccogliere fondi utili a regalare momenti di serenità ai giovani affetti da malattie rare ed alle loro famiglie. Con questi obiettivi, l’associazione “Il sorriso di Pierandrea” dà appuntamento a tutti domenica 28 agosto dalle ore 9.30 al Molo 13 di Frigole (lungomare Mori), per la prima iniziativa pubblica organizzata in collaborazione con il del Csi di Lecce.

Il programma dell’iniziativa

Oltre duecento persone di tutte le età si ritroveranno nello stabilimento balneare per partecipare alla giornata inclusiva. Previsti momenti ludici, conviviali e di preghiera. Si parte al mattino con i tornei di beach-volley, beach-tennis (start nel pomeriggio), bocce e burraco. Nel costo dell’iscrizione (10 euro a persona, 30 euro per famiglie di quattro persone) è compreso anche un pranzo al sacco, che verrà consumato intorno alle ore 13, dopo aver partecipato ad un breve momento di preghiera e riflessione insieme con don Mino Arnesano, il parroco di Strudà che ha conosciuto da vicino Pierandrea.

Chi era Pierandrea

Un ragazzo solare, che ha saputo presto dare il giusto peso alla vita, mai conflittuale, sempre propenso a sorridere, gioviale e guerriero anche nella sofferenza. Ecco chi era Pierandrea Longo, un giovane uomo di Strudà, studente modello del liceo scientifico De Giorgi che si apprestava a preparare l’esame di maturità. E che invece ha interrotto il suo viaggio terreno appena 18enne a causa di una malattia rara, che lo ha strappato all’affetto di familiari e amici.

L’Associazione

Subito dopo l’addio a Pierandrea, mamma Annalisa, papà Simone e la sorella Beatrice hanno fondato l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea”, per prendersi cura dei più deboli nel suo ricordo e in continuità con la sua naturale attenzione al prossimo, in particolare ai giovani interessati da gravi patologie o da altre forme di disagio (anche sociale). Regolarmente iscritta al Registro unico del terzo settore, l’associazione ha lo scopo di raccogliere fondi per restituire il sorriso sul volto di ragazzi affetti da malattie rare, in collaborazione con alcune associazioni che operano sul territorio e in Toscana, dove Pierandrea è stato ricoverato negli ultimi mesi di vita. Proprio a settembre, per effetto di un protocollo siglato con l’Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore (Agbalt) di Pisa, “Il Sorriso di Pierandrea” accoglierà la prima ospite nel Salento, per donarle un soggiorno gratuito al mare. Nella convinzione che fare del bene sia il miglior modo per perpetuare il ricordo e il sorriso di Pierandrea.