Turismo, Cisl: tante parole ma pochi fatti

SALENTO – “Siamo soltanto alla fine del mese di agosto ma il 16° Report settimanale delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia ci avvisa del crollo delle richieste nel comparto turistico.” Interviene così Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce.

“L’ennesima dimostrazione che la tanto agognata destagionalizzazione dei flussi e la tanto necessaria diversificazione dell’offerta sono ancora un miraggio per il Salento.

Raccontiamo al mondo per 365 giorni all’anno (anzi, forse sarebbe il caso di dire che lo ripetiamo a noi stessi…) che il nostro territorio vuole fare del turismo il volano dell’economia, salvo poi dover fare i conti con il solito refrain. Oltre all’offerta balneare si corre il rischio di mettere a disposizione davvero poco per i turisti nazionali e internazionali che aspettano, invece, la fine dell’estate per iniziare le loro vacanze, un altro tipo di vacanza fatta non soltanto di mare e ombrelloni (che il clima consente di godere comunque a pieno per altri due mesi almeno) ma anche di tutte le altre risorse di cui pure il Salento ha la fortuna di godere.

La situazione, dopo decenni di promesse mancate o comunque non mantenute, è davvero grave. Il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, evidentemente preoccupato, lancia l’iniziativa degli Stati Generali del Turismo con l’obiettivo di discutere insieme a tutti gli attori protagonisti sulle reali potenzialità del settore prima di prendere decisioni immediate ed efficaci.

Giusta idea quella di Vadrucci che ci vede concordi quasi in toto. E diciamo ‘quasi’ dal momento che è dai tempi dell’assessorato di Maria Rosaria Manieri, quando la Provincia non era un ente depotenziato nelle sue competenze come ai giorni nostri, che si prova a lanciare questa idea facendo poi subito i conti con la triste realtà.

Una realtà che è quella di un turismo ‘conveniente’ (nel senso che conviene a pochi), mai strategico (a servizio di tutti, soprattutto dei giovani e dei meno giovani che ci potrebbero lavorare e non solo tre mesi all’anno nel migliore dei casi).

Una realtà fatta di improvvisazione (sempre), dequalificazione (troppo spesso), disallineamento tra prezzi e servizi offerti (con il rischio evidente di un beffardo ‘ciao ciao’ da parte dei vacanzieri), del solito ‘mordi e fuggi’, insomma.

Parlare di turismo è necessario, ma bisogna farlo mettendo al centro tutte le dinamiche che lo vivificano. Non possiamo più tenere fuori il mondo dell’istruzione e della formazione, per esempio. È lecito o no chiedere un maggiore coinvolgimento dell’Università del Salento, dell’ITS e degli enti di formazione che operano sul territorio?

E poi, ancora, possiamo mettere nel dimenticatoio, ricordandocene soltanto ad agosto il tema della qualità del lavoro e della qualità dei salari? Non stiamo correndo il rischio in queste settimane di sventolare fin troppo lo ‘spauracchio’ del reddito di cittadinanza, che sarebbe la causa unica della difficoltà di reperire lavoratori e collaboratori quando sappiamo che sono ben altre le cause che spingono al poco interesse per un impiego nel settore?

Siamo terra di cultura, enogastronomia, artigianato, natura, eventi. Cosa siamo in grado di attivare rispetto a queste attrattività?

E come possiamo rendere funzionali a questa necessità di sviluppo le risorse rivenienti dal Pnrr, dal Por Puglia e da tutte le altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali?

Questo deve essere il focus sul quale attivare una riflessione di comunità immediata. Non succederà più di avere a disposizione tante disponibilità economiche di pronto utilizzo. O dobbiamo pensare che manchino le idee? O peggio ancora la volontà?

Certo, siamo in campagna elettorale ed il rischio che si corre è quello di una fisiologica strumentalizzazione di certi argomenti sensibili, ma sarebbe grave non provare ad accendere la macchina istituzionale per dare risposte in termini di lavoro a chi non vorrebbe abbandonare il Salento in cerca di fortuna altrove ma aspetta un gesto di attenzione.

Chiudere i cancelli quando i buoi sono scappati è un atteggiamento tipico del nostro modo di fare ma non è più sopportabile.”