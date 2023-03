Cena di beneficienza a favore dell’Istituto Europeo di Oncologia

Nella splendida cornice del Messapia Resort di Santa Maria di Leuca, si è tenuta la cena di beneficenza a sostegno del progetto Women’s Cancer Center dell’Istituto Europeo di Oncologia.

L’evento, di portata internazionale è parte integrante dell’importante programma “Miss Progress Internartional – Donne al sostegno del mondo” – ideato e organizzato dall’associazione In progress, presidente Giusy Nobile e Direttore del Concorso Giuseppe Borrillo.

La Puglia ha accolto venti ambasciatrici mondiali del progresso, venti miss, provenienti da 20 nazioni, che concorrono non per la propria bellezza ma per lo spessore di un progetto umanitario a favore del proprio paese d’origine. La manifestazione è una vera e propria competizione, per migliorare il pianeta, attraverso progetti dedicati ad Ambiente, Salute e Diritti Umani con testimonial d’eccezione.

L’evento gode del patrocinio morale del Ministero della Cultura, del Presidente della Regione Puglia e del Presidente della Provincia di Lecce che ne hanno apprezzato contenuti e finalità.

L’Inner Wheel Club di Tricase – S. Maria di Leuca, rappresentato dalla Presidente Rossana Rossoni, quale membro della più grande associazione femminile di Service al mondo che è l’international Inner Wheel, non poteva che accogliere con entusiasmo questa partnership e sostenere un progetto che valorizza e supporta concretamente le Donne, nel mondo.

La raccolta fondi per il progetto Women’s Cancer Center dell’Istituto Europeo di Oncologia, è testimonianza dell’attenzione condivisa con l’associazione IN Progress, per la salute delle Donne pugliesi, che numerose si rivolgono allo IEO per cure oncologiche.

Ringraziamo, a nome dell’Associazione In Progress e dell’Inner Wheel Club di Tricase – S. Maria di Leuca, tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa ed espresso il proprio sostegno con donazioni. Insieme per le Donne, nel mondo.