Costituito in ASL Lecce il nucleo operativo per il controllo analogo sulla Sanitaservice ASL Le

Con una delibera a firma del Commissario Straordinario Stefano Rossi, del Direttore Sanitario Roberto Carlà e del Direttore Amministrativo Yanko Tedeschi, in ASL Lecce si è costituito il Nucleo operativo per il controllo analogo sulla Sanitaservice.

“Abbiamo adottato la delibera che introduce un sistema più incisivo di controllo da parte di ASL Lecce, socio unico, nella società in house Sanitaservice. È un meccanismo a tutela del buon andamento della nostra attività amministrativa, nonché strumento di trasparenza per i cittadini e per gli operatori tutti”, ha commentato il Commissario straordinario di ASL Lecce, Avv. Stefano Rossi.

Al Nucleo spettano le funzioni previste dall’ex art 12 dello Statuto di Sanitaservice, tra cui l’esercizio del controllo sull’attività della società in materia di reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la redazione dei Bilanci e delle dichiarazioni fiscali e di controllo di gestione. Sempre in base allo Statuto, in materia di personale, il controllo è affidato all’Area Gestione del Personale dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce, alla quale sono demandati i compiti di verificare che l’assunzione del personale venga eseguita nell’ambito del piano delle assunzioni approvato da ASL Lecce, che le modalità per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dall’Azienda, che non si proceda ad utilizzo improprio del personale.

Rispetto all’acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all’Area Gestione del Patrimonio e in materia di osservanza di norme civiliste, fiscali e contabili, di quelle sul bilancio d’esercizio, sulle dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all’Area Gestione delle Risorse Finanziarie cui compete anche il controllo di “customer satisfaction”.

Sempre in base all’art 12 – a cui la costituzione del Nucleo fa riferimento – il Direttore Generale dell’Asl Lecce ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società esercitati attraverso la fissazione dell’indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Oltre alle ordinarie funzioni di controllo analogo ex art. 12 dello Statuto, il Nucleo si occuperà anche delle attività di monitoraggio di cui all’art. 11 delle Linee Guida Regionali (come modificate con DGR 590 del 27/04/2022) in base alle quali I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente al Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione Puglia una rendicontazione dell’attività svolta dalla società in house. Il Nucleo in questa fase iniziale si occuperà anche dell’attività di revisione dei contratti di servizio, di verifica del piano dei fabbisogni di Sanitaservice Asl Le e di validazione del relativo Business Plan per il triennio 2023-2025.

Un lavoro multidisciplinare e corposo che ha reso necessario il coinvolgimento di numerose figure. Il Nucleo – che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – sarà presieduto dal Direttore Amministrativo Yanko Tedeschi che curerà il raccordo tra il gruppo interno aziendale e la Direzione Strategica cui sono riservati compiti e funzioni di definizione delle strategie e dei programmi aziendali nonché di controllo sulla loro realizzazione.

Ne fanno parte:

il Coordinatore per le unità operative afferenti al Dipartimento di Indirizzo, Gestione e Controllo e Direttore UOC Controllo di Gestione o suo delegato; il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie o suo delegato; il Direttore Area Gestione del Personale o suo delegato; il Direttore Area Gestione Tecnica o suo delegato; il Direttore Area Patrimonio o suo delegato; il Direttore SEUS 118 o suo delegato; il Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali o suo delegato; il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza o suo delegato.