Domani a Santa Maria di Leuca la quinta edizione del Premio Iolanda

LEUCA – Premio Iolanda 2022, tutto pronto per la serata di consegna dei riconoscimenti, in programma domani sera presso Villa La Meridiana di Caroli Hotels.

Già noti i nomi dei vincitori di alcune sezioni del Premio e la terna dei finalisti della quinta edizione del riconoscimento letterario “inventato” da Vera Slepoj e Davide Paolini per celebrare la grande tradizione culinaria italiana: spunto Iolanda Ferramosca, a 86 anni motore ancora indiscusso e pulsante dell’omonima trattoria familiare in quel di Lucugnano. Si tratta – per la sezione Libri di cucina e di ricette – di Roberto Perrone con “Un odore di toscano” (HarperCollins), del volume “Il metodo Cilento” di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio (Mondadori), di “Dalla terra alla birra” di Teo Musso e Laura Pranzetti Lombardini (Gribaudo): tra queste tre opere la giuria del Premio sceglierà domattina il vincitore, che si aggiudicherà un’opera del maestro Gianni Cudin e le porcellane Geminiano Cozzi di Tognana e verrà premiato domani sera.

Già individuati invece il vincitore della sezione Letteratura del vino: Gianni Gagliardo con “I segreti delle Langhe”, Cairo editore, prefazione di Aldo Cazzullo; Domenicantonio Galatà si aggiudica invece il Premio “Giuseppe da Re”, per la sezione Cucina salutista, con “A tavola è già tardi” (Lastaria Edizioni), mentre il Premio Ricette della Memoria va alla Famiglia Panella, autrice del libro “100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa” (Newton Compton Editori).

Al termine della cerimonia di consegna, presentata da Pasquale De Santis, si terranno un concerto del fisarmonicista e bandeonista Mirko Satto (direttore artistico Massimo Scattolin) e l’apertura di uno spazio dedicato allo street food cui si potrà accedere ritirando un ticket d’ingresso gratuito presso l’Hotel Terminal (tel.0833.758242). In degustazione le proposte di “The King of Mortadella”, della Burrateria Caseificio del Capo, del Birrificio del Capo, del panificio “Agrimò Artigiani del Salento”, della Gelateria G&co, dei Salumi Cervellera, e dei vini da terre estreme selezionati da Eroici Vignaioli: Cantina Cascina Carrà delle Langhe, Piemonte, e dell’azienda agricola “Il Gabbiano”, Valtellina, Lombardia; Fratelli Biagi, Abruzzo, Gran Sasso; dell’azienda agricola “Fratelli Dragone”, Matera, Basilicata; delle “Cantine di Nessuno”, Etna, Sicilia.

La giuria della sezione Libri di cucina e ricette è così composta: Vera Slepoj (presidente del Premio), Davide Paolini (presidente della giuria), Marina Valensise, Catena Fiorello, Silvio Perrella, Cinzia Giaccari, Benedetto Cavalieri, Giuseppe Seracca Guerrieri, Enrico Pandiani, Antonio Tognana, Cettina Fazio Bonina, Severino Salvemini, Teresa Ciabatti, Paola Siniramed Trifirò (vincitrice dell’edizione 2021 del Premio).

La giuria della sezione Letteratura del vino è invece costituita da Vera Slepoj (presidente del Premio), Davide Paolini (presidente della giuria), Alvaro De Anna, Enrico Semprini, Piernicola Leone De Castris, Seby Costanzo, Gilda Caputo, Laurent Chaniac, Rosanna Bettini, Diego De Leo, Giordano Emo Capodilista, Maurizio Zanella, Massimo D’Amore, Stefano Cosma (vincitore del Premio lo scorso anno).