Parcheggiano sulle dune a ridosso della battigia: sanzionati due automobilisti

FRIGOLE (Lecce) – Imboccano i sentieri per raggiungere la spiaggia e parcheggiano sulle dune.

Non l’hanno fatta franca i due automobilisti, sanzionati questa mattina dagli agenti della polizia locale di Lecce a Torre Veneri, in località Frigole. A segnalare la loro presenza è stato un cittadino, che ha chiamato la centrale operativa del comando di viale Rossini.

La zona in cui i due, un ignaro turista romano accompagnato dalla moglie e un uomo residente a Surbo con cani e figlioletto al seguito, avevano parcheggiato il suv oltre ad essere un’area demaniale marittima su cui è vietato il transito e la sosta di veicoli, è un’area protetta.

Gli automobilisti avevano utilizzato i sentieri presenti sulle dune della zona militare per raggiungere la spiaggia a ridosso della battigia, compiendo la violazione dell’Ordinanza Balneare 2022 della Regione Puglia per aver sostato su area demaniale marittima gli è costata una sanzione che ammonta a 300 euro.

Nel caso di Torre Veneri, l’area in questione ricade in una zona SIC, un ambito territoriale particolarmente protetto perché area strategica per la tutela di habitat di importanza europea.