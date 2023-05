Chiara Perrone, presidente del Consiglio di San Donato, aderisce a Puglia Popolare

SAN DONATO – Continua il radicamento territoriale di Puglia Popolare nel Salento con l’adesione di Chiara Perrone Presidente del Consiglio Comunale a San Donato. Il Movimento si arricchisce di una giovane professionista Avvocato con la passione per la politica molto stimata per il duo impegno. Nel suo Comune ha la delega per l’efficentamento energetico, le energie alternative, commercio ed artigianato, servizi cimiteriale e marketing territoriale.

Insieme con Gianmarco Conte rappresenterà il nucleo fondante di Puglia Popolare a San Donato. “Sono particolarmente lusingata di essere entrata a far parte di un movimento Civico e Popolare radicato in tutto il territorio pugliese e che rappresenta i valori europeisti e moderati. Sento il dovere di ringraziare il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei per l’ascolto e l’attenzione che ha dedicato alla mia persona” – ha dichiarato la Presidente del Consiglio Chiara Perrone. “Puglia Popolare continua ad essere attrattiva nel Salento e con l’ingresso della giovane Presidente del Consiglio Comunale di San Donato si arricchisce di linfa nuova e importante per la crescita territoriale” – ha affermato il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei.