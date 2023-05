Covid, alcune regioni si ribellano e mantengono l’obbligo di mascherina negli ospedali. 351 nuovi casi in Puglia, 123 nel leccese

PUGLIA – Alcune regioni hanno già messo in campo la contromossa rispetto al via “libera del governo” per mantenere l’uso della mascherina negli ospedali e nelle Rsa: è questa l’indicazione emersa dalla cabina di regia epidemiologica di Regione Lombardia riunitasi oggi. Sulla stessa linea la Campania. In molti sono perplessi e vorrebbero tenere alta la guardia, anche sulle vaccinazioni per gli operatori sanitari. Vista la “raffreddorizzazione” del covid, il governo Meloni cerca di tornare alla totale normalità, senza imporre più nemmeno le vaccinazioni. Il vaccino anticovid tarato sulla omicron sarà su base volontaria come il classico vaccino antinfluenzale.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 3.295 (ieri 7.088) test eseguiti e 351 (ieri 853) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 10,65% rispetto al 12,03% di ieri.

Come ieri non si registrano decessi rispetto ai 3 di sabato, ai 4 di venerdì, ai 5 di giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì.

Con 123 nuovi casi (ieri 256) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 95 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 192 a 193 (+1), mentre gli attualmente positivi scendono da 13.698 a 13.683 (-15).

Dei 193 ricoverati, 182 (ieri 182, +0) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 10, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 95

Provincia di Bat: 17

Provincia di Brindisi: 56

Provincia di Foggia: 20

Provincia di Lecce: 123

Provincia di Taranto: 32

Residenti fuori regione: 7

Provincia in definizione: 1