Covid, il report dell’Istituto Superiore di Sanità conferma quello che già sapevamo: “Virus meno letale del passato”. 1.294 nuovi casi in Puglia, 362 nel leccese

PUGLIA – L’Istituto Superiore di Sanità ora ha i dati incontestabili che confermano una verità risaputa: il virus produce solo delle forme influenzali lievi, non più le pericolose polmoniti. L’ISS afferma che il Cfr (case fatality rate), che è il numero di decessi sulla popolazione dei casi diagnosticati e notificati, che permette di avere una misura mensile del tasso di letalità della malattia da Sars-Cov-2, è diminuito dal 19,6% dell’inizio della pandemia allo 0,2% di agosto 2022. È anche vero che stabilire il numero di decessi per COVID è qualcosa di arduo, calcolando che tutti gli anziani che muoiono con questa malattia scatenata dalle variazioni del SARS-Cov-2 sono già affetti da patologie gravi preesistenti. A gennaio 2021 il Cfr grezzo risultava pari a 2,4% mentre a gennaio di quest’anno è sceso a 0,2%: sono i dati del report esteso dell’Istituto superiore di sanità su “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”. Dunque, tutto confermato, anche quello che ci avevano detto i medici in prima linea: il covid-19 è ormai una normale influenza.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.990 (ieri 9.551) test eseguiti e 1.294 (ieri 1.352) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 14,39% rispetto al 14,16% di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 2 di giovedì, ai 4 di mercoledì, ai 5 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato.

Con 362 nuovi casi (ieri 392) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 393 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 158 a 159 (+1), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.869 a 14.805 (-64).

Dei 159 ricoverati, 152 (ieri 152, +0) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 6, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 393

Provincia di Bat: 71

Provincia di Brindisi: 175

Provincia di Foggia: 111

Provincia di Lecce: 362

Provincia di Taranto: 164

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 7