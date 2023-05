Covid, le picconate della nuova premier alla vaccinazione dei bambini e le rassicurazioni del Bambin Gesù. 1327 nuovi casi in Puglia, 408 nel leccese (ancora la provincia con più positivi)

PUGLIA – Il “revisionismo” del periodo covid, con restrizioni e vaccini imposti, è già cominciato con la fiducia alla nuova premier Giorgia Meloni, che promette un addio definitivo a qualsiasi misura restrittiva, ma anche alle vaccinazione dei bambini. Secondo il capo del nuovo esecutivo abbiamo vaccinato i dodicenni e non c’erano certezze e “abbiamo impedito di fargli fare sport, dove c’erano evidenze che facesse bene” – ha dichiarato la presidente del Consiglio. Il responsabile del centro covid del Bambino Gesù, Andrea Campana, invece, pensa che i vaccini siano molto utili anche per i più piccoli: lo ribadisce oggi in un’intervista in RAI e ricorda che l’EMA ha dato il via libera già dall’età di 6 mesi in su. Ma le rassicurazioni non convincono la leader.

“Riconosciamo il valore della scienza, certo, per questo non la scambiamo con la religione – ha spiegato Giorgia Meloni in Parlamento – Quel che contestavamo delle scelte prese dai precedenti governi è che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di alcuni provvedimenti. Non c’erano certezze che i vaccini facessero bene ai ragazzi di 12 anni ma li abbiamo vaccinati, quando tutti erano d’accordo che a loro facesse bene lo sport ma gli abbiamo impedito di farlo. Abbiamo impedito una cosa sulla quale c’erano certezze e obbligato un’altra in cui non c’erano evidenze”. Non è escluso che a breve sia dato il via libera anche a una Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.

SENATO, ZULLO (FDI): FIDUCIA CONVINTA, BENE LA VOLONTA’ DI INSEDIARE COMMISSIONE D’INCHIESTA COVID

“Fiducia convinta al governo presieduto da Giorgia Meloni – scrive Ignazio Zullo in un comunicato stampa- Fiducia convinta perché mi ritrovo e condivido tutti i punti programmatici enunciati e tutte le repliche dell’opposizione sono state solo pretestuose critiche, molto distanti dalla vita reale delle persone, delle famiglie e delle imprese e molto impregnate di pregiudizi ideologici per larghi tratti intrise di odio.

“Non posso che plaudire all’intento di costituire e insediare una Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia COVID. Con il gruppo regionale di Fratelli d’Italia abbiamo tentato di istituirla in Regione Puglia ma, purtroppo, ha prevalso la forza dei numeri del presidente Emiliano sulla forza della ragione. Qui, al Parlamento sono certo che prevarrà la forza della ragione nonostante i numeri”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 12.308 (ieri 10.110) test eseguiti e 1.327 (ieri 1.319) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 10,78% rispetto al 13,04% di ieri.

Si registrano 5 decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 4 di sabato, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì.

Con 408 nuovi casi (ieri 399) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 385 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 169 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.228 a 14.235 (+7).

Dei 169 ricoverati, 161 (ieri 159, +2) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 10, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 385

Provincia di Bat: 80

Provincia di Brindisi: 165

Provincia di Foggia: 134

Provincia di Lecce: 408

Provincia di Taranto: 143

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 4