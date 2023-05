Covid, pronte le nuove linee guida. Stop all’obbligo vaccinale e alle sanzioni per sanitari. Bloccata la riscossione sanzioni. 853 nuovi casi in Puglia, 256 nel leccese

PUGLIA – Chi rifiuta di vaccinarsi non può essere un medico, secondo lo scienziato Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri e ordinario per chiara fama all’Università di Milano, che oggi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera su questo argomento. Il luminare, inoltre, è dell’idea che le mascherine debbano essere sempre indossate in ospedale. Ma il “liberi tutti” non dovrebbe tardare ad arrivare, dopo l’annuncio governativo, che ha spinto il Capo dello Stato Mattarella a intervenire per chiedere prudenza. Giorgia Meloni preferisce tenere un profilo più basso rispetto al suo ministro della Salute, che si è già lanciato in annunci sulla fine di qualsiasi restrizione. Ciononostante è già operativo lo stop alle multe e all’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. L’obbligo delle mascherine negli ospedali ed RSA scade il 31 ottobre e potrebbe non essere rinnovato, anche se le associazioni dei medici insistono per non eliminare quest’obbligo.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.088 (ieri 8.653) test eseguiti e 853 (ieri 1.213) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 12,03% rispetto al 14,02% di ieri, 18,00% di venerdì, al 10,78% di giovedì, al 13,04% di mercoledì, al 21,83% di martedì, al 5,88% di lunedì, al 12,64% di domenica.

Non si registrano decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 4 di venerdì, ai 5 di giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica.

Con 256 nuovi casi (ieri 373) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 252 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 193 a 192 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.162 a 13.698 (-464).

Dei 192 ricoverati, 182 (ieri 183, -1) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 10, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 252

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 125

Provincia di Foggia: 72

Provincia di Lecce: 256

Provincia di Taranto: 111

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 0