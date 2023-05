Covid, stop alle limitazioni delle libertà anche in caso di peggioramento, annullamento multe e reintegro di medici no vax. 1213 nuovi casi in Puglia, 373 nel leccese

PUGLIA – Il governo Meloni è pronto al “libera tutti”, nonostante le perplessità espresse da Mattarella e dal centrosinistra: annullamento delle multe, stop alle mascherine anche negli ospedali, reintegro dei medici “no vax” (anche se c’è chi chiede di lasciar libere le Asl di decidere caso per caso) e stop alle limitazioni della libertà personale e delle attività commerciali anche in caso di peggioramento della curva del contagio. Presto dovrebbe arrivare il provvedimento che cancella una decretazione emergenziale governativa senza precedenti, i cui effetti sul piano psicologo ed economico non sono ancora stati interamente chiariti. Anche i bollettini quotidiani saranno eliminati: resteranno quelli settimanali e non cesserà il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti. Il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha reso note le sue intenzioni con un comunicato ufficiale: a sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, si considera “opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”. L’eliminazione delle mascherine in ospedali, luoghi di cura e ricovero non trova tutti gli addetti ai lavori concordi: in alcuni contesti questo provvedimento potrebbe cedere il passo a valutazioni del rischio che consiglino l’uso di questi dpi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.653 (ieri 6.718) test eseguiti e 1.213 (ieri 1.209) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 14,02% rispetto al 18,00% di ieri.

Si registrano 3 decessi rispetto ai 4 di ieri, ai 5 di giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 4 di sabato.

Con 373 nuovi casi (ieri 393) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 388 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 181 a 193 (+12), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.265 a 14.162 (-103).

Dei 193 ricoverati, 183 (ieri 172, +11) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 9, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 388

Provincia di Bat: 55

Provincia di Brindisi: 125

Provincia di Foggia: 103

Provincia di Lecce: 373

Provincia di Taranto: 152

Residenti fuori regione: 15

Provincia in definizione: 2