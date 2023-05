Covid, una nuova variante diventerà dominante. Intanto si sgonfia la nuova ondata perché si fanno sempre meno tamponi. 1.018 nuovi casi in Puglia, 336 nel leccese

PUGLIA – La nuova ondata autunnale sembra sgonfiarsi sul nascere, ma non perché ci si infetti di meno, semplicemente perché i pugliesi fanno sempre meno tamponi quando hanno l’influenza o alcuni sintomi che potrebbero essere i campanelli d’allarme del covid-19. In tempi non sospetti alcuni lungimiranti esperti ci spiegarono che il covid avremmo dovuto farcelo tutti e così è andata, ecco perché c’è meno fiducia anche nei vaccini. I molti si affidano al proprio sistema immunitario e “dribblano” il vaccino, anche se per i fragili sarà un problema pure l’influenza australiana. Intanto, in queste ore giunge la notizia di una nuova variante omicron destinata a diventare dominante in Europa: si tratta della BQ1 (da metà novembre a inizio dicembre 2022, secondo le previsioni). Questo contribuirà ad aumentare il numero di casi di COVID-19 nelle prossime settimane o mesi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.051 (ieri 8.990) test eseguiti e 1.018 (ieri 1.294) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 12,64% rispetto al 14,39% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 4 di ieri, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 4 di mercoledì, ai 5 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica.

Con 336 nuovi casi (ieri 362) la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 306 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 159 a 163 (+4), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.805 a 14.397 (-408).

Dei 163 ricoverati, 155 (ieri 152, +3) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 7, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 306

Provincia di Bat: 44

Provincia di Brindisi: 117

Provincia di Foggia: 90

Provincia di Lecce: 336

Provincia di Taranto: 116

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 4