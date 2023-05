Elezioni provinciali, Michele Sperti pronto a correre per il centrodestra. Ettore Caroppo: “Non sono in campo”. Minerva pronto al bis

LECCE – Dopo aver vagliato varie soluzioni, il centrodestra ha deciso di candidare a presidente della provincia di Lecce Michele Sperti, sindaco di Miggiano. Si vota il 10 novembre 2022, ma i cittadini sono esclusi a causa di una pessima riforma pensata dal governo Renzi, che affida l’elezione dei consiglieri provinciali e del presidente a una discutibile elezione di secondo grado. Erano diverse le proposte in campo, dal sindaco Carlà di Lequile (forzista) a Ettore Caroppo, sindaco di Minervino e presidente ANCI, però avversato da Pagliaro (secondo le indiscrezioni che circolano) perché allineato su una posizione possibilista, come Legambiente, per l’eolico off-shore nel Salento. Tra i nomi proposti anche quello del sindaco di Casarano e di Fabio Vergine di Galatina. Naturalmente si è trattato di proposte, vagliate dai vertici del centrodestra: la coalizione ha cercato nomi che tenessero tutto insieme, perché c’è voglia di riscatto dopo anni di sconfitte. Stefano Minerva, infatti, sulla carta è in vantaggio perché può contare nel voto ponderato sui sindaci di Lecce, Gallipoli e Galatone. Ciononostante il centrodestra ha dalla sua primi cittadini di paesi molto popolosi come Nardò, Galatina, Casarano, Maglie e altri.

Intanto, Ettore Caroppo smentisce le voci di una sua candidatura: “Non posso che essere lusingato per gli attestati di stima che in queste ore mi giungono a seguito di notizie diffuse da una fonte evidentemente poco informata che mi dà candidato sicuro alla Provincia.

Mi scuso con quanti sono rimasti delusi nello scoprire che la notizia è falsa.

Come ho già più volte sottolineato a chi ha avuto l’educazione di verificare le voci rispetto ad una mia candidatura, prediligo 110 battaglie da semplice rappresentante in ANCI che i 10

enunciamenti con risposte concrete per i Sindaci e per i cittadini che li hanno scelti per risolvere i problemi della quotidianità. Questa scelta di

concretezza la porto avanti ogni giorno, senza enunciamenti ma con i fatti, grazie ad ANCI Puglia, che mi onoro di rappresentare al massimo livello.

Un’opportunità questa che alla Provincia di Lecce mancava dall’epoca dell’onorevole Antonio Ria. Proprio per questo mi auguro che i Sindaci

leccesi possano comprendere l’importanza di avere un Presidente Anci Leccese di un qualsiasi colore politico.

Ritengo sia necessario che quanti siedono nelle Segreterie di partito imparino a tenere conto dei Sindaci nel loro operare quotidiano, che si rendano più presenti e si facciano vedere molto prima di prendere decisioni sulle loro teste poiché noi Amministratori locali, Sindaci e Consiglieri Comunali garantiamo i numeri per essere eletti.

In conclusione non posso che condividere un auspicio, la speranza che la Provincia torni dalla sua condizione di Ente di secondo livello al centro della discussione politica, con risorse e compiti che le erano propri e con

una componente politica eletta dal popolo”.

CANDIDATURA MICHELE SPERTI PRESIDENTE PROVINCIA LECCE

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato, il coordinatore regionale della Lega, sen. Roberto Marti, il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis, il coordinatore regionale del Movimento Regione Salento, dott. Pierpaolo Signore e il coordinatore regionale di Noi Moderati, dott. Luigi Morgante, comunicano di aver individuato nella figura del sindaco di Miggiano, avv. Michele Sperti, il candidato alla carica di Presidente della Provincia di Lecce che sarà sostenuto e supportato dall’intera coalizione di centrodestra.

Michele Sperti, 45 anni, avvocato, è sindaco di Miggiano dal 27 maggio 2019. Malgrado la giovane età, vanta una grande esperienza amministrativa avendo ricoperto nella sua città, per dieci anni, l’incarico di assessore. Dal 2009 al 2014 Sperti ha ricevuto le deleghe alla Cultura, all’Istruzione, al Turismo e alle Politiche giovanili. Dal 2014 al 2019 è stato assessore ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica, alla Cultura e al Turismo.

“Lo contraddistinguono la passione per il territorio e l’impegno politico-amministrativo finalizzato allo sviluppo e alla crescita del Salento – spiegano i coordinatori in un comunicato congiunto – Da sempre crede nella possibilità di rendere la provincia di Lecce un terreno fertile dove, soprattutto i giovani, possano coltivare i loro sogni di affermazione. Nella sua attività amministrativa ha operato affinché si affermasse l’idea di una società aperta in cui a tutti è data la possibilità di emergere e di trasformare in realtà idee e progetti. Crede fermamente nel ruolo dell’amministrazione pubblica come volano di crescita economica e come facilitatore di processi sociali, un’amministrazione in grado di abbattere le barriere che i cittadini trovano di fronte al loro quotidiano operare.

