Giornata mondiale dell’alimentazione: domenica 16 ottobre cucina antispreco e spesa sospesa a Campagna Amica

PUGLIA – Sulle tavole dei pugliesi torna la cucina anti spreco con ricette e soluzioni per riutilizzare gli avanzi seguendo antiche tradizioni gastronomiche per creare piatti simbolo delle culture dei territori in un momento in cui per gli effetti della crisi energetica e dei rincari in bolletta è strategica anche un’assunzione di responsabilità individuale e di solidarietà sociale per sostenere chi si trova in difficoltà economiche.

I piatti della cucina degli avanzi anti spreco sono protagonisti domani domenica 16 ottobre 2022 al mercato di Campagna Amica a Lecce in Piazza Bottazzi, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao, con gli chef contadini che mostreranno in diretta come organizzare e preparare un pasto completo a “spreco zero” ad alto tasso di risparmio per facilitare la vita quotidiana delle famiglie e il compost anti spreco per il riutilizzo (come concime per le piante) degli scarti alimentari.

E per aiutare chi è più in difficoltà in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione gli agricoltori della Coldiretti aprono nei mercati di Campagna Amica una edizione speciale della spesa sospesa con la raccolta di cibo Made in Italy di alta qualità per i nuovi poveri che a causa della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina non hanno più nemmeno le risorse per un pasto completo.

Nell’occasione sarà divulgato l’esclusivo studio Coldiretti su come sono cambiati i consumi alimentari delle famiglie pugliesi e al ristorante con i consigli per contenere gli sprechi domestici, ma anche su come gli effetti del conflitto con i gravi fenomeni inflazionistici ed il caro bollette hanno impoverito i pugliesi creando fasce di difficoltà sociale mai considerate prima dell’emergenza.